Жилой комплекс «Символ», элитный девелоперский проект в городе Лимассол, Кипр, открыл роскошный офис продаж в непосредственной близости от места строительства, сообщают европейские СМИ. Офис был спроектирован итальянской архитектурной и дизайн-студией, которая привнесла в его отделку классический итальянский шик.

Современный и лаконичный интерьер бизнес-пространства отделан традиционными для итальянской классики материалами, такими как зеркала, темное дерево и натуральный серый мрамор. Проект отражает амбициозность архитектуры самого «Символа», разработанной известным испанским архитектором Рикардо Бофиллом и его студией Taller de Arquitectura.

Как сообщалось ранее, общие инвестиции Батуриной в девелопмент составят порядка €40 млн. Участок площадью 4,600 квадратных метров, расположенный непосредственно на береговой линии недалеко от центра города Лимассола, был приобретен в ноябре 2016 года.

Проект жилого комплекса предполагает строительство 23 квартир общей площадью 7 тысяч квадратных метров. Концепт делает возможным индивидуальное планирование пространства квартир, изменение их размера и типологии, и предлагает открытые виды на море. На территории жилого комплекса также будут расположены подземная парковка, спортивно-оздоровительный комплекс, зоны отдыха, бассейн и частный сад; жильцам будут предоставлены услуги консьержа и собственной службы безопасности.

Об архитектурных особенностях проекта Елена Батурина рассказала: «Это будет интересный проект с архитектурной точки зрения – создается впечатление, будто у здания есть динамика во всех четырех направлениях. Благодаря центральному пространству, своеобразному окну, создается легкость, здание словно «парит» в воздухе. Мне также нравится решение для фасада, состоящее в использовании матовых и прозрачных поверхностей – так он отражает небо и море, не превращаясь в банальное зеркало».

Официальный представитель Елены Батуриной Геннадий Теребков добавил: “Мы ожидаем большой интерес к данному проекту по ряду причин: большое разнообразие планировок и размеров квартир, полноценная инфраструктура, крайне удачное месторасположение – вот лишь несколько из них. Помимо этого, мягкий климат Кипра, «дружелюбные» миграционные правила и налогообложение в области приобретения недвижимости делает объекты в этой стране очень привлекательными для иностранных покупателей».

Продав компанию «Интеко», которую она возглавляла на протяжении 20 лет, Елена Батурина перенесла свой бизнес в Европу. В круг ее коммерческих интересов на сегодняшний день входит гостиничный бизнес в Ирландии, Чехии и России; бизнес в сфере возобновляемой энергетики (Италия, Греция и Кипр); немецкая инжиниринговая компания, занимающаяся мембранным строительством, и работавшая, в частности, над раздвижной крышей центрального корта Уимблдона. Батурина также имеет обширные интересы в сфере коммерческой и жилой недвижимости в Евросоюзе, США, Казахстане и России.

Последний рейтинг Forbes утверждает, что Батурина является богатейшей женщиной-миллиардером в России. За прошедший год ее состояние выросло на 200 млн долларов и составило 1,2 млрд.