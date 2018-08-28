Служба исследований HeadHunter выяснила, как жители Приволжского федерального округа чувствуют себя на рынке труда в третьем квартале текущего года. В целом респонденты настроены оптимистично и, в отличие от второго квартала, гораздо реже готовы снижать зарплатные ожидания ради стабильной работы.

Чтобы выяснить, насколько комфортно работники ощущают себя на рынке труда, в HeadHunter был разработан «индекс самочувствия». Он складывается из нескольких факторов – оценка стабильности на текущей должности, сложность и критичность поиска новой работы, готовность снизить зарплатные ожидания, а также шансы на трудоустройство в ближайшее время.

Все перечисленные параметры показывают оптимистичный настрой жителей ПФО, а сам индекс демонстрирует положительную динамику. По сравнению со вторым кварталом 2018 года жители ПФО стали чувствовать себя на рынке труда более уверенно. Если сравнивать ситуацию в целом по России, то наиболее оптимистично настроены жители Дальневосточного ФО, ПФО идёт на втором месте. Самые пессимистичные настроения наблюдаются в Северо-Западном ФО (без Санкт-Петербурга и Ленинградской области).

По результатам опроса наибольшую стабильность в третьем квартале ощущают респонденты, работающие в профобластях «Спорт, фитнес, салоны красоты», «Консультирование», «Продажи», «ИТ», «HoReCa». Негативные настроения работников наблюдаются в «Страховании», «Высшем менеджменте», банковской и инвестиционной сферах.

В целом, оценка стабильности на текущем месте работы немного выросла. Участники опроса, как правило, не чувствуют угрозы увольнения. По данному параметру ПФО вошел в тройку лидеров по стране, опережает наш регион лишь Дальневосточный федеральный округ. Поиск новой работы, по оценкам жителей Приволжского ФО, к третьему кварталу стал чуть проще.

На данный момент большинство жителей ПФО не согласны на снижение зарплаты, ради сохранения текущей должности или гарантированного трудоустройства на новое место работы. Все больше жителей Приволжского ФО уверены в своих силах и не сомневаются, что при необходимости смогут найти работу с достойным вознаграждением.

Стоит отметить, что индекс готовности снизить зарплатные ожидания по стране в целом впервые за всю историю проведения исследования преодолел нулевую отметку. То есть, впервые с 2015 года количество россиян, не согласных на меньший доход для сохранения должности, превысило количество тех, кто готов пожертвовать зарплатой ради наличия стабильной работы.