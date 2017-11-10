Туризм и отдых

Отель Rosa Springs в Сочи был признан лучшим для спа-процедур в России 2017-11-21 09:04



Сочинский горнолыжный курорт Роза Хутор является не просто крупнейшим и популярнейшим в стране центром горнолыжного отдыха, но настоящим курортно-оздоровительным комплексом. Недавно спа-отель Rosa Springs, входящий в этот комплекс, был признан лучшим в России и удостоен международного признания – премии Perfect Medical Spa.



Данное решение было принято на основе экспертного заключения и отзывов тысяч отдыхающих, уже воспользовавшихся услугами отеля. Экспертная комисся в течение года побывала во всех заведениях, претендовавших на премию, и оценила уровень и качество оказываемых лечебных и оздоровительных процедур. УсИлия высококвалифицированного медперсонала Rosa Springs, cчитают «Аргументы и факты», были оценены по достоинству.



Гендиректор отеля Татьяна Лабендик считает, что достичь такого высокого признания всего за два года, что функционирует отель, дорогого стоит и свидетельствует о большом потенциале проекта. Стоит отметить, что расположена здравница на высоте 1170 метров над уровнем моря, так что ее гостям могут в течение дна переходить от оздоровительных процедур к горнолыжным спускам.

© 443000.ru

Твитнуть

