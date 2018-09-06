30 января 2019 года в Жигулевске прошел семинар для предпринимателей по теме содействия развитию туризма на территории городского округа Жигулевск. Участники получили возможность проконсультироваться по вопросам, связанным с приемом туристов и оказанием сопутствующих услуг.

В рамках семинара выступили глава г.о. Жигулевск Дмитрий Холин, руководитель регионального департамента туризма Самарской области Михаил Мальцев, директор ГБУ СО «Туристский информационный центр» Ксения Звонковская, директор ГБУ СО «Информационно-консалтинговое агентство Самарской области» Наталья Дейч, исполнительный директор Фонда «Региональный центр развития предпринимателей Самарской области» Алексей Кокоткин, председатель правления Фонда развития малого и среднего предпринимательства в городском округе Жигулевск Елена Веденина, директор клуба конного туризма «Степное поле» Ирина Глинская и директор автономной некоммерческий организации ремесленничества и туризма «Город мастеров» Татьяна Павлова.

Открывая семинар, глава г.о. Жигулевск Дмитрий Холин отметил, что в соответствии с поручением Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова начато активное развитие сферы туризма на территории городского округа. «Мы готовы оказывать максимальное содействие бизнесменам и местным жителям в вопросах, связанных с развитием туризма», – подчеркнул Дмитрий Холин.

Михаил Мальцев в своем выступлении озвучил возможные направления развития туризма в Жигулевске, познакомил присутствующих со спецификой указанной сферы, отметив точки роста.

В 2019 году планируется открытие филиала государственного бюджетного учреждения Самарской области «Туристский информационный центр» в г.о. Жигулевск.

Руководители подведомственных министерству экономического развития и инвестиций Самарской области учреждений подробно рассказали о существующих вариантах и способах поддержки предпринимателей, а Елена Веденина проинформировала собравшихся об уже имеющемся опыте взаимодействия с местными предпринимателями. Фонд на протяжении долгого времени уже оказывает помощь обратившимся предпринимателям.

По окончании официальной части семинара представители бизнеса и местные жители могли задать всем присутствующим интересующие их вопросы как по открытию собственного дела в городе Жигулевске, так и по оказанию содействия в решении тех или иных задач.