В Самаре открыли Софийский собор2018-09-24 09:11
В воскресенье, 23 сентября, на четвертой очереди набережной Волги в Самаре состоялось открытие Софийского Собора. Событие приурочено к 1030-летию Крещения Руси. Первое богослужение в соборе совершил митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий. Воскресную службу посетили около тысячи верующих. Всего в торжественных мероприятиях приняли участие более 5 тысяч человек.
“Пусть этот храм живет, украшая наши волжские берега и являясь свидетельством православной веры русского народа”, — сказал митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий. Он поблагодарил губернатора Дмитрия Азарова за помощь в строительстве храма.
“Я уверен, что наш Софийский собор, как волжская жемчужина, будет радовать и жителей области, и наших гостей, и всех, кто проплывает по красавице Волге”, – Губернатор Самарской области
После приветствия губернатор и владыка вручили главному хормейстеру сводного епархиального детского хора Марии Синициной юбилейную медаль Русской Православной Церкви в память 100-летия восстановления патриаршества. Также были награждены победители областного фотоконкурса “Моя семья”, организованного Союзом православных женщин Самарской области. Работы победителей были представлены на фотовыставке, расположившейся около храмовых ворот.
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