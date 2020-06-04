Цифровые технологии для повышения туристической привлекательности Самарской области2020-09-22 14:42
21 сентября в Самаре состоялась межрегиональная конференция «Туризм и цифровая трансформация», организаторами которой выступили Союз Туризма и Гостеприимства, проектный офис цифрового развития Самарской области и отель «7 Авеню». Участниками конференции стали также представители департамента туризма министерства культуры Самарской области, АО «Национальные туристические технологии», ПАО «МТС», РАНХиГС, Ассоциация отелей г. Казани и РТ, представители партий «Единая Россия» и «Опора России», представители «Деловой России» и ОНФ, туроператоры, представители сферы туризма.
На конференции были затронуты важные темы: развитие цифровых технологий в сфере туризма, использования Big Data, введение электронной путевки и связанные с этим изменения законов. Выступающие приводили доводы в пользу развития цифровых технологий в туризме, которые позволят внести изменения в подходы к организации бизнес-процессов и новациям в государственном регулировании отрасли.
Модератор и соорганизатор конференции – директор отеля «7 Авеню» Михаил Мальцев обозначил данные по отелю, полученные на основе изучения «портрета туриста»: «В июле и августе 2020 года мы увидели активный рост числа российских туристов, самостоятельно планирующих свой отдых и использующих цифровые технологии. Он составил порядка 40% по отношению к августу 2019 года».
В ходе конференции руководитель проектного офиса цифрового развития Дмитрий Камынин подчеркнул важность развития цифровых технологий, приводя примеры действующих практик, в том числе, и в медицинском туризме. «Мы ожидаем, что государство в рамках соответствующих нацпроектов, программ, региональных проектов обратит внимание на тот большой потенциал, который дают IT-технологии, цифровые технологии для повышения привлекательности регионов в плане туризма и гостеприимства», – заявил он.
Напомним, что проектный офис цифрового развития был создан в сентябре 2018 года по инициативе Главы региона Дмитрия Азарова и стал тогда одной из первых подобных инфраструктурных организаций в стране. Главные функции офиса — продвижение самарских цифровых платформ на российский и международный уровень, организация масштабной подготовки и переподготовки кадров для развития цифровой экономики региона, привлечение федеральных, внебюджетных средств и иностранных инвестиций в региональную экономику. Деятельность Проектного офиса направлена на достижение показателей регионального проекта «Цифровые технологии» (Самарская область) национального проекта «Цифровая экономика», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. В 2019 году проектным офисом привлечено более 1,6 млрд. рублей в экономику Самарской области.
Степень проникновения цифровизации в сферу туризма уже очень велика. В работе же отелей – это одно из ключевых направлений развития сервисов: данные о бронированиях поступают через электронные онлайн-каналы, работа построена на основе электронных систем управления, активно используются чат-боты для общения с гостями.
Использование электронных ресурсов позволяет привлечь широкую аудиторию гостей: индивидуальных путешественников, отправляющихся в командировки, гостей, отправляющихся в экскурсионные туры по России поездом, автобусом, групп, приезжающих на конференции и семинары.
Руководитель департамента туризма министерства культуры Самарской области Артур Абдрашитов в своем выступлении отметил, что в частности, использование геоданных на основе BigData позволило проанализировать туристический трафик в Самарской области в июле-августе 2020 года в сравнении с турпотоком за аналогичный период прошлого года. Выяснилось, что количество гостей из других регионов России в этом году выросло почти вдвое, причем основной приток туристов пришелся на вторую половину августа. Были также представлены и данные анализа перемещений туристов внутри Самарской области.
Заместителем генерального директора по правовым вопросам АО «Национальные туристические технологии» Константином Якушевым была представлена информация об истории внедрения проекта «Электронная путевка», функциональных возможностях системы и будущем ее применении для цифрового обеспечения туристской деятельности. Участники конференции поддержали необходимость работы с системой «Электронная путевка» при организации её работы в удобном для турбизнеса формате.
Очевидно, внедрение информационной системы требует законодательного регулирования. Проект федерального закона о внесении соответствующих изменений в закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» готовится Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации к принятию во втором чтении, что поддерживают и участники конференции. Вместе с тем ими сформулированы рекомендации для органов государственной власти для успешного запуска единой информационной системы «Электронная путевка».
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