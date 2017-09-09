19 сентября в администрации городского округа Жигулевск состоялось торжественное награждение сотрудников национального парка «Самарская Лука» в связи с Годом экологии и Годом особо охраняемых природных территорий.

Федеральные награды за многолетний добросовестный труд и высокие достижения в служебной деятельности, а также за большой вклад в развитие заповедного дела, рационального природопользования и экологической безопасности вручил врио министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александр Ларионов.

Ведомственным знаком «За заслуги в заповедном деле» министерства природных ресурсов Российской Федерации удостоены заместитель директора национального парка «Самарская Лука» Майя Андрианова и начальник отдела экологического просвещения Ирина Губернаторова. Ведомственный знак «Почетный работник леса Российской Федерации» вручен начальнику отдела природопользования Марине Пахмуровой.

«Каждый день вы выполняете свой долг по охране и защите природы, проводите научные исследования и мониторинги, заботитесь о безопасности территорий и сохранении генетического фонда животного и растительного мира, спасаете от истребления множество редких видов животных, препятствуете проникновению в национальный парк нарушителей. Это очень ответственный и нелегкий труд, который вызывает уважение и достоин самой высокой оценки не только в Год экологии, но и как результат многих лет вашей профессиональной деятельности» – отметил врио министра Александр Ларионов.

Дирекция национального парка «Самарская Лука» является постоянным партнером и организатором многих мероприятий в рамках плана по проведению на территории Самарской области Года охраны окружающей среды и Года особо охраняемых природных территорий. Жителям региона уже запомнились такие яркие события, как Экологический карнавал, Марш парков, Веломарафон. Большой популярностью пользуются экскурсионные маршруты и экологические семинары, которые постоянно проводятся на территории парка.