В одном папирусе было написано, что каменные блоки сами поднимались и сами укладывались в пирамиду. Что это – шутка или фантазия древнего автора? Попробуем разобраться и доказать, что это была не шутка и тем более не фантастика.

Из исторических источников известно, что в строительстве пирамид принимали участие люди разных социальных групп, для которых это было долгом и делом чести, так как каждый из них надеялся, что принимая участие в строительстве, он может обрести бессмертие. Оставленные строителями надписи сообщали, что они гордились участием в таком великом деле. Строили пирамиды, помимо профессионалов высокого уровня, и свободные от сельскохозяйственных работ египтяне для того, чтобы подзаработать, также в каменоломнях работали военнопленные или осужденные преступники. Жизнь всех египтян была подчинена одной великой цели – строительству грандиозной пирамиды для бога-фараона.

А теперь необходимо ответить на главный вопрос, как с помощью примитивных орудий труда создавался грандиозный каменный шедевр всех времен и народов – пирамида Хеопса?

В погребальной лодке фараона был обнаружен древний папирус, где описан способ транспортировки блоков из каменоломни Туры к строительной площадке пирамиды Хеопса по водному пути. Представляется, что блоки весом, примерно, 2.5 тонны ставили на деревянные плоты из расчета один плот на один блок. Затем примерно 6 плотов с блоками транспортировала одна лодка. Следует отметить, что древнее русло Нила почти примыкало к плато Гизы.

Основание пирамиды возвышается над уровнем воды Нила примерно на 40 метров. Поэтому, чтобы блокам оказаться на строительной площадке, необходимо прорубить тоннель (около 500 метров) с северной стороны к центру возведения пирамиды с тем расчетом, чтобы вода Нила наполняла тоннель (h – 3 метра) на половину его высоты.

Транспортный тоннель под основанием пирамиды завершает просторный зал, где размещен шлюз. Рядом с залом пробивается в известняковой толще вертикальная шахта с выходом на поверхность земли.

Подъемная шахта заполняется водой. Чтобы вода не уходила из шахты, ее преграждают две заслонки шлюза. Таким образом, эффект подъемной силы будет создаваться в водной среде, где деревянный плот, всплывая, поднимает каменный блок на поверхность воды.

По мере возведения пирамиды шахта будет постепенно достраивать с таким расчетом, чтобы она была выше на 3 – 4 метра выше уровня укладки блоков.

Итак, начинался монтаж самых дальних блоков, которые съезжали самостоятельно по наклонной плоскости деревянного настила к месту установки. В настиле круглые бревна (диам. 15 см.) вращаются по своей оси в момент прохода блока. Проще сказать, шахта поднимается и достраивается на ту высоту, с которой блоки скатываются с расчетной скоростью по наклонной плоскости к месту монтажа. Этот порядок укладки блоков действовал для каждого каменного слоя.

Одна подъемная (водяная) шахта имела наверху четыре (на каждую сторону пирамиды) приемные площадки.

Итак, вся производственная цепочка заключалась в следующем: лодки подвозили плоты с каменными блоками к входу в тоннель, четыре человека отцепляли плоты с блоками и крепили их к веревке-конвейеру. Плот с грузом доходил до шахты, его отцепляли от конвейера и поднимали первую заслонку шлюза. Загоняли туда плот с блоком, закрывали первую заслонку и приоткрывали вторую, чтобы давление воды выровнялось в шлюзе и шахте. Затем открывали полностью вторую заслонку и с помощью двух шестов

(которые проходили в область шлюза через два отверстия в заслонке) проталкивали плот с блоком в шахту. Плот с грузом самостоятельно всплывал наверх. Уже наверху двое рабочих загоняли его в приемную камеру, подводили специальную консоль с веревкой и крюками, цепляли два крюка за петли плота и резко поднимали край плота, чтобы создать опрокидывающий момент для каменного блока, который сползал с плота и попадал на наклонную плоскость настила, по которому самостоятельно, с расчетной скоростью, передвигался к месту монтажа.

Стоит отдельно остановиться на установке многотонных гранитных плит над разгрузочной камерой, камерой царя, камерой царицы, наклонным проходом к центральной галерее и других помещениях. Учитывая тот факт, что таких громоздких деталей было не так много, в целом, они не оказали бы большого влияния на сроки строительства всего объекта. Многие египтологи считают, что эти гранитные мегаблоки могли переместить туда известным способом с помощью тягловой силы людей и животных (волов) на санях-волокушах, при этом с использованием мощных контргрузов и рычагов. Но этот метод нерационален и неэффективен, во-первых, потому, что гранитный карьер в Асуане находится в примерно в 700-х километрах от плато Гиза, во-вторых, пришлось бы делать огромную наклонную насыпь для подъема ради нескольких блоков. Проще было бы все эти плиты отлить из гранитного полимерного бетона.