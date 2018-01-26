Служба исследований сайта по поиску работы и персонала HeadHunter ко Дню всех студентов, который отмечается 25 января, провела опрос жителей Самарской области, чтобы выяснить причины, по которым они выбрали учебное заведение, работают ли они по специальности и готовы ли открыть собственное дело.

Больше половины (57%) жителей Самарской области утверждают, что выбор ВУЗа или СУЗа они сделали самостоятельно, без давления родных и близких. Правда, 19% считают, что родственники оказали влияние на их выбор, а только благодаря давлению выбор сделали 5% жителей области. Из тех же, кого буквально заставили пойти учиться на определенную специальность, больше всего государственных служащих (8%) и представителей сферы «Туризм, гостиницы, рестораны» (7%) и «Маркетинг, реклама, PR» (7%).

Меньше трети (24%) опрошенных студентов уже работают по специальности, 29% – заняты в смежных областях. А 36% жителей области отметили, что сейчас работают по профессии, которая никак не связана с получаемым образованием.

Касательно планов на организацию бизнеса – 49% респондентов Самарской области планирует рано или поздно открыть собственное дело. В срезе по уровню образования наибольший энтузиазм проявили нынешние студенты ВУЗов – каждый пятый студент планирует открыть собственное дело в ближайшие год-два и ещё 26% студентов планируют сделать это в далёком будущем. Имеют источник дохода за счет собственного бизнеса на данный момент 7% опрошенных, а вот 6% уже имеют опыт предпринимательства и повторять его не планируют.