Организаторы V экстремального марафона «Хрящевка Challenge» – 2017 определились с датой и форматом предстоящего мероприятия. Соревнование, которое состоится 9 сентября, пройдет в тематике космоса.

Марафон «Хрящевка Challenge» проходит в Ставропольском районе Самарской области (45 км от Тольятти). Участники преодолеют трассы (дистанции 4,4 км или 10,5 км) по пересеченной местности с искусственно созданными и естественными препятствиями. Зачет проводится личный и командный. Для повышения зрелищности марафона спортсменам предлагается выбрать креативный костюмированный образ – каждый марафон получает определенную тематику. Так предыдущие проходили в стилях «Голливуд», «Рок-н-ролл», «СкаZкa». В 2017 году марафон пройдет в тематике «Cosmos Challenge». Впервые в рамках марафона состоится чемпионат по болотному футболу.

«Хрящевка Challenge» – это уникальное событие, непохожее на другие экстремальные марафоны, которые проходят в Самарской области. Как говорят участники, у нашего марафона свой формат, дух, настроение и атмосфера, ни с чем несравнимые. Предстоящий марафон «Хрящевка Challenge» – юбилейный, а на юбилей, как известно, всегда выпадает больше сюрпризов и веселья. Нам стало не хватать грязи земной, и мы замахнулись на космос! Мы приготовили для участников не только традиционные трассы на 5 и 10 километров, но и организовали трилогию «звездных» препятствий на 21 километр. На этой трассе участники будут передвигаться не только бегом, но и вплавь, другими способами. Впервые мы будем проводить чемпионат по болотному футболу. Конечно, участников ожидает масса других нововведений. Больше, чем обычно. Следите за новостями также внимательно, как наблюдаете за солнечным затмением! И прибудет с вами сила!», – говорит директор «Хрящевка Challenge» Игорь Поваров.

Регистрация на марафон «Хрящевка Challenge» – 2017 начнется с 1 августа. Подробная информация и регистрация на сайте www.fishingame.ru и www.vk.com/fishingame