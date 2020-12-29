В Самарской области уже в 51 медицинском учреждении созданы условия для проведения вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции. Подготовлены прививочные кабинеты, медицинские работники прошли инструктаж и обучение по порядку проведения вакцинации. Сегодня в область поступила очередная партия вакцины ГамКовидВак – 1000 доз. Для жителей региона стала доступна запись на вакцинацию от COVID-19.

Начать массовую вакцинацию россиян со следующей недели поручил Президент страны Владимир Путин. Глава государства отметил, что российская вакцина от коронавируса, как показывает практика, является лучшей в мире. По его словам, «другие препараты подобного рода такого уровня защиты и такой степени безопасности не демонстрируют».

В Самарской области вакцинация населения от новой коронавирусной инфекции на особом контроле у Губернатора Дмитрия Азарова. В регион уже поступило более 11 000 доз вакцины ГамКовидВак и 700 доз ЭпиВакКорона. Прививки от COVID-19 сделали уже более 6000 жителей области, вторую инъекцию вакцины получили почти 3000 человек. В первую очередь прививают людей из групп риска – медицинских работников, учителей, соцработников. При поступлении больших партий вакцины, которые ожидаются в ближайшее время, список категорий будет расширен. Приоритетной вакцинации также подлежат сотрудники организаций, контактирующие с большим количеством людей (сотрудники организаций общественного транспорта, торговли, общественного питания и др.), обучающиеся в организациях среднего и высшего профессионального образования и лица, подлежащие призыву на военную службу. Кроме того, в соответствии с федеральными рекомендациями для категории граждан старше 60 лет сняты ограничения для проведения вакцинации препаратом ГамКовидВак для профилактики новой коронавирусной инфекции.

В Самарской области стала доступна дистанционная запись на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Записаться можно на портале Госуслуг www.gosuslugi.ru (личный кабинет «Мое здоровье», раздел «Запись к врачу», медицинская услуга «Вакцинация от COVID-19»), а также на портале Единой электронной регистратуры Самарской области er.mz63.ru (кнопка «Записаться на бесплатный прием к врачу», раздел «Вакцинация от COVID-19»), кроме того по звонку на «горячую линию» по номеру 122 или 8-800-30-22-163, добавочный номер 2 (Запись на прием к врачу).

«В настоящее время запись доступна для поликлиник, в которые уже осуществлена поставка вакцины, – рассказывает заместитель министра-руководитель департамента информатизации, организационной деятельности и лицензирования министерства здравоохранения Самарской области Асланбек Майрамукаев. – В ближайшее время ожидается поступление в регион крупных партий вакцины и список учреждений, предоставляющих услуги записи на вакцинацию от COVID-19, будет расширяться».

Специалисты напоминают, для разъяснения всех вопросов по вакцинации необходимо обращаться в поликлинику по месту прикрепления полиса ОМС.

Среди медработников, которые входят в группу риска, привился и Руководитель информационного центра оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, главный врач Тольяттинской городской клинической больницы № 5 Николай Ренц. Он уверен, вакцинация – это самый простой и самый эффективный способ избавиться от пандемии коронавируса, как и многих других инфекционных заболеваний. «Человек вакцинированный, столкнувшись с вирусом, не является его переносчиком, – уточняет Николай Альфредович. – Вирус у него не размножается.

Соответственно, он не может накопить то количество вируса, чтобы стать заразным для других. То есть на нем прерывается цепочка передачи вируса. Если вирус попадает к нему на слизистую, то он не может вызвать тяжелое заболевание, да и легкое в большинстве случаев тоже, так как вирусы не синтезируются в организме. Я лично сделал недавно вакцинацию вакциной ГамКовидВак. Затем проверил наличие антител. Их уровень – достаточно высокий. Это позволяет мне надеяться, что я не заражусь. Безусловно, я продолжаю носить маску и соблюдать меры безопасности. Но подчеркну – единственный способ избежать тяжелого течения заболевания и не стать угрозой для своих близких – это вакцинация».