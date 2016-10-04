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Португалия. Факты. 2017-05-11 10:33



Великая и загадочная Португалия. Она одна из самых старых европейских стран. Мадейра и Азорские острова – Часть Португалии.Страна была основана в 1128 году, что делает ее одной из самых старых стран в Европе. Португалияявляется суверенным национальным государством, официально Португальская Республика. Она расположена в западной части Европы. Португалия развитая страна.Развитая инфраструктура, высокий уровень жизни и развитая экономика.

Португалия является членом Организации Объединенных Наций и Европейского союза. Валюта евро, а официальный язык португальский. Имеет выход в Атлантический океан.Население: 10,4 миллиона человек. Португалия была частью халифата Омейядов на протяжении многих веков. В 711 году омейядские мусульмане вторглисьс юга, и сделали Португалию частью своего халифата. Эта империя была огромной, простирающейся от реки Инд,Пакистана, по всей Европе до юга Франции. В 722 году дворянин Пелагиус возглавил восстание против мавров на севере страны. Этот район был переименован в графство Португалия. В эпоху Великих географических открытий, португальские исследователи хорошие мореходы, ходили по всему миру, и сделали многоважных открытий в это время, в Атлантике архипелаги Мадейра и Кабо – Верде, а так же на побережье Африки. Они также обнаружили Бразилию и колонизировали, поэтому вся Бразилия говорит на португальском.

Португальский, наряду с французским, итальянским, испанским и румынским, является одним из пяти современныхроманских языков. Этот язык является родным для 220 миллионов человек по всему миру. На португальском языке говорят в Анголе, Восточном Тиморе, Люксембурге, Мозамбике, Намибии, Андорре, Кабо – Верде. Подавляющее большинство носителей португальского языка живут в Бразилии, здесь 200 миллионов человек говорят на португальском. Португальцы открыли и наладили новые торговые пути по всей Южной Азии, в том числе в Китай и Японию.В Португалии средиземноморский климат. Португалия является одной из самых теплых стран. Столица страны Лиссабон. Лиссабон западная столица в континентальной Европе,на берегу Атлантического океана и реки Тежу. Она имеет население около 552,700. Лиссабон занимает важное место в европейскихСМИ, искусстве, торговле, коммерции и экономике всей Европы. Его растущий финансовый сектор делает его более важнымкак экономический центр. Лиссабон также чрезвычайно важный контейнерный порт, один из самых больших на побережье Атлантического океанаЕвропы.

Лиссабон известен своими трамваями 19 – го века. Архитектура: готика, барокко, модерн и постмодерн, множество музеев, университетов и галерей.Порто (или Порту), второй город и порт в Португалии. Порту является одним из старейших городов в Европе, и расположен в северной Португалии в устье реки Дору, где он когда-то был форпостом Римской империи. Портвейн пришел из Португалии. Этот напиток произошел в долине реки Дору в Порто, и от этого городаполучил свое название. Само вино, как правило, красное, хотя белые сорта тоже популярны. Наиболее примечательной особенностью является его сладкий вкус, и это вино чаще всего используется как десертные вина. Есть более чем 100 сортов винограда,которые могут быть использованы для производства портвейна.Из них только 5 обычно культивируются. Тоурига Nacional,как правило, считается лучшим виноградом для производства портвейна. 23 июня каждого года, в городе Порто происходит самый грандиозный европейский фестиваль. Феста-де-Сан-Жуан-ду-Порту в память святого Иоанна Крестителя, начало было положено 6 веков назад.Фестиваль начинается во второй половине дня и продолжается в течение всего дня и ночи с танцевальными вечеринками, уличной музыкой и запуском небесных фонариков и воздушных шаров. Ровно в Полночь фейерверк-шоу сопровождается народным гулянием, пока молодые люди не дойдут до моря на рассвете и будут наблюдать восход солнца. Интересно то, что как и в средние века молодые люди тут ищут привлекательных и красивых дам, которые им подходят и благоволят. Важную роль в этом действии имеет чеснок. Считается, что без чеснока познакомиться невозможно, здесь чеснок играет заглавную роль. Поэтому, если там будете, то не удивляйтесьпротивному запаху чеснока отовсюду.

Береговая линия Португалии простирается на 800 км. Поэтому здесь очень популярен серфинг, виндсерфинг, скайсерфинг,другими словами: на досочке по волнам. Португальцы изобрели соус Пири Пири. Ингредиенты соуса включают перец чили, плюс чеснок, лук, лимонный сок, перец и многое другое. В наше время, Пири Пири с курицей очень популярен и вкусное португальское блюдо.Однополые браки легальны в Португалии. Это одно из нонсенсов о Португалии. Однополые бракибыли легализованы в Португалии 31 мая 2010 года.В Лиссабоне самый длинный в Европе мост. Строительство началось в 1995 году, а закончилось в 1998. Он 17 кмв длину.Одно из крупнейших землетрясений в мире происходило в Лиссабоне. 1 ноября 1755 года было сильнейшее землетрясение,которое уничтожило большую часть города. Еще хуже стало, когда последовало цунами. Погибли 275000 жителей.Книжный магазин Бертран в Лиссабоне – самый старейший в мире. Можно сказать, что впервые книги стали продавать здесь.





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