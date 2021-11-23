Во вторник, 1 февраля, Губернатор Дмитрий Азаров принял участие в совещании по вопросам деятельности и развития самарского регионального отделения «Русского географического общества». Одним из решений стало формирование Попечительского совета организации, в который войдут министры областного Правительства, руководители крупных компаний и учреждений, бизнесмены. Возглавит совет Глава региона.

Всероссийская общественная организация «Русское географическое общество» (РГО) основана в 1845 году и является одной из старейших географических организаций в мире. Цель РГО состоит в популяризации географии, сохранении исторического и культурного наследия России, природоохранной, образовательной, исследовательской деятельности для реализации потенциала страны, широкого привлечения молодежи к научному творчеству в области географии и смежных отраслей знаний. РГО объединяет специалистов и энтузиастов, путешественников, экологов, общественных деятелей, меценатов – всех, кто стремится узнавать новое о России, помогать сохранению её природных богатств, культурного и природного наследия. С 2009 года должность президента РГО занимает Сергей Шойгу. В Попечительский совет входят отечественные и зарубежные меценаты, руководители крупнейших российских и международных компаний, а также члены Правительства РФ. Возглавляет Попечительский совет РГО Президент РФ Владимир Путин.

В РГО состоят более 25000 человек, функционируют 85 региональных отделений. Самарское отделение РГО ведет свою историю с 1946 года, а юридически создано в мае 2016 года. Сегодня оно насчитывает более 200 членов, действует 5 местных отделений: Клявлинское, Челно-Вершинское, Камышлинское, Похвистневское, Тольяттинское. Областное отделение РГО ведет активную работу, реализуя совместно с Правительством региона комплекс мероприятий. Для обсуждения планов работы на 2022 год и предложений по дальнейшему развитию организации сегодня было проведено совещание, в котором приняли участие Губернатор Дмитрий Азаров, представители Правительства Самарской области, председатель самарского отделения «Русского географического общества», депутат областной думы Денис Волков.

«Хочу отметить, что Денис Александрович Волков, взявшись за эту важную тему, уже многое сделал. Во многом благодаря его усилиям внимание общественности региона привлечено к «Русскому географическому обществу». И сегодня мы вместе примем ряд решений, которые будут служить во благо нашей прекрасной великой Родины – России, и нашей замечательной Самарской области», – сказал Глава региона, начиная совещание.

В ноябре 2021 года в Москве Губернатор Дмитрий Азаров и первый вице-президент РГО, Заслуженный географ РФ Артур Чилингаров заключили соглашение о взаимодействии Правительства Самарской области с РГО. Сотрудничество направлено на совместную реализацию научно-исследовательских, экологических, социальных, образовательных, культурных, туристических, а также иных программ и проектов, сохранение и продвижение природного и культурного наследия региона.

«Рад, что уже в начале нового года мы приступаем к наполнению этого соглашения реальными делами. Мы гордимся и дорожим наследием родной земли, нашим самарским краем. Его живописные красоты, уникальные природные ландшафты, ценное историческое и культурное наследие – то, что мы должны бережно хранить и преумножать, – отметил Дмитрий Азаров, – Важная задача – научить подрастающее поколение с благодарностью и уважением относиться к родной земле, к богатому наследию, подаренному нам природой и предыдущими поколениями самарцев. Мы вместе можем многое сделать, чтобы жители больше узнавали о родном крае, еще больше в него влюблялись, становились настоящими патриотами родной земли. Решение этих первостепенных задач – в основе работы «Русского географического общества».

Денис Волков рассказал об основных направлениях деятельности самарского отделения РГО. Так ежегодно проводятся общероссийские акции РГО «Географический диктант», фотоконкурс «Самая красивая страна», «Памятные таблички РГО», «Лучший гид России», «Ночь географии», «Трамвай РГО». С 2020 года организация выступает партнером международного проекта «VeloRussia. Трансроссийский веломаршрут Европа – Азия», направленного на создание сети магистральных веломаршрутов по Самарской области. Самарское отделения РГО активно реализует собственные проекты, в том числе с использованием системы грантовой поддержки. В 2022 году планируется создать в Самаре музей по истории Волжского судоходства в моделях и макетах речных судов, подготовить фильм об истории семьи Аксаковых и их вкладе в развитие региона, провести фестиваль документальных, научно-популярных фильмов и роликов о географии и краеведении «РГО-Кино-Фест», организовать работы по сохранению родника в Клявлинском районе. Также в этом году планируется открыть школу агротуризма для фермеров Самарской области.

Одно из ключевых направлений работы РГО в Самарской области – развитие сферы туризма и повышение туристической привлекательности региона. «Так совместно со Сбербанком мы намерены запустить интерактивную карту туристических маршрутов Самарской области. Всего же на 2022 год нами запланировано проведение около 70 мероприятий», – сообщил Денис Волков.

«Это очень знаковые проекты, направленные на популяризацию исторического наследия, укрепление культурного потенциала Самарской области. Эта важная просветительская работа, которая также содержит элементы развития туризма – важной для региона отрасли, имеющей еще нереализованный потенциал», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Один из шагов дальнейшего развития самарского отделения РГО – создание Попечительского совета, который будет оказывать ему содействие в реализации социально-значимых проектов, привлечении новых партнеров, получении грантовой поддержки. Инициатива была поддержана Губернатором. Дмитрий Азаров, учитывая значимость для Самарской области и жителей региона той работы, которую ведет РГО, принял предложение лидеров организации возглавить Попечительский совет регионального отделения. Это решение было согласовано и одобрено первым вице-президентом РГО Артуром Чилингаровым.

Планируется, что в Попечительский совет самарского отделения РГО также войдут представители Правительства области, руководители крупных предприятий и учреждений региона, бизнесмены. По поручению Дмитрия Азарова в ближайшие 2 недели Правительством региона будут доработаны положение о Попечительском совете и его планируемый состав.

Глава региона подчеркнул, что региональное отделение «Русского географического общества» всегда может рассчитывать на поддержку Правительства Самарской области: «Не сомневаюсь, что наше взаимодействие будет эффективным и плодотворным. Оно придаст дополнительный импульс работе по исследованию географической, этнокультурной и исторической самобытности народов, населяющих Самарскую область, будет способствовать развитию туризма и инфраструктуры гостеприимства».