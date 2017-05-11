26-27 мая в ГБОУ ДОД «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Жигули» (п. Зольное, ул. Зеленый берег, 11) состоится ХХI областной слёт юных лесоводов «Друзья леса».

В мероприятии примут участие 22 команды школьных лесничеств из Безенчукского, Большеглушицкого, Волжского, Кинельского, Кинель-Черкасского, Клявлинского, Кошкинского, Красноярского, Нефтегорского, Новобуянского, Рачейского, Сергиевского, Ставропольского, Шенталинского, Похвистневского районов, а также из г.о. Самара.

Программа слёта включает в себя пять этапов: «Лесоведение и лесоводство», «Защита леса от болезней и вредителей», «Охрана лесов от пожаров», «Лесовосстановление», «Лесные Следопыты». Конкурсантам предстоит показать свои знания морфологии лесных растений, основ лесного дела – энтомологии, ботаники, лесовосстановления, лесоведения, дендрологии, таксации деревьев и круглых лесоматериалов.

В числе запланированных заданий для юных лесников – представление команд; определение деревьев и кустарников, вредителей леса; распознавание голосов птиц; применение правил сбора и хранения лесных семян, способов посадки культур, методов тушения лесных пожаров; использование средств пожаротушения.

Кроме того, ребята продемонстрируют навыки и умения ориентирования на местности, проведения инструментальных измерений в лесу, определения съедобных и несъедобных грибов, оказания первой медицинской помощи.

По итогам конкурса всем участникам будут выданы дипломы, а победителям – ценные призы:

I место – переходящий приз «Меч Колесова» и планшеты;

II место – смартфоны;

III место – 4 G-модемы,

Организатором слёта выступило ГКУ «Самарские лесничества».

По итогам слёта победители и призеры будут представлять Самарскую область на Межрегиональном слете школьных лесничеств ПФО.

Программа слета во вложении.