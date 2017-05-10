Сегодня открылся ХХI Петербургский международный экономический форум. Самарскую делегацию возглавил Губернатор Самарской области Н.И.Меркушкин. Участие в ПМЭФ дает уникальную возможность обсудить с политиками, представителями крупнейших корпораций и ведущими экспертами ключевые экономические вопросы, глобальные проекты, а также привлечь на территорию инвесторов. Так, в 2016 году на юбилейном форуме подписали соглашений и контрактов более чем на 1 трлн рублей.

Президент России В.В.Путин, приветствуя участников ПМЭФ-2017, отметил, что за 20 лет форум серьезно укрепил свой авторитет: «Он стал признанной дискуссионной площадкой мирового уровня, открытой для прямого заинтересованного диалога участников по актуальным вопросам современности».

Самарская область всегда проявляет высокую активность на площадках ПМЭФ – деловые встречи проходят в режиме нон-стоп. Даже короткие деловые контакты с представителями федеральной власти и бизнесменами в перспективе дают ощутимые результаты. Например, в прошлом году 15-минутный разговор Губернатора Н.И.Меркушкина с Министром транспорта РФ М.Ю.Соколовым стал решающим в выделении дополнительно 1 млрд руб. на строительство Фрунзенского моста. До этой договоренности регион хотел привлечь такую сумму за счет бюджетного кредита. Самарской области прошлый форум принес десятки соглашений и миллиарды рублей инвестиций.

Накануне в среду, 31 мая, глава региона провел ряд рабочих встреч с членами федерального кабинета Министров. На встрече с Заместителем Председателя Правительства РФ О.Ю.Голодец обсуждалась федеральная программа строительства школ. Как пояснил Н.И.Меркушкин, планируется дополнительное выделение средств на реализацию этой программы. Кроме того, не исключена возможность, что федеральный центр выделит дополнительное финансирование на строительство детских садов. Также Губернатор проинформировал О.Ю.Голодец о ходе строительства в Самаре «Клиники сердца».

На встрече с Министром экономического развития РФ М.С.Орешкиным поднималась тема реализации программы подготовки Тольятти к 50-летию выпуска первого автомобиля. Кроме того, между Губернатором и Министром экономразвития РФ была достигнута предварительная договоренность о его визите в Самарскую область.

Также Губернатор провел рабочую встречу с Председателем правления Сбербанка Г.О.Грефом. На встрече обсуждалась тема создания на площадях АвтоВАЗа центра корпоративных решений Сбербанка, который позволит создать в Тольятти порядка 1000 новых рабочих мест.

Затем Н.И.Меркушкин встретился с Министром культуры РФ В.Р.Мединским, темой встречи стало обсуждение работ по реконструкции Фабрики-кухни в Самаре и здания Самарского цирка, фасад которого планируется реконструировать к началу Чемпионата мира по футболу. Кроме того, Губернатор провел работу рабочую встречу с главой Роскосмоса И.А.Комаровым.

В рамках форума Губернатор подписал соглашение между Самарской областью и ПАО «Лукойл». В подписании соглашения участвовал Президент «Лукойла» В.Ю.Алекперов.

«Мы рады, что работаем в Самарской области, для нас она стала родным регионом. Подписанное соглашение – это новый виток сотрудничества в производственной и социальной сфере», – отметил В.Ю.Алекперов.

Он подчеркнул, что «Лукойл» является крупным потребителем машиностроительной продукции, которая производится в Самарской области, ведет на территории активную геологоразведку и участвует в проектах по развитию социальной инфраструктуры. «Мы реализовали ряд крупных проектов, которые имели позитивную оценку со стороны населения», – подчеркнул Президент «Лукойла».

Данное соглашение направлено на увеличение инвестиционной деятельности и инвестиций в социальные программы. Только на них уже предусмотрено выделение дополнительных средств в размере 150 млн рублей. В.Ю.Алекперов: «В Самарской области сложилась атмосфера, которая стимулирует инвестировать в регион и усиливает желание участвовать в социальных программах». В свою очередь, Н.И.Меркушкин поблагодарил В.Ю.Алекперова за активную работу на территории региона структурного подразделения «Лукойла» – компании «Ритэк». «Мы находимся в постоянном контакте с «Ритэк» и будем делать все, чтобы создавать самые благоприятные условия для ее работы», — сказал Губернатор. Также он поблагодарил компанию за реализацию социальных проектов в регионе. «В августе этого года в Большой Глушице будет сдан в эксплуатацию очень значимый социальный объект – мощный спорткомплекс. Также благоустроят центр населенного пункта, все будет на очень высоком уровне. Вы задаете высокие стандарты тех объектов, которые строите», – подчеркнул глава региона. Н.И.Меркушкин также отметил, что в целом деятельность «Лукойла» исключительно важна для региона. «Если вам удастся успешно решить проблему с труднодоступной нефтью, то в ближайшие 20-30 лет вы внесете достойный вклад в экономику Самарской области»,- выразил надежду Н.И.Меркушкин.

В ходе форума Губернатор Н.И.Меркушкин подписал соглашения о сотрудничестве с Агентством стратегических инициатив (АСИ) и ее структурными подразделениями – Ассоциацией продюсеров кино и телевидения и культурно-образовательным туристическим центром «Этномир». Трехстороннее соглашение между АСИ, Правительством региона и Ассоциацией продюсеров кино и телевидения в присутствии гендиректора АСИ С.В.Чупшевой подписали Н.И.Меркушкин и член правления ассоциации продюсеров кино и телевидения А.Ю.Крутова.

«Работа с Агентством стратегических инициатив важна для любого региона. Здесь вырабатываются высокие стандарты, отвечающие вызовам времени, в реализации многих важных проектов. Тесное сотрудничество с АСИ всегда дает в итоге дополнительную эффективность в нашей работе», – сказал Губернатор.

В свою очередь, А.Ю.Крутова отметила, что Агентству всегда приятно сотрудничать с Самарской областью. Она подчеркнула, что инициативы и проекты, которые реализуются в регионе, АСИ готово переносить на федеральный уровень. Это, в частности, касается проектов по развитию волонтерского движения и самарских практик по социальному обслуживанию. «Очень важно, чтобы лучшие инновационные решения приносили пользу и улучшали качество жизни россиян», – отметила А.Ю.Крутова. Н.И.Меркушкин предложил Агентству изучить реформу местного самоуправления, которая реализуется в Самарской области. По его мнению, с помощью АСИ Самарская модель реформы может быть реализована в других регионах страны. Соглашение о сотрудничестве по реализации проекта «Россия в Этномире» со стороны культурно-образовательного туристического центра «Этномир» подписала гендиректор компании Т.В.Григорьева.

Губернатор подчеркнул значимость сотрудничества с центром «Этномир», очень важным, в том числе, и в рамках подготовки к Чемпионату мира. Он добавил, что в ближайшее время в Самаре пройдет встреча, где будут определены проекты, которые будут реализованы в рамках соглашения. «Наши совместные проекты с «Этномиром» во многом определят будущее области и ее привлекательность», – отметил глава региона.

Н.И.Меркушкин на площадке Петербургского международного экономического форума провел рабочую встречу с генеральным директором ГК «Мать и дитя», академиком РАН М.А.Курцером. Напомним, ГК «Мать и дитя» возводит в Самаре на территории поселка Радиоцентр одноименный многопрофильный клинический госпиталь. Подготовка к возведению госпиталя началась в 2014 году. Тогда Правительство области и ЗАО «Медицинская компания ИДК» подписали инвестиционный меморандум о государственно-частном партнерстве. Согласно документу, в регионе должен появиться современный медицинский комплекс площадью 15 тыс. кв. м. В нем планируется разместить акушерское отделение с родильным блоком, хирургическое, урологическое, педиатрическое и поликлиническое отделения для взрослых и детей. Также в состав комплекса войдут лечебно-диагностический центр, отделение ЭКО и лаборатория, где будет проводиться более 1000 видов анализов. Мощности госпиталя позволят ежегодно принимать до 2000 родов, проводить до 600 циклов ЭКО и организовать 150 тыс. амбулаторных посещений. Общий объем инвестиций в проект составит 3 млрд рублей. «Строительство госпиталя идет по плану, в конце апреля мы завершили общестроительные работы, сейчас полным ходом идет прокладка коммуникаций», — сообщил М.А.Курцер. Он добавил, что госпиталь располагается в перспективном районе Самары – в 2018 году здесь пройдут матчи Чемпионата мира по футболу. «Исходя из этого, планируем, что в феврале–марте госпиталь примет первых пациентов», – сказал М.А.Курцер.

Гендиректор ГК «Мать и дитя» подчеркнул, что в Самарской области созданы все условия для реализации этого проекта. «Мы чувствуем поддержку Губернатора, в регионе создан очень хороший инвестиционный климат. В кулуарах форума мы обсуждаем новые совместные проекты с Самарской областью», – подчеркнул М.А.Курцер. Н.И.Меркушкин добавил, что сотрудничество с ГК «Мать и дитя» – образцовый пример государственно-частного партнерства.

Н.И.Меркушкин встретился с президентом ПАО «АвтоВАЗ» Николя Мором и обсудил с ним работу предприятия. «В мае мы показали очень хорошие результаты, растут продажи. Вы поставили цель – занять 25% рынка, это вполне достижимо, но нам понадобится 3-5 лет», – сказал Николя Мор.

Губернатор Н.И.Меркушкин и Президент ПАО АФК «Система» М.В.Шамолин подписали соглашение о сотрудничестве между Самарской областью и одной из крупнейших инвестиционных компаний страны. Рамки соглашения довольно широкие – от проектов в агропромышленном комплексе до проектов государственно-частного партнерства в сфере оказания современной высокотехнологичной медицинской помощи. К примеру, ПАО АФК «Система» уже приступила к модернизации Самарской городской поликлиники №3.

Глава региона Н.И.Меркушкин провел рабочую встречу с президентом пивоваренной компании «Балтика» Яцеком Пастушкой. Глава «Балтики» выразил слова благодарности Губернатору за поддержку и создание условий для работы компании в Самарской области. «Год назад мы встречались с вами на этой площадке, обсуждали ограничения на продажу пива в ПЭТ-таре. Вы поддержали наше предприятие, и падение продаж в связи с этими ограничениями составило всего 10%», – сказал Яцек Пастушка. Он добавил, что компания по прежнему остается одним из лидеров по отчислениям в областной бюджет. «В 2016 году мы перечислили в региональный бюджет 9 млрд руб., в этом году планируем 8,8 млрд рублей. С учетом введенных ограничений это очень хороший результат»,- сказал президент «Балтики». Он так же сообщил, что компания продолжает инвестировать в свой завод в Кинельском районе губернии. Предполагается, что в этом году сумма инвестиций в предприятие составит 100 млн рублей.

Н.И.Меркушкин провел деловую встречу с генеральным директором Coca-Cola HBC Россия Стефаносом Вафеидисом. Они обсудили результат работы завода компании в Самаре, перспективы сотрудничества и планы Coca-Cola как партнера FIFA по подготовке к ЧМ-2018. Стефанос Вафеидис пояснил, что самарский завод компании в первом квартале 2017 года показал позитивные результаты, поэтому Coca-Cola продолжит инвестиции в развитие производства, соответственно, вырастут объемы и уровень налогов, отчисляемых в бюджет региона. «Для нас важна локализация производства в Самаре. Мы нацелены на развитие в регионе», – заверил гендиректор.

Он также рассказал о планах компании как партнера FIFA по подготовке к мундиадю. Вафеидис подчеркнул, что разработана масштабная маркетинговая программа по пропаганде футбола. В ее рамках, в частности, планируется организация в городах-участниках фан-зон для болельщиков, проведение футбольных турниров среди мужчин, женщин и людей с ограниченными возможностями, строительство спортплощадок. Универсальные площадки с футбольными полями и зонами для людей с ограниченными возможностями после ЧМ-2018 будут предоставлены в распоряжение горожан. Губернатор по просьбе Стафоноса Вафеидиса дал поручение определиться с местом, где в Самаре подобный спортивный объект необходим в первую очередь.

Также компания планирует провезти Кубка мира по футболу по городам России. В конце мая 2018 года главный футбольный трофей привезут в Самару. «Это будет «пиковое» событие для самарцев, – заверил глава компании. – Николай Иванович, приглашаю вас стать первым человеком, кто встретит Кубок мира в Самаре».

Также Н.И.Меркушкин получил приглашение на 20-летие самарского предприятия Сoca-Cola в июле.

Губернатор подписал соглашение о сотрудничестве с компанией «Coalco Девелопмент». В церемонии приняли участие гендиректор компании О.В.Дмитриева и председатель наблюдательного совета ГК «Coalco» В.В.Анисимов. Документ направлен на социально-экономическое развитие региона, а также на увеличение промышленного потенциала Самарской области и на реализацию крупных инфраструктурных проектов. Кроме того, что «Coalco Девелопмент» занимается недвижимостью и строительством, огромное внимание компания уделяет инновационным разработкам. Отметим, что площадка «IQ-регион» компании была признана одной из лучших на ПМЭФ-2017.

Н.И.Меркушкину представили концепт капсулы для транспортных предприятий. Он предназначен для оценки состояния здоровья водителей. С помощью технологий телемедицины за 2-3 минуты врач дает заключение и принимает решение о допуске или не допуске водителя к управлению транспортным средством. После запуска производства данной капсулы, эта технология может появится в нашем регионе. О том, какие еще проекты будут развиваться в Самарской области, решится в ближайшее время после визита руководства компании в регион.

Программа первого дня пребывания главы региона Н.И.Меркушкина и делегации Самарской области на форуме завершилась рабочей встречей с руководством компании «Шнайдер Электрик». Президент ГК «Электрощит»-ТМ Самара» Эрик Бриссе представил главе региона нового руководителя «Шнайдер Электрик» – исполнительного вице-президента по Европе Л.Л.Мухамедова. Напомним, несколько лет назад было принято принципиальное решение компании: Россия и страны бывшего СНГ стали частью европейского рынка компании.

«Мы всегда инвестировали в Россию. Для нас это ключевой рынок. Россия входит в четверку приоритетных стран для развития нашего бизнеса», подчеркнул Л.Л.Мухамедов.

Он добавил, что основная задача на сегодняшний день – максимально локализовать производство на самарской площадке компании. Здесь компания намерена развивать высокотехнологичные производства, например, солнечную генерацию, продукция которых будет экспортировать в Европу, а в перспективе – на Ближний Восток. Эрик Бриссе отметил, что совместную работу компании и Правительства Самарской области в «Шнайдер Электрик» оценивают как полностью положительную. Благодаря поддержке властей «Электрощит», на котором работает около 6 тыс. человек, получил заказы от крупнейших компаний России – «Газпрома», «Роснефти», РЖД, «НОВАТЭКа». Например, с газовой компанией действует контракт на 1,5 млрд рублей, а «Роснефть» «Шнайдер Электрик» на 80% обеспечивает подстанциями в Юганске. Это позволило после спада в 2015–2016 годах за полгода увеличить основные показатели: на 12% выросло количество отгруженного товара, на 25% — портфель заказов.

В ходе встречи было отмечено, что рынок трансформаторов упал и стал менее перспективным, в то время как огромен потенциал на рынке модульных солнечных подстанций, а также в участии компании в программе создания цифровой экономики.

Губернатор предложил руководству «Шнайдер Электрик» обратить пристальное внимание на Тольятти, который получил статус территории опережающего развития. Он подчеркнул, что для резидентов ТОР предусмотрены определенные налоговые льготы, кроме всего прочего, стоит задача через 12-15 лет сделать Автоград инжиниринговым центром страны. «Кто туда придет, тот обязательно победит. Мы хотим, чтобы вы были успешными», – резюмировал Н.И.Меркушкин.

Л.Л.Мухамедов подчеркнул, что для компании это может быть интересной инвестицией и пообещал, что правление рассмотрит предложение самарской стороны. Также было признано перспективным участие компании в создании «Гагарин-центра».

Губернатор особо отметил желание компании инвестировать в развитие новых направлений и проектов. «Когда они заходили в область, мы добивались, чтобы они самые современные свои разработки использовали на наших предприятиях, и чтобы мы изготавливали продукцию, которая имеет сегодня абсолютное преимущество на рынке», – сказал глава региона. Также на встрече стороны договорились об участии «Шнайдер Электрик» в реализации социальных проектов на территории Самарской области. В ближайшее время будут предложены варианты такого сотрудничества.

Завершая первый день работы ХХI Петербургского международного экономического форума глава региона сказал: «Все встречи в рамках ПМЭФ-2018 очень полезны для Самарской области».

Завтра, 2 июня, у Губернатора Самарской области запланированы ряд встреч с руководством компании «Роснефть», Советом министров Республики Крым, Чрезвычайным Полномочным Послом Республики Беларусь и другими. Также глава региона примет участие в пленарном заседании форума, на котором ожидается выступление Президента России В.В.Путина.