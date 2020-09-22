Как укрепить организм? Займитесь водным туризмом!2020-11-17 11:37
«Моржевать», чтобы укрепить организм, отваживаются далеко не все. Но есть и более мягкие методы, как «закалить» организм. Один из вариантов – заняться водным туризмом.
Например, можно заняться сплавами на байдарках. Это не просто увлекательное времяпровождение, но и хороший инструмент для того, чтобы «привить» организму сопротивление агрессии, которую иногда «подкидывает» внешняя среда. Как в руках опытного гребца вёслам покоряются даже самые сложные пороги, так в укреплённом теле – более сильная иммунная система.
Дела сердечные
Огромное «спасибо» каждому, кто занялся плаванием на байдарках, скажут (если бы они умели говорить) сердце и сосуды.
Почему? Всё просто.
Специалисты отмечают, что 30 минут занятий греблей обеспечивает такую же нагрузку, как полуторачасовое катание на велосипеде. Велосипед – это, безусловно, тоже здорово. Но это наглядный пример, чтобы оценить эффективность для организма при движения вёслами.
«Качалка» на природе
Надёжным помощником байдарочный спорт является и для самых разных групп мышц. Особенно хорошо прорабатываются мышцы рук, плечи, мышцы спины.
Кроме того, очень здорово прорабатываются прямые косые мышца живота. Поэтому при регулярных сплавах – хоть в модельный бизнес.
При этом движения помогают поддержать суставы. Не секрет, что гребцы не сталкиваются с проблемой образования в руках солей кальция.
Подготовка к более сложным задачам
Кстати, те, кто «втягивается» в водный туризм чаще всего не боится и моржевания. Возможно, отчасти из-за того, что вода становится родной cтихией. К тому же, сплавы усиливают уровень смелости.
Но нельзя бросаться «в омут с головой». Если в байдарочный поход можно отправиться и без опыта (для сплава по реки без порогов с небольшим течением достаточно инструктажа), то путь к «моржеванию» должен быть пошаговым. Главным ключиком к успеху является постепенность. Иначе вместо должного эффект, можно наградить организм таким стрессом, что потом больше ничего не захочется.
Будьте аккуратны. Бережно относитесь к своему организму. Находите те варианты его укрепления, которые максимально благоразумны и приносят удовольствие.Водный туризм – точно в их числе. «Моржевание» – на любителя, но это тоже очень здорово!
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