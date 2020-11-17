В пятницу, 2 июля, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провёл выездное совещание по вопросам развития села Ширяево. Оно находится в Самарской Луке на правом берегу Волги на территории Жигулевского заповедника в долине Ширяев Буерак. Это уникальное место, созданное природой, ежегодно привлекает туристов с разных уголков России и мира.

В Ширяево немало достопримечательностей. Это природные памятники – горы «Верблюд», «Попова гора», «Монастырская гора» «Винный ключ». Именно поэтому село считается «жемчужиной Жигулей». Тысячи туристов посещают штольни, завод купца Ванюшина, музей Репина.

«Людей привлекает красота, сам ландшафт Ширяево, горы, река, – рассказала местная жительница Ольга Мельник и поделилась своими ожиданиями. – Как житель села, я за развитие туризма, которое принесёт дополнительные рабочие места. Нам не хватает дорог, тротуаров. Конечно, очень важны коммуникации, благоустройство, общественные зоны для отдыха населения и туристов».

С первых дней своей работы в должности Губернатора Дмитрий Азаров уделяет особое внимание этой территории. Он поставил задачу сохранить историко-культурную самобытность села, природные ландшафты и наполнить новой энергией, чтобы привлекать как можно больше туристов. Сейчас за летний сезон в Ширяево приезжает порядка 70 тысяч человек.

О сути концепции развития села доложили Глава Жигулевска Сергей Федотов и Исполнительный директор управляющей компании «Сокровище Жигулей» Игорь Сабо. Документ разрабатывался порядка двух лет. «Мы предлагаем на территории Поповой горы создать горно-туристический парк «Ширяевские штольни». Он будет включать в себя выставочный центр, посвящённый штольням, кафе, небольшой гостиничный комплекс и развлекательную инфраструктуру для туристов, в том числе скалодромы», – рассказал Глава города Губернатору.

Дмитрий Азаров указал на то, что разработка основ развития затянулась. «Идёт взрывной рост внутреннего туризма, а мы с вами год фактически потеряли. Это недопустимо, ускоряйтесь», – подчеркнул Глава региона.

В этом году планируется выполнить ремонт дорог, обустройство пешеходных дорожек и благоустройство. «Время терять нельзя, дороги нужно сделать в установленные сроки, – поручил Губернатор министру транспорта региона Ивану Пивкину. – Необходимо решить все вопросы по строительству причальной стенки. У нас есть потенциальный инвестор. Отрабатывайте, создавайте все необходимые условия, чтобы уже к следующему сезону всё было готово».

Игорь Сабо также доложил, что в этом году планируется привести в порядок дорогу к набережной и до Поповой горы. Внизу, недалеко от пристани, будет организована перехватывающая стоянка машин, а сами маршруты по большей части станут пешеходными. Но для этого необходимо продумать дорожки и тротуары, а также ограждения, чтобы пешеходный путь не пересекался с выездной дорогой, ведущей с карьера, где добывают белый природный камень. Также необходимо продумать график проезда транспорта, чтобы он не пересекался с потоками людей. «Нужно, чтобы была широкая пешеходная зона – фактически бульвар, чтобы людям было комфортно, нужно продумать дорожное ограждение. График движения должен стыковаться», – подчеркнул Глава региона.

У карьера, как и у многого в Ширяево, своя интересная история. Раньше белый камень отсюда применялся в строительстве, а сегодня используется для реставрации исторических зданий. Представители компании рассказали, что камень, добытый в Ширяево, использовался при реконструкции Центрального выставочного зала «Манеж» в Москве. Существующие разработки позволят вести добычу до 2030 году. Есть возможность сделать горный отвод и продолжить работы.

«Если сейчас есть потребность в белом камне для реставрации зданий, то она будет и через 10 лет. Поэтому это надо учитывать», – подчеркнул Дмитрий Азаров и поручил руководству города совместно с профильными министерствами комплексно обсудить перспективы работы предприятия.