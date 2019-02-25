После январского доклада Еврокомиссии, в котором авторы указали, что из 28 стран Евросоюза, только три (Болгария, Кипр и Мальта), фактически, торгуют гражданством, было принято решение по ужесточению инвестиционных программ получения гражданства в Евросоюзе. Болгария заявила, что сворачивает свою программу, Кипр увеличил стоимость и ввел ряд дополнительных требований по программе, Мальта должна до конца года ввести свои ограничения.

Согласно данным компании, более половины заявлений по всем трем странам, приходится на выходцев из СНГ. «Если не брать в учет Болгарию, то две страны из списка – Мальта и Кипр, традиционно являются наиболее популярными среди россиян. Ужесточение правил по Кипру уже привело к росту заявок на 300% в первые две недели после обнародования. Правительство Мальты также занимается разработкой поправок к программе, на мой взгляд, увеличение стоимости инвестиций составит не менее 45% от прежней суммы к концу 2019 года. Учитывая давление со стороны Европарламента, инвестиционные программы ЕС могут и вовсе прекратить действовать в 2020 г.», – говорит генеральный директор компании «Capitalin» Сергей Евдокимов.

В настоящее время получить паспорт гражданина Кипра можно в обмен на 2 млн евро инвестиций в экономику и недвижимость. В программе Мальты достаточно 1 млн евро, куда входит невозвратный взнос в национальный инвестиционный фонд страны (650 тыс. евро) и приобретение недвижимости на сумму не менее 350 тыс. евро. «По оценкам нашей компании, Мальта превзойдет недавнее ужесточение программы Кипра, скорее всего, фактическое увеличение стоимости составит 1 млн евро, а требования к участникам будут еще строже», – отметил генеральный директор компании «Capitalin» Сергей Евдокимов.

Напомним, по новым правилам Кипра претенденты с уже отклоненными ранее заявками на гражданство в странах Евросоюза не имеют право участвовать в программе CIP Кипра. Сохранять свои инвестиции необходимо теперь в течении 5 лет, кроме того, появился невозвратный взнос в размере 150 тыс. евро. На 500 тыс. евро увеличена сумма необходимых инвестиций при условии, если недвижимость уже была ранее использована для получения паспорта Кипра. Проверки заявителей будут также более тщательными. «В прошлом году Кипр также ввел квоты по программе, количество участников ограничено 700 заявителями. Подобных мер, в ближайшее время, стоит ожидать и в других странах Евросоюза», – подытожил С. Евдокимов.

О компании

Международная компания «Capitalin» – лидер в сфере инвестиционного гражданства, юридического и бизнес сопровождения. Компания лицензирована в странах Евросоюза и Карибского бассейна, официально сотрудничает с государственными и правительственными органами. «Capitalin» внесена в государственные реестры стран CIP и уполномочена оказывать услуги в сфере инвестиционного гражданства. Компания основана в 2004 году и специализируется на оформлении инвестиционного гражданства в странах Евросоюза и Карибского бассейна.

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