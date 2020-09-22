«Моржевать», чтобы укрепить организм, отваживаются далеко не все. Но есть и более мягкие методы, как «закалить» организм. Один из вариантов – заняться водным туризмом.

Например, можно заняться сплавами на байдарках. Это не просто увлекательное времяпровождение, но и хороший инструмент для того, чтобы «привить» организму сопротивление агрессии, которую иногда «подкидывает» внешняя среда. Как в руках опытного гребца вёслам покоряются даже самые сложные пороги, так в укреплённом теле – более сильная иммунная система.

Дела сердечные

Огромное «спасибо» каждому, кто занялся плаванием на байдарках, скажут (если бы они умели говорить) сердце и сосуды.

Почему? Всё просто.



Сплавы на байдарках – это отличные кардионагрузки. Ритмичные и при этом достаточно длительные по времени упражнения просто потрясающе влияют на сердечную мышцу.

Сплавы – это интенсивное сокращение мышц, а значит, и ускорение оттока крови. Идеальные условия для хорошей работы системы кровообращения.

Занятия байдарочным спортом помогает сосудам стать эластичнее.



Специалисты отмечают, что 30 минут занятий греблей обеспечивает такую же нагрузку, как полуторачасовое катание на велосипеде. Велосипед – это, безусловно, тоже здорово. Но это наглядный пример, чтобы оценить эффективность для организма при движения вёслами.

«Качалка» на природе

Надёжным помощником байдарочный спорт является и для самых разных групп мышц. Особенно хорошо прорабатываются мышцы рук, плечи, мышцы спины.

Кроме того, очень здорово прорабатываются прямые косые мышца живота. Поэтому при регулярных сплавах – хоть в модельный бизнес.

При этом движения помогают поддержать суставы. Не секрет, что гребцы не сталкиваются с проблемой образования в руках солей кальция.

Подготовка к более сложным задачам

Кстати, те, кто «втягивается» в водный туризм чаще всего не боится и моржевания. Возможно, отчасти из-за того, что вода становится родной cтихией. К тому же, сплавы усиливают уровень смелости.

Но нельзя бросаться «в омут с головой». Если в байдарочный поход можно отправиться и без опыта (для сплава по реки без порогов с небольшим течением достаточно инструктажа), то путь к «моржеванию» должен быть пошаговым. Главным ключиком к успеху является постепенность. Иначе вместо должного эффект, можно наградить организм таким стрессом, что потом больше ничего не захочется.

Будьте аккуратны. Бережно относитесь к своему организму. Находите те варианты его укрепления, которые максимально благоразумны и приносят удовольствие.Водный туризм – точно в их числе. «Моржевание» – на любителя, но это тоже очень здорово!