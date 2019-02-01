Каждый сезон горожанам необходимы услуги, которые не нужны месяцем или двумя ранее. Часть этих услуг люди специально покупают со скидкой – для этого есть специальные скидочные сервисы, которые помогают людям экономить на необходимых сезонных услугах.

Прогулки на теплоходе становятся популярнее на 168%, детские развлечения – на 57%, спрос на экскурсии растет на 39%, педикюр и маникюр – на 31%.

Аналитики компании Биглион отмечают рост продаж купонов по ряду услуг, наиболее востребованных в летний период. На основании данных за 2018 год в сезон отпусков и летних каникул в топ популярных категорий вошли следующие предложения.

Прогулки на теплоходе

Рост в летние месяцы составил 168% по сравнению со среднегодовым значением. Пользователей привлекают как приятные романтичные прогулки по Москве-реке и Неве, так и путешествия с экскурсиями. Например, в этом сезоне партнеры Биглион предлагают выгодные речные круизы в центре художественного промысла Жостово или в Николо-Угрешский монастырь. Путешествуя по реке, так приятно любоваться достопримечательностями города и окрестностей с необычного ракурса, подышать свежим речным бризом и совершить познавательную экскурсию.

Детские развлечения

Отличная возможность разнообразить школьные летние каникулы – воспользоваться предложениями со скидкой. Рост в летние месяцы составил 57% по сравнению со среднегодовым значением. Дети весело проводят время в игровых центрах и парках развлечений. Особенно популярны аквапарки, например, «Ква-ква-парк» или «Карибия».

Выставки и экскурсии

На 39% больше по сравнению со среднегодовым значением куплено купонов на посещение выставок, на 29% – на экскурсионные программы. Познавательная досуговая составляющая – неотъемлемая часть сезона отпусков и каникул.

Красота

Несмотря на неуменьшающийся спрос на услуги красоты, рост продаж купонов на маникюр и педикюр в летнее время в прошлом году составил 31% по сравнению со среднегодовым. Наращивание ресниц и эпиляция – 18%, коррекция фигуры – 12%.

Летом хочется больше времени проводить на свежем воздухе, отправиться в путешествие.

Поэтому логично снижается спрос на услуги spa и массажи. Снижается спрос на купоны на посещение театров и концертов, развлечений в помещении – например, боулинга. Статистические данные показывают существенный спад спроса на такое, в принципе, сезонное предложение, как шиномонтаж.

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