РАБОТА В САМАРЕ
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2018-01-26 10:17 · 5% студентов Самарской области поступили в ВУЗ или СУЗ под давлением родных!

Служба исследований сайта по поиску работы и персонала HeadHunter ко Дню всех студентов, который отмечается 25 января, провела опрос жителей Самарской области, чтобы выяснить причины, по которым они выбрали учебное заведение, работают ли они по специальности и готовы ли открыть собственное дело.

Больше половины (57%) жителей Самарской области утверждают, что выбор ВУЗа или СУЗа они сделали самостоятельно, без давления родных и близких. Правда, 19% считают, что родственники оказали влияние на их выбор, а только благодаря давлению выбор сделали 5% жителей области. Из тех же, кого буквально заставили пойти учиться на определенную специальность, больше всего государственных служащих (8%) и представителей сферы «Туризм, гостиницы, рестораны» (7%) и «Маркетинг, реклама, PR» (7%).

Меньше трети (24%) опрошенных студентов уже работают по специальности, 29% – заняты в смежных областях. А 36% жителей области отметили, что сейчас работают по профессии, которая никак не связана с получаемым образованием.

Касательно планов на организацию бизнеса – 49% респондентов Самарской области планирует рано или поздно открыть собственное дело. В срезе по уровню образования наибольший энтузиазм проявили нынешние студенты ВУЗов – каждый пятый студент планирует открыть собственное дело в ближайшие год-два и ещё 26% студентов планируют сделать это в далёком будущем. Имеют источник дохода за счет собственного бизнеса на данный момент 7% опрошенных, а вот 6% уже имеют опыт предпринимательства и повторять его не планируют.


СВЕЖИЕ ВАКАНСИИ В САМАРЕ

  • Требуются портные в салон-ателье!Опыт работы желателен, но готовы...


    Требуются портные в салон-ателье!
    Опыт работы желателен, но готовы рассмотреть резюме молодых специалистов.
    Мы предлагаем вам интересную работу, своевременную достойную оплату труда, обучение, дружный творческий коллектив.

    Контактное лицо: +7 (927) 737-88-39 Арина ☎
    Подробнее о вакансии смотрите по ссылке - Требуются портные в салон-ателье!Опыт работы желателен, но готовы...
    (2018-01-26 12:21) Работа в Самаре VK feed

  • Работа в Самаре



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    (2018-01-26 12:16) Работа в Самаре VK feed

  • Работа в Самаре



    Подробнее о вакансии смотрите по ссылке - Работа в Самаре
    (2018-01-26 12:11) Работа в Самаре VK feed

  • Менеджер по продажамЗаработная плата: по договоренностиОбразование: не...


    Менеджер по продажам

    Заработная плата: по договоренности
    Образование: не имеет значения
    Опыт работы в данной области: 1-2 года
    Условия работы и компенсации: работа в офисе и на производстве, компенсация расходов на сотовую связь, собеседование после рассмотрения резюме.
    Резюме направлять на электронную почту sekretar@svsz.ru
    Требования: опыт работы в продаже оборудования
    Обязанности: заключение договоров на поставку металлообрабатывающего оборудования, ведение деловых переговоров, принятие звонков, ведение реестра клиента, формирование клиентской базы

    1. Испытательный срок 3 мес.
    2. За это время обучение
    3. Пакет адаптации
    4. На испытательный срок выплачивается компенсация 20 000 руб./мес.
    5. Процент от продаж (от 2%) выплачивается перечислением на карту в день поступления денежных средств от клиента.
    6. Полный соц. пакет
    7. Возможны командировки

    8 (846) 32-100-23 (24), 207-99-89 (87),
    8-800-775-65-38,
    8-987-940-78-67;
    эл. адреса: mail@svsz.ru, sekretar@svsz.ru
    Подробнее о вакансии смотрите по ссылке - Менеджер по продажамЗаработная плата: по договоренностиОбразование: не...
    (2018-01-26 12:01) Работа в Самаре VK feed

  • 💥 Срочно! 💥Набираем пополнение в свою дружную команду!Кроме опыта работы...



    💥 Срочно! 💥
    Набираем пополнение в свою дружную команду!
    Кроме опыта работы нужен позитивный настрой, ответственность, ну и, конечно же, желание работать и зарабатывать! Ждём тебя😉
    ☎ тел. 995-96-69, 8 927 712 06 01
    Подробнее о вакансии смотрите по ссылке - 💥 Срочно! 💥Набираем пополнение в свою дружную команду!Кроме опыта работы...
    (2018-01-26 11:41) Работа в Самаре VK feed

  • ⚠ВНИМАНИЕ!!!⚠ ШКОЛЬНИКИ - СТУДЕНТЫ !!! И просто люди, которые хотят...

    ⚠ВНИМАНИЕ!!!⚠ ШКОЛЬНИКИ - СТУДЕНТЫ !!! И просто люди, которые хотят заработать! 💵💶💰
    🆘На постоянную и временную работу требуются
    📎 📎📎ПРОМОУТЕРЫ !!! Работа в ТЦ,Гипермаркетах! Раздача пригласительных купонов!
    📌ЗП сдельная, оплата раз в неделю !
    📌Дружный коллектив и гибкий график ,который вы строите сами!!!
    🔆Спешите! Колличество мест ограничено!!!
    📝📝📝 Для записи на собеседование писать в лс https://vk.com/id300004786
    Подробнее о вакансии смотрите по ссылке - ⚠ВНИМАНИЕ!!!⚠ ШКОЛЬНИКИ - СТУДЕНТЫ !!! И просто люди, которые хотят...
    (2018-01-26 11:31) Работа в Самаре VK feed

  • Компания «ТВОЙ ГОРОД» ищет в свою команду сотрудника на должность РИЕЛТОР...


    Компания «ТВОЙ ГОРОД» ищет в свою команду сотрудника на должность РИЕЛТОР ПО АРЕНДЕ КВАРТИР.
    Зарплата: 35000-80000 руб.

    Место работы: Офисный цент Скала-Холл.

    Просим не рассматривать вакансию в качестве подработки! Ищем человека для длительного сотрудничества!

    Обязанности:
    Обработка входящих звонков (НЕ ПОИСК КЛИЕНТОВ), работа с клиентами, приходящими в офис. Консультирование по объектам, сопровождение договора на всех его этапах. Работа с документацией.

    Условия:
    - График работы 5/2 плавающий (расписание составляется каждый месяц, с учётом пожеланий сотрудников, выходные не обязательно будут в выходные!)
    - Оплачиваемая стажировка
    - Молодой, дружный, сплоченный коллектив
    - Испытательный срок - 1 месяц
    - Зарплата – 35000-80000 руб.
    - Возможность карьерного роста
    - Продажа качественных товаров
    - Комфортное рабочее место
    - Удобная парковка

    Требования:
    - Девушки и молодые люди до 26 лет
    - Опрятность, пунктуальность, аккуратность, коммуникабельность
    - Грамотная устная и письменная речь
    - Уверенный пользователь ПК
    - Опыт в продажах желателен, но не обязателен

    Звонки/WhatsApp/Viber
    8 909 370 69 99 Данил
    Подробнее о вакансии смотрите по ссылке - Компания «ТВОЙ ГОРОД» ищет в свою команду сотрудника на должность РИЕЛТОР...
    (2018-01-26 11:21) Работа в Самаре VK feed

  • В компанию Крафт Билдинг требуется Менеджер по продажам.Опыт работы:От 1...

    В компанию Крафт Билдинг требуется Менеджер по продажам.Опыт работы:
    От 1 года
    Образование:
    Высшее
    Обязанности:
    Холодные звонки
    Работа с электронной почтой
    Поиск новых клиентов
    Требования:
    Высшее образование, грамотная речь, навыки делового общения, активная жизненная позиция, целеустремленность. Опыт работы в данной сфере приветствуется.
    Условия работы
    Трудоустройство по ТК РФ, график работы: 5/2,с 9:00 до 17:00 (сб,вс - выходные), уютный офис, дружелюбный коллектив. заработная плата от 15 000 рублей на испытательный срок,после от 25 000 рублей 8-800-555-48-46 звонок по всей России бесплатный
    Подробнее о вакансии смотрите по ссылке - В компанию Крафт Билдинг требуется Менеджер по продажам.Опыт работы:От 1...
    (2018-01-26 11:16) Работа в Самаре VK feed

  • ✳Ресторану Тухтинъ требуются:✅Менеджер зала.♻Требования:* Опыт работы в...


    ✳Ресторану Тухтинъ требуются:
    ✅Менеджер зала.
    ♻Требования:
    * Опыт работы в ресторанной сфере;
    * Наличие медицинской книжки;
    * Умение работать в команде;
    * Готовность к ночной работе;
    * Ответственность, коммуникабельность, пунктуальность, честность;
    ♻Наше предложение:
    * Стабильная заработная плата более 22000р+ банкетные+ премии;
    * Официальное трудоустройство + соц.пакет;
    * Удобный график работы;
    * Бесплатное питание, развоз в ночное время.
    т. 8 (937) 066-31-03 Сергей Владимирович.(11:00-18:00.). или 342-60-50.
    Подробнее о вакансии смотрите по ссылке - ✳Ресторану Тухтинъ требуются:✅Менеджер зала.♻Требования:* Опыт работы в...
    (2018-01-26 11:11) Работа в Самаре VK feed

  • Всем Привет! Набираю себе в команду Менеджеров по продажам в компанию...


    Всем Привет! Набираю себе в команду Менеджеров по продажам в компанию Ростелеком!

    О компании:
    1) Ростелеком - крупнейшая телекоммуникационная компания в РФ
    2) Самарский филиал является лидером по продажам услуг компании Ростелеком в России

    Должностные обязанности Менеджера по продажам:
    - Привлечение новых клиентов и заключение с ними договоров на оказание услуг связи
    - Участие в промо-акциях и презентация услуг

    Условия:
    - Гибкий график
    - Возможность совмещать с учебой или основным местом работы
    - "Белая" заработная плата и официальное оформление
    Доход:
    - Фиксированная оплата за каждый заключенный договор
    - Дополнительное вознаграждение за перевыполнение личных показателей
    - Премиальная часть за наставничество новых сотрудников
    - Дополнительная оплата за каждого приведенного сотрудника

    Почему именно ТЫ?
    1) Если ты студент(ка) очного отделения (от 18 до 22 лет)
    2) У тебя много амбиций
    3) Ты акула продаж (идей, услуг...всего что можно продать...и даже того что нельзя)
    4) У тебя приятная внешность и ты коммуникабелен(на)

    Если это все про тебя, то звони
    +7 (937) 649-93-22 или пиши прямо сейчас в лс (https://vk.com/id43258529)!
    P.S.: Приведи друга и получи +1000 р.
    Подробнее о вакансии смотрите по ссылке - Всем Привет! Набираю себе в команду Менеджеров по продажам в компанию...
    (2018-01-26 11:01) Работа в Самаре VK feed

  • Нужен офис-менеджер!!! в "Центр независимой оценки...


    Нужен офис-менеджер!!! в "Центр независимой оценки "Эксперт"
    expert-cno.ru

    Требования: высокая самоорганизация, обучаемость, желание делать четко и без ошибок, приятная внешность, голос, любовь к людям и сладкому, чувство юмора приветствуется.
    Обязанности: Прием звонков, печать документов, сшивка отчетов, организация работы офиса (заказ канцтоваров, воды, чая и т.д.)
    Условия: 20 000 рублей . Оформление официальное по ТК РФ. График с 9-00 до 18-00 с пн-пт. Возможность работать в банковской, юридической сфере. Получение опыта работы с банками, адвокатами, судами и т.д.. Молодой коллектив, обучение, полноценное рабочее место. Адрес офиса: г.Самара, ул.Авроры, д.150/1, оф.310. тел. 8-905-300-18-99.
    Подробнее о вакансии смотрите по ссылке - Нужен офис-менеджер!!! в "Центр независимой оценки...
    (2018-01-26 10:55) Работа в Самаре VK feed

  • Работа в Самаре



    Подробнее о вакансии смотрите по ссылке - Работа в Самаре
    (2018-01-26 10:51) Работа в Самаре VK feed

  • Администратор в офисГрафик работы с 9.00 до 15.00, с 15.00 до 21.00 или полный рабочий...

    Администратор в офис
    График работы с 9.00 до 15.00, с 15.00 до 21.00 или полный рабочий день ( с 9.00 до 18.00). Обязанности: прием и распределение клиентов и гостей компании, решение организационных вопросов, работа с первичной документацией. Рассмотрим студентов старших курсов.
    Оплата от 18 до 24 тыс. рублей (в зависимости от графика).
    Телефон для справок: 89878152336
    Подробнее о вакансии смотрите по ссылке - Администратор в офисГрафик работы с 9.00 до 15.00, с 15.00 до 21.00 или полный рабочий...
    (2018-01-26 10:46) Работа в Самаре VK feed

  • В мужской спа-салон срочно требуются администраторы (девушки от 18 до 30 лет,...


    В мужской спа-салон срочно требуются администраторы (девушки от 18 до 30 лет, приятной внешности). График сутки через двое, выдача зп два раза в месяц. Зп от 30000.
    Обязанности: встреча гостей, прием звонков, контроль персонала, контроль чистоты салона.
    Обращаться в лс https://vk.com/id135292596 или по телефону 8927-786-65-14 Валерия
    Подробнее о вакансии смотрите по ссылке - В мужской спа-салон срочно требуются администраторы (девушки от 18 до 30 лет,...
    (2018-01-26 10:41) Работа в Самаре VK feed

  • 📍📍Диспетчер на телефон📍📍(Рассматриваем по совместительству с другой...


    📍📍Диспетчер на телефон📍📍
    (Рассматриваем по совместительству с другой работой, студентов)
    ✅Требования:
    📎Берем без опыта работы;
    📎Без возрастных ограничений☝
    📎Грамотная речь.
    ✅Условия: гибкий график работы на выбор:
    📎1. с 10:30 до 15:00;
    📎2. с 15:30 до 20:00;
    📎3. С 11:00 до 19:00.
    💥Заработная плата💥: Оклад+премия, от 17тр. до 30тр.
    ✅Обязанности:
    📎Консультация клиентов по телефону;
    📎Работа по готовой клиентской базе.
    💡Дружный коллектив, отпуск во время сессии💡
    ЗВОНИТЕ: 89198013383 📲
    ПИШИТЕ: https://vk.com/etodeti_samara 📝
    Подробнее о вакансии смотрите по ссылке - 📍📍Диспетчер на телефон📍📍(Рассматриваем по совместительству с другой...
    (2018-01-26 10:36) Работа в Самаре VK feed


Вакансии предоставлены группой vk.com/job63