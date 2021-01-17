В Самарской области приступили к дорожным работам на участке туристического маршрута, проходящего по территории государственного природного национального парка «Самарская Лука». На средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют более 10 км автомобильной дороги «Урал» – Солнечная Поляна – Ширяево.

На участке с 28 км по 39 км обновят дорожное покрытие, с использованием асфальтобетонной смеси ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем, укрепят обочины асфальтогранулянтом, устроят 7,5 тыс п.м. барьерного ограждения, заменят 8 остановочных павильонов, установят 170 дорожных знаков, разметку нанесут термопластиком.

Ширяево – самое популярное село у туристов на Средней Волге. Здесь можно посмотреть штольни и горы, отправиться в Каменную Чашу и к святому Никольскому источнику. Также действует целый музейный комплекс, включающий дом-музей художника Репина, дом-музей поэта А.В.Ширяевца, музей-усадьбу купца И. Вдовина. Еще несколько интересных мест можно посетить по пути в Ширяево, и, конечно проехать по главному туристическому маршруту Самарской Луки – к Горе Стрельная.

Во все точки туристического притяжения на обширной территории заповедной зоны, площадью 23,1 тысяч га, кроме пешеходных переходов, организованы автобусные экскурсии и разработаны маршруты посещения на личных автомобилях. Поэтому обеспечение комфортного и безопасного проезда туристов к этим местам особенно важно.

В настоящее время стартовали работы по фрезерованию верхнего слоя дорожного покрытия. Примечательно, новые остановочные павильоны будут оформлены в стиле концепции самарского туристического кластера.

Напомним, дорожный объект, участок автодороги «Урал» – Солнечная Поляна – Ширяево на км 28+973 – км 39+194, включили в перечень ремонтных работ по нацпроекту в 2021 году благодаря опережающим темпам финансирования из федерального бюджета и по многочисленным просьбам общественности, представителей туристического бизнеса и жителей региона.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в ежегодном Послании, одним из ключевых приоритетов работы по развитию региона обозначил – повышение пропускной способности, ремонт и строительство дорог. Улучшение качества жизни населения и создание комфортных условий проживания – важные направления региональной стратегии лидерства.

Благодаря реализации дорожного нацпроекта, инициированного Президентом страны Владимиром Путиным, развитие внутреннего туризма в нашем регионе получит дополнительный импульс, уникальные живописные места Самарской области станут доступнее для путешествий и отдыха.