Компания «Capitalin»: Мальта серьезно ужесточит требования к участникам инвестпрограммы2019-02-27 13:28
После январского доклада Еврокомиссии, в котором авторы указали, что из 28 стран Евросоюза, только три (Болгария, Кипр и Мальта), фактически, торгуют гражданством, было принято решение по ужесточению инвестиционных программ получения гражданства в Евросоюзе. Болгария заявила, что сворачивает свою программу, Кипр увеличил стоимость и ввел ряд дополнительных требований по программе, Мальта должна до конца года ввести свои ограничения.
Согласно данным компании, более половины заявлений по всем трем странам, приходится на выходцев из СНГ. «Если не брать в учет Болгарию, то две страны из списка – Мальта и Кипр, традиционно являются наиболее популярными среди россиян. Ужесточение правил по Кипру уже привело к росту заявок на 300% в первые две недели после обнародования. Правительство Мальты также занимается разработкой поправок к программе, на мой взгляд, увеличение стоимости инвестиций составит не менее 45% от прежней суммы к концу 2019 года. Учитывая давление со стороны Европарламента, инвестиционные программы ЕС могут и вовсе прекратить действовать в 2020 г.», – говорит генеральный директор компании «Capitalin» Сергей Евдокимов.
В настоящее время получить паспорт гражданина Кипра можно в обмен на 2 млн евро инвестиций в экономику и недвижимость. В программе Мальты достаточно 1 млн евро, куда входит невозвратный взнос в национальный инвестиционный фонд страны (650 тыс. евро) и приобретение недвижимости на сумму не менее 350 тыс. евро. «По оценкам нашей компании, Мальта превзойдет недавнее ужесточение программы Кипра, скорее всего, фактическое увеличение стоимости составит 1 млн евро, а требования к участникам будут еще строже», – отметил генеральный директор компании «Capitalin» Сергей Евдокимов.
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