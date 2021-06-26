Из-за большого количества заражений ковидом в Самарских больницах заканчиваются места для пациентов. Региональный Минздрав решил создать больше мест в инфекционных стационарах. В некоторых больницах даже приостановили проведение плановых операций.

Также, по решению ведомства, роддом в Куйбышевском районе станет COVID-госпиталем.

— Из-за сложившейся эпидемиологической обстановки с 27 сентября родильный дом в Куйбышевском районе перепрофилируется в инфекционный госпиталь. Рожениц будут направлять в медицинские учреждения в соответствии с утвержденной маршрутизацией, — сообщили представители регионального Минздрава.

Однако жители этому решению оказались не рады:

Самарцы обращаются к Минздраву:

— Это единственный роддом для Куйбышевского района, а также для микрорайонов Южный Город, Волгарь, Сухая Самарка, близлежащих сёл! К тому же многие ехали сюда рожать из города, зная, какие здесь хорошие врачи. Как можно отдать такой «стратегический» объект? Все беременные в отделении патологии просто в шоке, просим вас пересмотреть решение!