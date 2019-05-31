Если мы понимаем, что яхта не имеет тормозов, мы можем чувствовать себя некомфортно на мгновение. Как бороться с маневрами на людной платформе? И здесь секреты морского искусства позволяют нам избавиться от множества ограничений.

Как безопасно и эффективно добраться до моста или буя?

Есть несколько способов замедлить яхту – например, этого достаточно, чтобы полностью освободить простыни при плавании на ветру. Однако способность эффективно тормозить парусом часто полезна для достижения причала.

Собираюсь на буй

Переход на буй, хотя он и кажется простым, также является одним из самых трудных маневров, поскольку требует учета нескольких факторов, в том числе:

- размер радиуса циркуляции яхты,

- длина катера для свободного плавания на яхте

- и … без тормозов.

- знать сколько весят лодочные моторы

Доходим до буя по ветровой линии. Чтобы иметь возможность настроить яхту, яхта всегда должна быть в пределах досягаемости или босиком. Если мы слишком быстро, мы тормозим с парусами; если слишком медленно – мы должны выйти и повторить маневр.

С отталкивающими ветрами

Еще более трудный маневр – достичь причала (набережной) с отталкивающими ветрами, потому что, если мы не замедлим движение до нужной скорости, мы можем подвергнуть нашу яхту аварии на п

С тучными ветрами

С толкающими ветрами мы достигаем причала чаще всего на одном и том же тюлене. Яхта всегда должна останавливаться, когда теряет скорость. Уже во время заточки мы должны должным образом контролировать руль и устранять избыточную скорость, чтобы предотвратить возможное выбрасывание нашей лодки на причал. В качестве альтернативы, мы можем бросить якорь на длинной швартовке и, сбросив паруса (за исключением одного, например, уплотнение), добраться до платформы задним ходом, ослабив якорь.