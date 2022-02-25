Спасаем кожу вместе с ведущим экспертом бьюти-отрасли, доктором клиники Infacial Clinic Сергеем Барсуковым.

Реакция кожи на лучи солнца бывает непредсказуемой. И порой вместо красивого загара можно заполучить весьма неприятные хвори. Пожалуй, одни из самых распространённых и сложно поддающихся лечению – аллергия на солнце и гиперпигментация. Но при правильной профилактике эти заболевания можно предотвратить, а при необходимости – вылечить.

«Аллергия на солнце – это реакция иммунной системы на ультрафиолет, – объясняет доктор Сергей Барсуков. – Под его воздействием кожа меняется, а иммунитет распознаёт измененные клетки как чужеродные. Такая реакция на солнце может возникнуть на любом участке тела, но чаще всего наблюдается на частях, которые активно подвергаются воздействию облучения: руки, ноги, кисти рук, задняя и передняя части шеи, грудь.

У кого-то аллергия на солнце – наследственная реакция. Но есть и те, у кого аллергические симптомы развиваются под воздействием дополнительных факторов – лекарств или контактирующих с кожей определенных растений. Чтобы защитить кожу, используйте солнцезащитный крем с фильтром SPF 50 широкого спектра действия. Ежедневно наносите на уже пораженные участки кожи крем на основе сока алоэ, центеллы азиатской, азулена, декспантенола – эти средства увлажняют, восстанавливают эпидермальный барьер и уменьшают жжение. Местно – то есть на пораженные участки – можно использовать блокаторы Н-1 гистаминовых рецепторов: дифенгидрамин, хлоропирамин, цетиризин, левовращающий изомер цетиризина, дезлоратадин.

Носите солнцезащитную одежду, максимально закрывающую ваше тело: рубашки с длинными рукавами и широкополые шляпы. Избегайте тонких тканей с рыхлым переплетением нитей — ультрафиолетовые лучи могут проходить через них. Кстати, каротиноиды, такие как β-каротин, содержащийся в моркови, обеспечивают защиту от ультрафиолетового излучения. Эти соединения проникают в кожу после переваривания. Поэтому люди с высоким содержанием каротиноидов в коже менее восприимчивы к солнечным ожогам.

В качестве терапии можете попробовать безрецептурный антигистаминный препарат. Он облегчит зуд. Также возможно недлительно использовать крем, содержащий гидрокортизон. Но отмечу, при тяжелых симптомах следует обратиться к врачу.

Ещё одна из проблем, которую «дарит» солнце – гиперпигментация. К ней приводит избыток и отложение меланина. Основные причины: ультрафиолетовое облучение, гормональные нарушения, воспалительные процессы, беременность. Способствуют гиперпигментации и употребление в период солнечной активности определённых лекарственных препаратов и химических веществ. Если по медицинским показателям вы используете один из этих препаратов, то кожу от солнечных лучей нужно защищать обязательно. Причем использовать солнцезащитные крема необходимо, даже если вы находитесь весь день в помещении. Если же пигментные пятна уже появились, пытаться избавиться от них народными способами не стоит. Это не решит проблему кардинально, но наверняка добавит к пигментации ожог или аллергию.

Одна из действенных процедур, которая на сегодняшний день действительно избавляет от пигментации, – это карбоновый пилинг Spectra Peel (Спектра Пил). Для этого метода лечения не нужна реабилитация. К тому же он не только избавит от гиперпигментации, но даст ещё эффект омолаживания кожи. Но отмечу – обращайте внимание на то, какой карбоновый лосьон и аппарат использует специалист!

Сегодня на рынке немало дешёвого оборудования и препаратов, которые не являются оригинальными. Нередко сталкиваюсь с пациентами, которых приходится перелечивать после таких походов за «красотой». Поэтому не экспериментируйте со своим здоровьем. Обращайтесь с заболеваниями кожи к хорошо зарекомендовавшим себя специалистам в медицинские центры, а не в салоны красоты. Иначе последствия могут быть весьма трагичными».

Подготовила Марина ПЕТРОВА