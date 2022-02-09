В Самарской области стартовал региональный этап творческого конкурса «Третьяковка online», который организован в рамках Всероссийского детского образовательно-благотворительного проекта «Поколение М» при поддержке Министерства культуры России, Самарского филиала Третьяковской галереи, Администрации городского округа Самара.

Дети и подростки 11-18 лет, увлекающиеся живописью и любящие природу, смогут изучить тонкости ботанической иллюстрации, изобразить растения Самарской области и увидеть свои работы в современном ботаническом атласе России, который будет представлен в главном музее национального искусства страны.

Для участия в конкурсе нужно до 20 марта 2022 года нарисовать один или несколько рисунков цветов, трав и других растений, которые можно встретить на территории Самарской области и загрузить фото или скан работ на сайт «Поколения М» https://pokolenie.mts.ru/contests/tretiakovka.

Чтобы получить более полное представление о жанре ботанической иллюстрации, ребята могут познакомиться с размещенными на сайте «Поколения М» видеоуроками и вдохновиться творчеством выдающегося скульптора, художницы и автора российского акварельного гербария Анны Голубкиной. Ее наследие насчитывает более 800 скульптурных произведений.

Подведение итогов и награждение участников и победителей регионального этапа художественного конкурса «Поколение М» состоится в марте 2022 года. Лучшие работы участников также войдут в специальную экспозицию, которая до конца текущего года разместится в одном из выставочных пространств города.

Все присланные на региональный этап конкурса работы также автоматически примут участие в федеральном этапе конкурса. Лучшие работы юных живописцев со всей страны войдут в ботанический атлас России, который будет представлен в мультимедийном формате на ежегодной Всероссийской акции «Ночь искусств» в Третьяковской галерее в ноябре.