7 февраля, в среду, в 10.00 в актовом зале министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области состоится очередное заседание межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей при Правительстве Самарской области.

На заседании планируется рассмотреть вопросы необходимости соблюдения требований санитарно-эпидемиологического благополучия в период проведения летней оздоровительной кампании 2018 года, требований, предъявляемых к работникам детских оздоровительных учреждений, а также требований к организации детских групповых выездов.

Кроме того, будет рассмотрен вопрос об альтернативных формах организации летнего отдыха и занятости детей в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и о безопасности туристических маршрутов на территории Самарской области.

В мероприятии примут участие представители Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области, Государственной инспекции труда в Самарской области, Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте.

В ходе заседания запланировано награждение представителей организаций отдыха детей и их оздоровления, отличившихся по итогам летней оздоровительной кампании 2017 года.