14 апреля для Самарской области произошло важное событие – международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s повысило прогноз кредитного рейтинга региона с «Негативного» на «Стабильный». Уровень рейтинга области, подтвержденный по международной шкале на уровне «ВВ» и по национальной шкале на уровне «ruАА», означает умеренную финансовую устойчивость и возможность субъекта обслуживать свои текущие обязательства в краткосрочной перспективе. «Стабильный» прогноз рейтинга означает ожидание рейтингового агентства Standard & Poor’s, что в ближайший год Самарская область будет продолжать демонстрировать хорошие финансово-экономические показатели и занимать лидирующую позицию.

Самарская область с 1997 года сотрудничает с ведущими международными рейтинговыми агентствами Standard & Poor’s и Moody’s Investors Service, рейтинг которых отражает уровень финансово-экономического развития региона и является наиболее авторитетным для инвесторов во всем мире.

Следует отметить, что аналогичное действие по отношению к Самарской области было произведено незадолго до этого события и международным рейтинговым агентством «Moody’s Investors Service». 20 февраля 2017 года был изменён прогноз рейтинга региона с «Негативного» на «Стабильный», а рейтинг подтверждён на уровне «Ba3».

Повышение прогноза рейтинга Самарской области отражает положительные процессы в экономической и финансовой сфере, произошедшие за последнее время, которые могут позволить региону совершить переход на более высокий уровень кредитоспособности и инвестиционной привлекательности.

Основными факторами, оказавшими влияние на повышение прогноза рейтинга, по мнению аналитиков рейтингового агентства Standard & Poor’s, являются повышение качества управлении доходами и расходами области за счет новых механизмов контроля затрат, улучшение финансовых показателей, грамотная политика управления государственным долгом Самарской области.

Повышение прогнозов рейтингов Самарской области и ее долговых обязательств международными агентствами позволит снизить стоимость привлекаемых заимствований и проводить более эффективную долговую политику, облегчая инвесторам задачу оценки надежности вложений, что приведет к росту не только портфельных, но и прямых инвестиций в экономику области.

Губернатор Самарской области Н.И.Меркушкин:

«Повышение уровня кредитного рейтинга Самарской области создает более благоприятные условия для привлечения масштабных инвестиций, создания новых рабочих мест, увеличения налоговых поступлений и свидетельствует о том, что региональная экономика находится на подъеме. Во многом это результат проводимой в регионе экономической и социальной политики, направленной на эффективное использование каждого бюджетного рубля».