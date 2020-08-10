По данным сайта для поиска работы и сотрудников hh.ru сейчас в Самарской области конкуренция в сфере строительства, недвижимости составляет всего 3 резюме на одну вакансию, что говорит о дефиците кадров, так как комфортным для рынка труда показателем считается соотношение в пять-шесть резюме на вакансию.

Что касается зарплатных ожиданий соискателей сферы, то в среднем в Самарской области оно составляет 50 тысяч рублей, что на тысячу меньше среднего предложения в строительной сфере региона.

«Стоит отметить, что строительная сфера в Самарской области достаточно быстро восстанавливается после снятия ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса: в июне +39% вакансий относительно мая, в июле +18% по сравнению с июнем. В Самарской области сфера строительства, недвижимости входит в топ-10 по спросу на специалистов», – комментирует Александра Севостьянова, руководитель пресс-службы hh.ru Поволжье.

С начала лета чаще всего в Самарской области в строительной сфере работодатели искали рабочих строительных специальностей. На втором месте по спросу идут инженеры, третью строчку занимают специалисты по эксплуатации. В пятерку также вошли проектировщики, архитекторы и специалисты по управлению проектами. Стоит отметить, что 16% вакансий предназначены для начинающих специалистов, ещё 45% – для специалистов с опытом работы от одного года до трех лет.