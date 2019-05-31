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- Здравствуйте!Диджитал агентство Solo-it Studio ищет кандидата на вакансию...
Solo-it Studio - Создание и продвижение сайтов по России
Здравствуйте!
Диджитал агентство Solo-it Studio ищет кандидата на вакансию “Менеджер по развитию”.
Мы существуем на рынке информационных технологий уже 10 лет, стабильно развиваемся и расширяем штат своих сотрудников, в связи с этим нам требуются сотрудники из г. Самара. Основные направления деятельности компании - разработка сайтов и корпоративных порталов, личных кабинетов, внедрение CRM, маркетинговые услуги, продвижение СЕО, SMM, обучение по программированию. Сейчас мы ищем в свою команду менеджера по развитию.
Немного о вакансии
Обязанности:
✔Работа с входящими заявками
✔Поиск новых клиентов
✔Ведение существующих клиентов компании
✔ «Бумажная» работа (выставление счетов, актов, составление договоров, приложений и т.д)
✔Выполнение поручений руководителя
✔Выезд на встречи, проведение Skype встреч.
Требования к кандидатам:
✔Высшее (средне-специальное) образование
✔Понимание, что такое сфера IT. Что такое CRM. Как происходит процесс разработки сайта будет Вашим преимуществом. Но если не понимаете - научим.
Что мы от Вас ждем:
✔Коммуникабельность
✔Если взялись за дело - всегда доводите его до конца
✔Широкий круг контактов и личных знакомств с собственниками компаний
✔Грамотную устную и письменную речь
✔Умение объяснять сложные вещи простым языком
✔Самостоятельность в работе
✔Желание учиться и развиваться
✔Внимание к проблемам клиентов
Что предлагаем мы:
✔График 5/2
✔Возможен плавающий график
✔Дружный молодой коллектив
✔Оформление по ТК РФ
✔Возможность карьерного роста
✔ЗП оклад 20 000р + бонусы с продаж + квартальные премии (на руки до 64 000р)
Нам требуются сотрудники из города 🌍Самара
📨Отправляйте резюме с пометкой “Резюме Менеджер по Развитию - Самара” на почту: resume_vk@solo-it.ru
☎После отправки Резюме позвоните на номер (846) 215-05-57
💻Наш сайт https://solo-it.ru/
Solo-it Studio - Создание и продвижение сайтов по России
https://solo-it.ru/
Подробнее о вакансии смотрите по ссылке - Здравствуйте!Диджитал агентство Solo-it Studio ищет кандидата на вакансию...
(2019-06-01 15:23) Работа в Самаре VK feed
- Работа в Самаре
Подробнее о вакансии смотрите по ссылке - Работа в Самаре
(2019-06-01 13:53) Работа в Самаре VK feed
- Сотрудник ресторана – это стартовая позиция в нашей компании, которая не...
Сотрудник ресторана – это стартовая позиция в нашей компании, которая не требует опыта работы.;
Если ты коммуникабелен, позитивен, ответственен, дружелюбен и энергичен – Добро пожаловать в компанию KFC! Здесь тебя ждет интересная работа, приятная атмосфера, много впечатлений и друзей! А если у тебя есть желание развиваться вместе с нашей компанией и ты проявишь организаторские способности, то тебя ждет карьерный рост!;
Все сотрудники ресторана работают вместе, одной командой. Помогая и поддерживая друг друга – мы побеждаем вместе!;
- Зарплата от 32000 рублей и премии до 14000 в квартал при выполнении всех целевых показателей;
- гибкий график;
- возможность быстрого карьерного роста;
- работа в международной компании;
- официальное трудоустройство;
- компенсация питания;
- страхование;
Заинтересованных просьба заполнить анкету: https://vk.cc/8CL8f3
Подробнее о вакансии смотрите по ссылке - Сотрудник ресторана – это стартовая позиция в нашей компании, которая не...
(2019-06-01 13:38) Работа в Самаре VK feed
- 📝 Заполни анкету: и мы сами с тобой свяжемся 👌☎ Или звони по номеру +7 (846) 202-99-88, +79171050203МЫ ЖДЁМ ИМЕННО ТЕБЯ!...
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☎ Или звони по номеру +7 (846) 202-99-88, +79171050203
МЫ ЖДЁМ ИМЕННО ТЕБЯ!
Подробнее о вакансии смотрите по ссылке - 📝 Заполни анкету: и мы сами с тобой свяжемся 👌☎ Или звони по номеру +7 (846) 202-99-88, +79171050203МЫ ЖДЁМ ИМЕННО ТЕБЯ!...
(2019-06-01 13:05) Работа в Самаре VK feed
- в ТЦ «МегаСити » требуется Администратор на детскую площадку⚡На полный...
в ТЦ «МегаСити » требуется Администратор на детскую площадку
⚡
На полный рабочий день, график 2/2 с 9.30 до 22.00
З/п 500+10%
⚡
Желательно ответственный, коммуникативный, улыбчивый
⚡
Подробности и вопросы в личку, а так же по телефону ☎89370734705
Подробнее о вакансии смотрите по ссылке - в ТЦ «МегаСити » требуется Администратор на детскую площадку⚡На полный...
(2019-06-01 13:03) Работа в Самаре VK feed
- Требуется консультант продавец в салон сотовой связи мегафон, билайн,...
Требуется консультант продавец в салон сотовой связи мегафон, билайн, мтс.
Требования: Ответственные, порядочные, ЧЕСТНЫЕ !
Обязанности:Продажа сотовых телефонов, аксессуаров,абонентское обслуживание, подключение сим карт, поддержка чистоты, выкладка товара и.т д
Условия: График работы можно выстроить гибкий, коллектив всегда готов подменить, ПОМОЧЬ. Торговые точки находятся в разных районах города.
Подробности по телефону :
8 939 755-48-40.
Или по ссылке - https://vk.com/umernikov
Подробнее о вакансии смотрите по ссылке - Требуется консультант продавец в салон сотовой связи мегафон, билайн,...
(2019-06-01 13:01) Работа в Самаре VK feed
- Кулинарии на 5-й просеке, район ТЦ "Апельсин", требуются:✅ Кухонный работник...
Кулинарии на 5-й просеке, район ТЦ "Апельсин", требуются:
✅ Кухонный работник (неполный рабочий день)
✅ Пекарь-кондитер
✅ Помощник повара
Сот. 244-32-32
Подробнее о вакансии смотрите по ссылке - Кулинарии на 5-й просеке, район ТЦ "Апельсин", требуются:✅ Кухонный работник...
(2019-06-01 13:00) Работа в Самаре VK feed
- МАГНИТ приглашает на работу на должность:-Директор-Товаровед-ПродавецМы...
МАГНИТ приглашает на работу на должность:
-Директор
-Товаровед
-Продавец
Мы предлагаем:
-Стабильную "белую" заработную плату;
-График работы 2/2;
-Возможность подработки;
-Компенсацию мед.книжки;
-Работу рядом с домом;
-Обучение профессии;
- Возможность карьерного роста.
Звони 8(964)984-24-24; 8(846)267-38-23
Подробнее о вакансии смотрите по ссылке - МАГНИТ приглашает на работу на должность:-Директор-Товаровед-ПродавецМы...
(2019-06-01 13:00) Работа в Самаре VK feed
- Требуется: МЕНЕДЖЕР ПО ОФОРМЛЕНИЮ ЗАЯВОК!💰 Доход: от 15 000 руб.⏰ Частичная...
Прокачай себя в Дом.ru
Требуется: МЕНЕДЖЕР ПО ОФОРМЛЕНИЮ ЗАЯВОК!
💰 Доход: от 15 000 руб.
⏰ Частичная или полная занятость; гибкий график
💥 Ждём активных целеустремлённых людей
📄 Обязанности: работа с действующей клиентской базой; дополнительные продажи услуг
👨🎓 Корпоративное обучение и полное сопровождение на этапе стажировки
📝 Заполни анкету: http://rabotavdomru.ru/agent/ и мы сами с тобой свяжемся 👌
☎ Или звони по номеру +7 (846) 202-99-88, +79171050203
МЫ ЖДЁМ ИМЕННО ТЕБЯ!
Подробнее о вакансии смотрите по ссылке - Требуется: МЕНЕДЖЕР ПО ОФОРМЛЕНИЮ ЗАЯВОК!💰 Доход: от 15 000 руб.⏰ Частичная...
(2019-06-01 13:00) Работа в Самаре VK feed
- В частный детский сад "Планета детства" на постоянную работу требуются:...
В частный детский сад "Планета детства" на постоянную работу требуются: помощник воспитателя.
Если Вы любите детей;
Если у Вас есть желание работать в дружном коллективе, то добро пожаловать!
От Вас:
- наличие мед.книжки;
- отсутствие судимости;
- любовь к детям.
От нас:
-официальное трудоустройство по ТК РФ, -полный соц.пакет.
-график работы: пн-пт
Тел.990 29 23
Подробнее о вакансии смотрите по ссылке - В частный детский сад "Планета детства" на постоянную работу требуются:...
(2019-06-01 12:53) Работа в Самаре VK feed
- Требуется эмалировщик ванн.Требования: Ответственность, выносливость,...
Требуется эмалировщик ванн.
Требования: Ответственность, выносливость, желание зарабатывать, серьёзный подход к делу, делать во время то что просят, личный авто(только надёжный)
Обязанности: Покраска ванн, по городу и всей области, на дому у заказчика
Условия: Сдельная заработная плата(ежедневно), от 30000 в месяц, гибкий,плавающий график,разъездной характер работы, выходные по желанию.Можно по совместительству с уже имеющейся работой. или учёбой.Все подробности по тел 89278920881. Звоните..без выходных.
Подробнее о вакансии смотрите по ссылке - Требуется эмалировщик ванн.Требования: Ответственность, выносливость,...
(2019-06-01 12:43) Работа в Самаре VK feed
- 🔴Ищем ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТАЕсли ты- любишь природу и рыбалку;- дружишь с...
Анкета на вакансию в сеть "Рыбачьте с нами" гСамара
🔴Ищем ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА
Если ты
- любишь природу и рыбалку;
- дружишь с современными снастями;
- в курсе рыболовных новинок;
- знаешь про «Рыбачьте с нами»;
- любишь людей и учиться,
НЕ важно, ты он или она)
🔔Действительно, друзья, помогите найти такого человека!
Испытательный срок месяц. По оплате разговор при встрече.
✖Точно не сработаемся, если у этого золотого человека куча долгов и эта работа последняя надежда, если есть скептическое отношение к начинающим рыбакам, если он не знает слово ответственность.
Заполняй анкету https://goo.gl/forms/wcfhRUxXw61a78OR2
Подробнее о вакансии смотрите по ссылке - 🔴Ищем ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТАЕсли ты- любишь природу и рыбалку;- дружишь с...
(2019-06-01 12:33) Работа в Самаре VK feed
- В медицинский центр требуетсяАДМИНИСТРАТОРНаличие мед. образования или...
В медицинский центр требуется
АДМИНИСТРАТОР
Наличие мед. образования или опыта работы в мед. центре, ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
Так же рассматриваем кандидатов на вакансию МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА
Наличие просроченного сертификата не будет для Вас препятствием
График работы: 2/2 с 8.00 до 20.00
Заработная плата: оклад + премия.
Место работа: г. Самара, Октябрьский р-он ул. Ерошевского, 31
Тел. 8(903)301-38-59
Подробнее о вакансии смотрите по ссылке - В медицинский центр требуетсяАДМИНИСТРАТОРНаличие мед. образования или...
(2019-06-01 12:27) Работа в Самаре VK feed
- 📣Мы в поисках активных и креативных артистов-аниматоров для работы в...
📣Мы в поисках активных и креативных артистов-аниматоров для работы в агентстве детских праздников «Зазеркалье»!😉
💥Нам нужна большая, надежная команда для создания масштабных детских праздников!
Создавай сказку вместе с нами!💖
Если заинтересовался, пиши или звони нам👇
Телефон для связи:
📲 8(937) 218 32 82
Страница для связи:
https://vk.com/akimovaal
Подробнее о вакансии смотрите по ссылке - 📣Мы в поисках активных и креативных артистов-аниматоров для работы в...
(2019-06-01 12:13) Работа в Самаре VK feed
- Менеджер в магазин автозапчастейНа постоянную работу требуется менеджер по...
Менеджер в магазин автозапчастей
На постоянную работу требуется менеджер по продажам и подбору автозапчастей.
Поиск и подбор автозапчастей, работа в каталогах.
Заказ товара у поставщика. Контроль исполнения заказов. Прием товара. Продажа товара. Контроль наличия ассортимента на складе магазина.
Требования :
Опыт работы.
Быстрая и точная работа в каталогах.
Грамотная речь.
Знание производителей.
Условия:
Заработная плата: оклад + %.
График работы Пн-Вс 8:00-20:00 7/7.
Сменный график.
35 000 - 60 000 руб.
+79871540530 Дмитрий Владимирович
Подробнее о вакансии смотрите по ссылке - Менеджер в магазин автозапчастейНа постоянную работу требуется менеджер по...
(2019-06-01 12:08) Работа в Самаре VK feed
Вакансии предоставлены группой vk.com/job63