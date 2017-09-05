Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Самарской области провели мониторинг доступности среды для маломобильных граждан в условиях современной городской инфраструктуры Самары и выявили ряд замечаний. В рейде ОНФ приняли участие маломобильные граждане областного центра, имеющие слабое зрение и передвигающиеся на инвалидных колясках.

«Целью проведения мониторинга является оценка эффективности мер по формированию доступной городской среды и бюджетных расходов на эти цели. И если раньше мы давали оценку объектной доступности социальных и государственных учреждений, то теперь мы обратили внимание на маршрутную доступность», – пояснила член регионального штаба Народного фронта, эксперт Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды в Самарской области Екатерина Гудзима.

Вместе с Ольгой Лифановой, инвалидом по зрению, активисты ОНФ прошли привычным маршрутом от ее дома по улице Карбышева до работы на улице Уссурийской. Ольга работает медсестрой в детской поликлинике и ежедневно проделывает пеший путь в 1 км. «Уже год мне помогает собака-поводырь, но даже с помощником путь по улице Карбышева от Дыбенко до Гагарина напоминает преодоление полосы препятствий. Пешеходной дороги нет, а проезжая часть – грунтовая, да и разбита сильно», – рассказала Лифанова.

У здания поликлиники автомобилисты паркуют свои машины непосредственно на пешеходной зоне, преграждая путь прохожим. «Но ведь маломобильные – это не только такие как я, маме с коляской здесь тоже трудно пройти. Мы всячески стараемся адаптироваться к среде, в которой живем, но вот среда пока не очень стремиться адаптироваться к нам», – заявила Ольга.

Затем активисты ОНФ вместе с инвалидами-колясочниками проделали путь от дома на проспекте Кирова до офиса общества инвалидов, и попытались попасть в торговый центр.

«Нам повезло – мы живем в специализированном доме ветеранов, который приспособлен для человека на коляске – здесь удобные пандусы, широкие двери, удобные площадки и квартиры. Но выходя из дома, мы сталкиваемся с массой препятствий. Это и высокие бордюры, и пандусы, не соответствующие стандартам и, зачастую, простое человеческое невнимание. А между тем, мы ведем активный образ жизни и хотим быть полезными членами общества», – рассказала инвалид- колясочник Татьяна Репина. Она занимается в клубе инклюзивного танца и ведет большую волонтерскую деятельность.

Екатерина Гудзима считает, что доступную среду надо формировать еще и в сознании граждан. «Это не затратно финансово, но является важным показателем социального государства», – отметила она.

Общественный контроль за формированием доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения – одно из ключевых направлений деятельности регионального отделения ОНФ в рамках контроля за реализацией государственной программы «Доступная среда». «И если учесть, что в регионе 3,5 тыс. слабовидящих и почти 6 тыс. колясочников, то речь идет о значительной группе граждан, которым необходимо предоставить равные возможности. Городская среда должна благоустраиваться комплексно с учетом интересов всех категорий граждан», – резюмировала член регионального штаба ОНФ Екатерина Гудзима.

Как замечание общественники отметили, что в настоящее время представителей общества инвалидов не включают в состав комиссии по приемке новых дорожных объектов и работ по благоустройству улиц.

Рекомендации по включению в состав приемочных комиссий, а также комплексного благоустройства домов с компактным проживанием инвалидов общественников войдут в общественные предложения, которые будут сформированы по итогам региональной конференции ОНФ и направлены в Правительство Самарской области.