Аналитики сайта для поиска работы и сотрудников hh.ru проанализировали, какие изменения произошли в профобласти «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» в Самарской области в 2020 году и какую зарплату в среднем предлагают специалистам сферы.

В этом году данная профобласть вошла в список наиболее пострадавших от эпидемии COVID-19. Длительные карантинные меры и невозможность перейти на удаленных формат работы для некоторых видов деятельности привели к рекордному для индустрии красоты падению спроса на рынке труда. Так, в Самаре самое серьезное падение по вакансиям случилось в мае и составило -55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в Тольятти – -21%.

Восстановительный тренд в профобласти начал прослеживаться летом. В августе количество вакансий в Самаре выросло на 26% по сравнению с августом 2019 года, и на 36% по сравнению с июлем 2020 года. В Тольятти в августе прирост составил +59% относительно августа 2019, и +39% относительно июля 2020 года. В этот период спрос на конкретных специалистов сферы превысил докризисные показатели. Таким образом, с июля по сентябрь количество предложений для тренеров в Самаре выросло в 1,7 раз по сравнению с январем-началом марта 2020 года, на парикмахеров – в 2,3 раза. В Тольятти спрос на тренеров за указанный период возрос в 1,2 раза, на парикмахеров – в 1,5 раза.

Сейчас среднее зарплатное предложение для тренеров в Самаре составляет 26 250 рублей, для парикмахеров 30 000 рублей. В Тольятти размер среднего зарплатного предложения тренеров – 20 000 рублей, парикмахеров – 31 917 рублей.