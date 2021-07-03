Несмотря на частичные ограничения на международные полёты, российская авиационная отрасль восстанавливается высокими темпами.

По расчётам Сбера, при сохранении существующих условий для авиаперелётов объём внутренних авиаперевозок по итогам 2021 года достигнет 81,6 млн человек и превысит доковидный показатель 2019 года на 12%.

Рост внутренних авиаперевозок был простимулирован развитием отечественного туризма и субсидирования внутренних авиаперевозок государством. Аэропорты российских курортов превысили пассажиропоток доковидного 2019 г. За восемь месяцев 2021 года Анапа и Калининград увеличили пассажиропоток к уровню 2019 г. соответственно на 83% и 65% — до 2,2 и 2,6 млн чел., Сочи — на 65%, до 7,8 млн.

По данным СберАналитики, за шесть месяцев текущего года объём безналичных транзакций в категории авиабилетов превысил аналогичный допандемийный период на 35%, а уровень 2020 года — на 62% и составил 268 млрд руб. Количество транзакций также выросло на 51% к 2019 году и 57% к 2020 году.

Российский сегмент авиаперевозок демонстрирует неплохие темпы восстановления на фоне мирового рынка. По итогам первого полугодия 2021 года пассажирооборот (число пассажиров*количество км) снизился на 37,5% к уровню 2019 г., а загрузка кресел составила 78,6% против 81,6% за аналогичный период 2019 года (данные IATA, FAVT). Для сравнения: на всём мировом рынке пассажирооборот упал на 66,7%, а загрузка кресел составила 62,6%.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«По итогам 8 месяцев 2021 года объем внутренних авиаперевозок вырос на 72,2% и на 20,1% соответственно к аналогичным периодам 2020 и 2019 годов, достигнув 59,1 млн пассажиров. В целом по 2021 году мы даем чуть меньший прогноз динамики рынка, поскольку из-за закрытых европейских направлений пассажиропоток в 4 квартале может оказаться существенно ниже аналогичного периода 2019 года. Однако рост внутренних перевозок вселяет оптимизм – в случае дальнейшего открытия международных рейсов рынок и прибыль авиакомпаний достаточно быстро восстановятся из-за высокого отложенного спроса».

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