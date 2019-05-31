В преддверии Международного дня защиты детей, который отмечается в России 1 июня, аналитики сайта по поиску работы и сотрудников hh.ru проанализировали ситуацию на рынке труда для подростков и выяснили перспективы трудоустройства несовершеннолетних в Самарской области.

Количество вакансий с пометкой «доступные для соискателей от 14 лет», размещенных в период с мая 2018 года по май текущего года в России на hh.ru, увеличилось в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом в 2017-2018 годах. Можно ожидать дальнейший рост рынка предложений о работе для подростков в летние месяцы, судя по активности работодателей в прошлом году.

Большая часть вакансий, доступных несовершеннолетним, за год была открыта работодателями из Московской области (10% от всех вакансий с маркировкой «14+» в России), в Самарской области открыто 1% таких вакансий от совокупной доли.

Самарские компании чаще готовы рассматривать подростков в качестве работников на позициях курьеров, начинающих специалистов и в сфере продаж. Большее количество вакансий представлены компаниями из сферы IT и телекоммуникаций. Чаще всего работодатели готовы доверить соискателям 14+: доставку документов, приём звонков, раздачу листовок, расклеивание объявлений, участие в промоакциях.

Что касается интереса к работе или временной подработке со стороны самих подростков, то он растет. В Самарской области за последние три месяца на hh.ru подростками в возрасте от 14 до 17 лет было размещено более 1600 резюме.

В основном юные работники открывают резюме в профобласти «Начало карьеры, студенты», «Маркетинг, реклама, PR», «Продажи», «Административный персонал». Если говорить о средних ожиданиях по заработной плате, указанных в резюме подростков области, то 26% рассчитывают на оплату труда от 10 000 до 15 000 рублей, 21% отметили уровень желаемого дохода от 15 000 до 20 000 рублей, а размер ожидаемой зарплаты в 40% резюме не превышает 10 000 рублей.

Комментирует Александра Севостьянова, руководитель пресс-службы HeadHunter Поволжье: «Сейчас на российском рынке труда вакансий для подростков не так много, но мы видим положительную тенденцию. С одной стороны, трудоустройство подростков – это некий тренд. Чаще всего на это идут прогрессивные компании, которые стремятся сформировать кадровый резерв. Кроме того, соискатели 14+ – совершенно новое поколение сотрудников. Благодаря технологичной подкованности, скорости мышления, их подходы к привычным вещам нередко могут быть инновационными».