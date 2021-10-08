«Тольяттикаучук» восстанавливает флору и фауну Куйбышевского водохранилища2021-10-13 21:36
Предприятие реализовывает экологическую инициативу по выпуску мальков ценных пород рыбы в Куйбышевское водохранилище.
В сентябре и октябре предприятие «Тольяттикаучук» в рамках мероприятий по искусственному воспроизводству биоресурсов водных объектов поэтапно выпустило около 200 тысяч особей толстолобика и стерляди. Место выпуска и породы рыб определило Росрыболовство.
«Мы контролируем выпуск молоди рыбы, проверяем навеску и количество заявленных особей на соответствие представленным документам. У нас двойной контроль, при загрузке и выгрузке. Комиссия состоит из представителей разных ведомств, помимо нашего есть представители министерства природы Ульяновской области, охотообщества. Отмечу, что производители добросовестные, они везут рыбу с учетом естественной гибели особей всего 1-2%» – отметил Азат Мухаметшин, начальник отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Ульяновской области Средневолжского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.
В свободное плавание мальки отправляются из Ульяновска, а выращиваются в Саратовской области, откуда их привозят специалисты рыбного хозяйства в специальных контейнерах. «Толстолобик пёстрый выращен для мелиорации, очистки Волги от зелени. Растили мы его с июня, сегодня навеска составляет 44 грамма, хотя изначально планировали запускать 25-граммовых. То, что мальки переросли, это плюс. Дорога 5 часов является небольшим временным промежутком, главное – соблюдать температурный режим», – сообщил Вячеслав Кретов, представитель рыбхоза.
Для поддержания видового разнообразия в реку запускают и стерлядь – один из ценных видов рыб, занесенных в Красную книгу Самарской области и России, её популяция в данный момент активно восстанавливается.«Ежегодно из Куйбышевского водохранилища мы осуществляем забор около 67 миллионов кубометров речной воды для технического водоснабжения предприятий Северного промышленного узла. Взамен мы осуществляем выпуск молоди рыбы. Таким образом поддерживаем баланс водного объекта и восполняем биоразнообразие водных ресурсов» – отметил Ахмет Насыров, директор по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды предприятия «Тольяттикаучук».
Через два водозабора, оснащённых защитными устройствами, в Комсомольском районе Тольятти обеспечиваются нужды всех предприятий Северного промузла.
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