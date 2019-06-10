С 30 августа по 4 сентября на Сахалине пройдет молодежный патриотический слет «ОстроVа 2020». Принять участие в самом масштабном форуме осени могут россияне в возрасте от 18 до 35 лет.

Так, в рамках слета на «Острове Победы» наши лучшие активисты примут участие в обсуждении исторического прошлого и разработке новых форматов для диалога о Великой Победе с молодежью, посетят авторские экскурсии, гастрономические и арт-фестивали, концерты, творческие субботники, спортивные соревнования и первую профессионально подготовленную историческую реконструкцию боя за освобождение Южного Сахалина, состоявшегося 11-12 августа 1945 года.

Всего в программе форума запланировано более 100 активностей, призванных повысить привлекательность островного региона для молодежи и рассказать о роли Дальнего Востока в событиях Второй мировой войны.

Кроме того, Волонтеры Победы из разных частей страны и представители патриотических общественных организаций помогут в рамках форума в проведении парада Победы на Сахалине, а местные школьники на слете станут участниками открытых уроков Движения и присоединятся ко второму этапу конкурса сочинений «Без срока давности», который проводится в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. И это еще не все сюрпризы, которые готовят Волонтеры Победы!

Отметим, организаторами форума выступают Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы», Правительство Сахалинской области и Федеральное агентство по делам молодежи.

Подать заявку на участие в форуме можно до 20 июня 2020 года, для этого необходимо:

зайти на официальный сайт www.ostroVa2020.ru;

получить творческое задание;

выполнить его на личной страничке в социальных сетях;

заполнить анкету на АИС «Молодежь России»;

начинать собирать чемоданы, ведь мы вместе летим на «ОстроVа»!