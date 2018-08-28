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СВЕЖИЕ ВАКАНСИИ В САМАРЕ
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(2018-08-29 21:00) Работа в Самаре VK feed
- Супер Вакансия💥🔥🔥:Требуется ДИДЖЕЙ в бар Естествознание! 🙌🎤🎧Ты...
Супер Вакансия💥🔥🔥:
Требуется ДИДЖЕЙ в бар Естествознание! 🙌🎤🎧
Ты молодой, СуперЭнергичный парень?
Тогда эта работа МЕЧТЫ для тебя!
Функционал: объявляем танцовщиц, крутим крутую музыку
Коллектив просто сказка!
Деньги: оклад за смену + 20% от заказа музыки
ВАЖНО !Хотеть работать и зарабатывать!
Интересно? Пиши в личку! https://vk.com/evgeniybacardy
Подробнее о вакансии смотрите по ссылке - Супер Вакансия💥🔥🔥:Требуется ДИДЖЕЙ в бар Естествознание! 🙌🎤🎧Ты...
(2018-08-29 20:00) Работа в Самаре VK feed
- В крупную юридическую компанию Росбанкрот, требуются расклейщики...
В крупную юридическую компанию Росбанкрот, требуются расклейщики листовок.
Должность - расклейщик листовок, штамповщик печатей
Требования к соискателям - рассматриваются все соискатели с любым опытом работы и без него. Студенты и школьники также.
Обязанности - расклейка листовок по своему району. Минимальный план 300 листовок. Время неограничено.
График и время работы - свободный график.
Вид занятости - не полная занятость
Оформление трудовых отношений - возможно оформление по ТК РФ
Заработная плата - 3-5руб/листовка, либо 10-15тыс/мес (если на постоянку)
Место работы - районы и улицы города
Контактные данные - 8 967 701 89 97, почта: nn.rosbankrot@gmail.com
Подробнее о вакансии смотрите по ссылке - В крупную юридическую компанию Росбанкрот, требуются расклейщики...
(2018-08-29 14:20) Работа в Самаре VK feed
- Парфюмерный супермаркет"ЗОЛОТОЕ ЯБЛОКО"ищет в свою дружную команду...
Парфюмерный супермаркет
"ЗОЛОТОЕ ЯБЛОКО"
ищет в свою дружную команду активных, позитивных, ответственных людей 😊
Открыты вакансии:
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
КАССИР
График работы: 3/3, с 9:00 до 21:00 и с 11:00 до 23:00.
Трудоустройство по ТК, питание и обучение за счёт компании, карьерный рост.
Резюме можно выслать на эл. почту: hr_samara@goldapple.ru
Более подробную информацию можно узнать тут https://vk.com/idjenyajenya
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАШУ КОМАНДУ!
Подробнее о вакансии смотрите по ссылке - Парфюмерный супермаркет"ЗОЛОТОЕ ЯБЛОКО"ищет в свою дружную команду...
(2018-08-29 14:03) Работа в Самаре VK feed
- Требуются!!❗ОФИЦИАНТЫ В РЕСТОРАНна полный рабочий день в ресторан...
Требуются!!
❗ОФИЦИАНТЫ В РЕСТОРАН
на полный рабочий день в ресторан итальянской кухни в ТЦ Парк Хаус. Если у Вас есть цель, Вы коммуникабельны и активны, наши двери открыты для Вас! Опыт работы желателен, но не обязателен, главное желание работать и обучаться.
График работы 2/2, 3/3, индивидуальный.
👉 Мы предлагаем:
• Бесплатное профессиональное обучение
• Корпоративное питание
• Широкие возможности для профессионального и карьерного роста.
• Стабильность и уверенность в завтрашнем дне.
Тел. 8 927 655 29 49
Подробнее о вакансии смотрите по ссылке - Требуются!!❗ОФИЦИАНТЫ В РЕСТОРАНна полный рабочий день в ресторан...
(2018-08-29 13:40) Работа в Самаре VK feed
- Транспортной компании требуются Грузчики и разнорабочии для работы в...
Транспортной компании требуются Грузчики и разнорабочии для работы в разных частях города! Оплата сдельная высокая до 150 рублей в час! Стабильные, еженедельные выплаты гарантируем,так же как и большой объем работы! Возможен сменный график или подработка, работа студентам! По всем вопросам звонить или писать по телефону 89608207912 Дмитрий.
https://vk.com/pereezdsamara
Подробнее о вакансии смотрите по ссылке - Транспортной компании требуются Грузчики и разнорабочии для работы в...
(2018-08-29 13:36) Работа в Самаре VK feed
- 📌Срочно! В магазин Часы ,в ТРК Гудок требуется продавец. Девушка от 23 лет....
📌Срочно!
В магазин Часы ,в ТРК Гудок требуется продавец. Девушка от 23 лет. Можно без опыта.
Не студентки! На полный рабочий день.
Только с Самарской пропиской.
Без в/п (курящих не принимаем)
График 3/2 и 4/2 зп 900р день+5% с продаж.
По всем вопросам писать в лс Наталья Викторова
Подробнее о вакансии смотрите по ссылке - 📌Срочно! В магазин Часы ,в ТРК Гудок требуется продавец. Девушка от 23 лет....
(2018-08-29 13:30) Работа в Самаре VK feed
- Приглашаем на работу в ресторан 🔥ОФИЦИАНТОВ🔥- высокий доход (ЗП+ чай+...
Приглашаем на работу в ресторан 🔥ОФИЦИАНТОВ🔥
- высокий доход (ЗП+ чай+ премия)
- гибкий график, совмещение с учебой
- вкусное бесплатное 2-хразовое питание,
- предоставляем форму,
- доставляем после смены на такси до дома
Если у вас нет опыта – это отличная возможность начать карьеру!
Работа в Ленинском и Кировском районе. Скорее звоните 89871668241👌👌
Подробнее о вакансии смотрите по ссылке - Приглашаем на работу в ресторан 🔥ОФИЦИАНТОВ🔥- высокий доход (ЗП+ чай+...
(2018-08-29 13:26) Работа в Самаре VK feed
- 🔥Кофейне срочно нужен бариста!🔥 Если ты ответственный, честный,...
🔥Кофейне срочно нужен бариста!🔥 Если ты ответственный, честный, коммуникабельный, умеешь и желаешь готовить вкусный кофе, совершенствовать свои навыки, то эта вакансия для тебя. Звони!
Небольшой опыт работы в качестве бариста желателен. Проводим дополнительное обучение.
Обязанности: приготовление и продажа кофе и напитков на профессиональной кофемашине.
Режим работы с 8.00 до 18.00 понедельник-пятница. При необходимости возможны варианты графика работы.
Оплата своевременная, два раза в месяц. Разработана система премирования.💸
89272972209
https://vk.com/missman
Подробнее о вакансии смотрите по ссылке - 🔥Кофейне срочно нужен бариста!🔥 Если ты ответственный, честный,...
(2018-08-29 13:25) Работа в Самаре VK feed
- Если Вы хотите работать и зарабатывать, ждем Вас в дружную команду...
Если Вы хотите работать и зарабатывать, ждем Вас в дружную команду лаунж-бара КАРКАДЭ. Открыты вакансии на 👍👍🔥🔥ОФИЦИАНТА и ПОВАРА ЯПОНСКОЙ КУХНИ🔥🔥👍👍. Нет Опыта? Мы научим!!! Удобные графики работы 2/2 или 3/3 с 11 до 24, с доставкой домой на такси, питание и высокий доход. Работа Кировском районе города. Звоните для записи на собеседование 89871668241.
Подробнее о вакансии смотрите по ссылке - Если Вы хотите работать и зарабатывать, ждем Вас в дружную команду...
(2018-08-29 13:20) Работа в Самаре VK feed
- Требуются электромонтажники, с навыками монтажа АПС, Видеонаблюдения, СКУД,...
Требуются электромонтажники, с навыками монтажа АПС, Видеонаблюдения, СКУД, по монтажу систем на квартирах, домах, производствах г.Самара.
Зарплата сдельная от 35 000 руб до 55 000 руб.
Возможно обучение с любого уровня.
Тел.: 8 927 260 12 19 звонить с 10 до 20ч.
Бригадам просьба не беспокоить.
Подробнее о вакансии смотрите по ссылке - Требуются электромонтажники, с навыками монтажа АПС, Видеонаблюдения, СКУД,...
(2018-08-29 13:20) Работа в Самаре VK feed
- В связи создания нового департамента в строительную компанию Градиент...
В связи создания нового департамента в строительную компанию Градиент требуется менеджер по работе с клиентами с опытом проектирования дачных и жилых малоэтажных домов и других построек (строим по каркасной технологии, блоков, СИП панелей)
Обязанности:
Консультирование клиентов (по входящим телефонным звонкам, электронной почте, заявок с сайта и сообщений из соц. сетей)
Общение с потенциальными и текущими заказчиками (первичные встречи +маркетинговые выезды, составление технических заданий на проектирование)
консультация клиентов по эскизным проектам
Выезд на объекты (замеры, консультирование)
Составление смет на стоимость проекта и расчет стоимости
Согласование проекта с клиентами
Работа с поставщиками (общение, встречи)
Подбор и заказ строительных материалов для строительства (при необходимости)
Поиск новых технологий по повышению роста продаж
Консультирование по выбору проектов, согласование проектов, материалов и сопутствующих доп. услуг
Составление, корректировка и ознакомление клиента с необходимой документации по строительству (прайс листы, коммерческие предложения, сметы, планы, схемы, карты, планировки, детали проекта, договора, акты)
Требования:
Техническое образование
Уверенный пользователь ПК и интернета
Знание процесса малоэтажного строительства от нуля и "под ключ»
Нам нужен специалист, который знает как правильно и грамотно общаться с нашими клиентами
Готов хорошо зарабатывать, любит выстраивать позитивные отношения с людьми
Умеет расположить к себе, аргументировать, помочь с выбором, ведь к вам будут приходить за советом о том, какой дом построить
Опыт работы в сфере строительства обязателен , от 1 года
Базовые навыки работы: NanoCAD, AutoCAD приветствуются.
Мы готовы пригласить Вас на собеседование, если Вы:
Азартны и амбициозны
Красноречивы, можете красиво оформлять свои предложения о продаже
Условия:
Напряженная работа, загрузка на 101%
Интересная работа по графику 5/2
Полный рабочий день, соц. пакет
Заработная плата: оклад + бонусы от результата
Собеседование состоится после рассмотрения письменных резюме Резюме высылайте на эл. почту: gradientreklama@mail.ru
Тел. 89277436216 Вера Борисовна
Подробнее о вакансии смотрите по ссылке - В связи создания нового департамента в строительную компанию Градиент...
(2018-08-29 13:18) Работа в Самаре VK feed
- В студию красоты и обучающий центр требуются администраторы Возможно без...
В студию красоты и обучающий центр требуются администраторы Возможно без опыта работы.
Молодые,амбициозные,умеющие работать с людьми,ответственные!
Ждем в нашу дружную команду!
📌График работы 2/2 с 9 до 20.
Телефон для связи на собеседование ☎8927-760-85-65, вайбер
Подробнее о вакансии смотрите по ссылке - В студию красоты и обучающий центр требуются администраторы Возможно без...
(2018-08-29 13:10) Работа в Самаре VK feed
- В поисках работы? 📢Начни свою карьеру с FeedFoodFamily.Мы предложим тебе не только...
В поисках работы? 📢
Начни свою карьеру с FeedFoodFamily.
Мы предложим тебе не только высокую заработную плату и удобный график, но и дружеский теплый коллектив:👯
Ну и конечно вкусные обеды и развоз до дома за счет компании😊
Мы ждем тебя:
✨Повар сушист
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Будь уверен в завтрашнем дне!
☎ Звони 8927 044 31 66 или 8 800 100 76 00
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💻 Пришли свое резюме по почте: goodjob@feedfoodfamily.com
Дружище, нам тебя не хватает!!!✌
Подробнее о вакансии смотрите по ссылке - В поисках работы? 📢Начни свою карьеру с FeedFoodFamily.Мы предложим тебе не только...
(2018-08-29 13:05) Работа в Самаре VK feed
- Работа в Самаре
Подробнее о вакансии смотрите по ссылке - Работа в Самаре
(2018-08-29 13:00) Работа в Самаре VK feed
Вакансии предоставлены группой vk.com/job63