О том, как сегодня устроен отельный и туристический бизнес, куда едут отдыхающие, что делают для гостей и клиентов российские отели и о работе своей сети рассказывает Александр Трапиков, генеральный директор HELIOPARK.

*- Александр, сколько отелей в сети HELIOPARK в настоящее время? *

- Сегодня у нас в активе 6 отелей – 3 загородных, в Московской области и в Суздале, 1 городской в Пензе и 2 курортных – на черноморском побережье Краснодарского края и в Германии, в городе Баден-Баден. То есть фактически нами охвачен весь спектр направлений, мы одинаков готовы как к приему отдыхающих, так и к деловому туризму.

*- К какой нише вы сами себя относите? К какому сегменту? *

- Мы управляем отелями категории 3* и 4*, это наиболее востребованный формат во всем мире. Учитывая разнообразие концепций наших отелей, могу смело сказать, что работаем с широким сегментом гостей – это и семейный отдых, и молодежный, и корпоративные заезды, в которых очень много своей специфики, работаем и с индивидуальным бизнес-туристом. У нас нет общего единого для всех отелей портрета гостя, все зависит от конкретного направления отеля, его возможностей, категории и т.п.

– В последнее время все очень много говорят о том, что российский туристический бизнес переживать (или должен переживать) рост из-за внешней ситуации, из-за глобальных мировых событий. Вы согласны с этим утверждением?

- Внутренний туризм в нашей стране всегда был популярен, просто в последние десятилетия ему трудно было выдерживать конкуренцию с зарубежным предложением, для которого характерны более высокий уровень инфраструктуры и сервиса. Но сейчас можно сказать, что мы уже конкурируем на равных , например, со многими зарубежными курортными направлениями и выигрываем не только по ряду общеполитических причин, но и по качеству сервиса, транспортной доступности, туристической и экскурсионной инфраструктуры. Подмосковный отдых – это вообще сегмент, который не стоит сравнивать с выездным туризмом, т.к. он подразумевает возможность выехать на выходные на природу, краткосрочно вырваться из города. Хотя есть и такие, что проживают в отеле почти все лето, как на даче. В целом, я думаю, интерес к внутреннему тризму, к экскурсионному и природному богатству своей страны будет расти, это абсолютно нормальная ситуация для любого государства.

*- Российский турист, приезжая в ваши отели, любит сравнивать вас с пятизвездочной Турцией? Что обычно говорят? Как вы отвечаете? *

- Сразу отмечу, что наш отель имеет категорию 4* и вряд ли его стоит сравнивать с пятизвездочным – неважно, где он расположен – в Турции или в любом другом месте. Но в любом случае, с такими прямыми сравнениями с зарубежными отелями мы сталкиваемся редко, если гость выбирает наш отель, предпочитая его тому же турецкому или греческому, значит, он для себя такой выбор сделал и себе его обосновал. Ну а поскольку наш черноморский отель обладает хорошо поставленным сервисом, конкурентоспособной инфраструктурой, может предложить большой выбор дополнительных услуг, мы вряд ли можем вызвать какое–то сравнение в нелестную для нас сторону.

– У вас есть курортные отели в сети. Расскажите, как там дела? Бронь уже полная? А чем кормите избалованного отпускника? Как развлекаете? Кто едет на российские курорты?

- Загрузка на летний сезон идет штатно, согласно нашим прогнозам. Немного подвел с погодой май, но рассчитываем компенсировать это в летние месяцы. Возможностей для отдыха в отеле много, это успели оценить и гости из Москвы и Санкт-Петербурга, из северных регионов, и из Краснодарского края. Среди последних большой и давней популярностью пользуется наш ресторан «Сорренто», завоевавший этой весной награду «Лучший ресторан Краснодарского края». Меню и обслуживание там действительно отменные, и что особенно ценно – мы активно работаем с местными продуктами – рыбой, сырами, вином. Ну а если помимо хлеба захочется и зрелищ – то здесь тоже возможностей масса – на территории отеля работает своя анимационная команда, развлекает взрослых и детей, проводятся вечерние шоу, танцевальные вечера. Сотрудники отеля помогут в организации экскурсий, окрестности отеля таят много возможностей для познавательного и экологического туризма.

*- Вы можете выделить какие-то приоритетные регионы, где, по-вашему, туристическому бизнесу предстоит сделать прорыв? Это могут быть и деловые центры различных областей, хочется услышать не только про курорты. *

- На сегодняшний день в центральной части страны ситуация с гостиничным рынком в определенной степени отлажена, ежегодно вводится большое количество отелей, наметился сдвиг в сторону среднего ценового сегмента, что является наиболее востребованным среди гостей. Но, к сожалению, это касается в основном Москвы, Петербурга и крупных городов – миллионников. На периферии ситуация с отелями, их качеством, количеством, сервисом не так оптимистична. А потребность в хороших отелях есть везде, туристы отмечают этот дефицит. В первую очередь, это негативно сказывается на регионах, где хорошая туристская инфраструктура могла бы увеличить турпоток и принести в регион хорошие финансовые поступления. Я очень надеюсь, что такое положение вещей будет меняться, и мы готовы принять в этом самое непосредственное участие.

http://www.heliopark.ru/

Беседовала Дарья Попова