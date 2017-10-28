В среду, 7 ноября, на территории ТЦ «Гуд’Ок» (ул. Красноармейская, 131) состоялась торжественная церемония открытия Исторического парка «Россия – моя история» в Самаре.

В мероприятии приняли участие врио Губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском Федеральном округе Алексей Сухов, главный федеральный инспектор по Самарской области Сергей Чабан, митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий, представители общественности, религиозных конфессий, почетные гости.

«Россия – Моя история» – полностью интерактивный образовательный исторический проект, рассчитанный на самую широкую аудиторию. Экспозиция охватывает историю нашего государства с древнейших времён и до наших дней. Всего в парке 4 зала: «Рюриковичи», «Романовы», «1914 – 1945. От великих потрясений к Великой Победе» и «1945 – 2016. Новое время». Кроме того, посетители смогут открыть для себя историю родного Самарского края.

В Историческом парке представлены современные формы информационных носителей: сенсорные столы и экраны, лайтбоксы, коллажи, проекторы, планшетные компьютеры и многое другое. В подготовке экспозиции использованы приёмы видеоинфографики, анимации, трёхмерного моделирования и цифровых реконструкций – все это делает выставку привлекательной для посетителей всех возрастов.

Экспозиция основана на документальных свидетельствах и материалах, немалая часть которых до недавнего времени хранились в архивах под грифами «Секретно» и «Совершенно секретно». Выставка даёт максимум информации по истории России и позволяет каждому посетителю сделать собственный вывод о роли тех или иных событий в истории становления нашего государства.

Одним из первых экспозицию выставки оценил врио Губернатора Самарской области Дмитрий Азаров: «Проект знаковый не только для региона, но и для страны. Юным гражданам России интересно не только прочитать и услышать, но и посмотреть, потрогать, самим буквально проникнуть в историю родной страны. Он просто, по-новому откроет историю нашей великой Родины, позволит узнать ее в нюансах и подробностях. И я уверен, будет способствовать и росту патриотизма, росту самосознания, понимания того, что ты гражданин великой страны России».

По словам главы региона, Исторический парк будет интересен не только детям и молодежи, но также позволит взрослым людям ощутить себя в контексте исторической эпохи.

Дмитрий Азаров процитировал слова Президента России Владимира Путина: «Мы должны знать историю страны, уважать без всяких изъятий и умолчаний, помнить и чтить ее уроки, уважать и ценить опыт прошлого».

Алексей Сухов поздравил всех самарцев с открытием выставки от лица Первого заместителя Руководителя Администрации Президента РФ Сергея Кириенко: «Важно, что в экспозиции достойное место займет уникальная летопись Самарской области – страницы её яркой истории, свидетельства огромного вклада, который внесли многие поколения ваших земляков в укрепление государства, в развитие национальной экономики, науки, культуры, образования. И конечно, архивные материалы об особой, ответственной роли «запасной столицы», которая была отведена Самаре в годы Великой Отечественной войны».

Алексей Сухов отметил, что такие парки открылись уже в ряде городов ПФО – Уфе, Казани, Нижнем Новгороде. «Мне есть с чем сравнивать. Я хотел бы подчеркнуть, что в Самаре все выглядит весьма впечатляюще, на высоком организационном и содержательном уровне», – подчеркнул заместитель полпреда.

Заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Валерий Голубев, оценив представленную экспозицию, отметил: «Для «Газпрома» было принципиально важно поддержать этот проект. Газпром не может быть в стороне от великих славных дел, которые вершатся в России. У нас много и своих инициатив. Но такие социальные проекты, которые обращены, в первую очередь, к молодежи, очень важны. Ведь все, что мы, старшее поколение, делаем, – ради нашего будущего, а наше будущее — это наши дети, поэтому мы будем расширять этот проект».

На выставке присутствовали и представители духовенства Самарской области. Митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий подчеркнул особую важность проекта: «Парк имеет очень глубокое значение для нашего молодого поколения. Прежде всего, для общеобразовательной школы. Многое в нашей истории было утрачено, искажено в ХХ веке. И то, что сегодня есть, имеет глубокое значение для духовного обновления нашего народа. Мы, к сожалению, утратили ту правду о нашей великой державе, о нашей святой Руси, история которой преподносилась в искаженном виде. И сегодня все меняется в лучшую сторону, я думаю, это будет иметь большое значение, прежде всего, в воспитательной сфере, пробуждении чувства патриотизма, ответственности, любви к Богу, к своей земле, ведь наша земля она действительно великая и святая».

В ноябре вход на выставку для всех посетителей свободный, в дальнейшем бесплатно посещать выставку смогут школьники и студенты.