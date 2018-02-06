Самарская команда «Молодежки ОНФ» приняла участие во всероссийской акции, посвященной Дню зимней рыбалки, «Уха на всю страну». Представители Общероссийского народного фронта узнали у специалистов департамента охоты и рыболовства Самарской области, где находятся разрешенные места для зимней рыбалки, а также некоторые правила безопасности зимнего лова на льду.

Представители команды «Молодежки ОНФ» решили провести мероприятие в районе Черновского водохранилища Самарской области. Они прибыли на излюбленное место рыбаков к 10 часам утра, прихватив с собой все необходимое для приготовления ухи – дрова и котелок с треногой, продукты, специи, хлеб и посуду, но главный ингредиент ухи – свежую речную рыбу – предстояло еще добыть вместе с опытными рыболовами. Активное участие в подготовке к мероприятию принял активист ОНФ, председатель Общества рыболовов Самарской области Сергей Карпов.

Перед началом мероприятия специалисты управления гражданской защиты Самарской области провели инструктаж. Спасатели рассказали о том, как нужно вести себя на льду. Также специалисты управления наглядно показали, как выбираться из полыньи. После инструктажа все участники акции расписались в журнале, что будут соблюдать установленные правила.

«С погодой повезло, да и с уловом тоже. Люди добрые собрались. Рыбаки – они вообще все добрые, как нам показалось. Встретили нас доброжелательно, с улыбкой. Открыто поделились рассказами о себе, о том, когда лучше ловится рыба», – отметил представитель команды «Молодежки ОНФ» Сергей Борзенков.

«В акциях «Молодежки ОНФ» всегда присутствует командный дух и дух творчества, поэтому я с удовольствием и интересом и в этот раз решил принять участие в зимней рыбалке. Благодаря живому общению с рыбаками и с командой на берегу Черновского водохранилища ребята лучше узнали друг друга и стали более сплоченной командой. Мы узнали больше о зимней рыбалке в Самаре, познакомились с людьми, у которых есть полезное увлечение на свежем воздухе», – рассказал участник самарской команды «Молодежки ОНФ» Михаил Мухлынин.

Завершилась акция приготовлением ухи на костре, которую сварил активист ОНФ Сергей Карпов. На морозе уха показалась особенно ароматной и вкусной.