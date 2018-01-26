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СВЕЖИЕ ВАКАНСИИ В САМАРЕ
- Требуются портные в салон-ателье!Опыт работы желателен, но готовы...
Требуются портные в салон-ателье!
Опыт работы желателен, но готовы рассмотреть резюме молодых специалистов.
Мы предлагаем вам интересную работу, своевременную достойную оплату труда, обучение, дружный творческий коллектив.
Контактное лицо: +7 (927) 737-88-39 Арина ☎
Подробнее о вакансии смотрите по ссылке - Требуются портные в салон-ателье!Опыт работы желателен, но готовы...
(2018-01-26 12:21) Работа в Самаре VK feed
- Работа в Самаре
Подробнее о вакансии смотрите по ссылке - Работа в Самаре
(2018-01-26 12:16) Работа в Самаре VK feed
- Работа в Самаре
Подробнее о вакансии смотрите по ссылке - Работа в Самаре
(2018-01-26 12:11) Работа в Самаре VK feed
- Менеджер по продажамЗаработная плата: по договоренностиОбразование: не...
Менеджер по продажам
Заработная плата: по договоренности
Образование: не имеет значения
Опыт работы в данной области: 1-2 года
Условия работы и компенсации: работа в офисе и на производстве, компенсация расходов на сотовую связь, собеседование после рассмотрения резюме.
Резюме направлять на электронную почту sekretar@svsz.ru
Требования: опыт работы в продаже оборудования
Обязанности: заключение договоров на поставку металлообрабатывающего оборудования, ведение деловых переговоров, принятие звонков, ведение реестра клиента, формирование клиентской базы
1. Испытательный срок 3 мес.
2. За это время обучение
3. Пакет адаптации
4. На испытательный срок выплачивается компенсация 20 000 руб./мес.
5. Процент от продаж (от 2%) выплачивается перечислением на карту в день поступления денежных средств от клиента.
6. Полный соц. пакет
7. Возможны командировки
8 (846) 32-100-23 (24), 207-99-89 (87),
8-800-775-65-38,
8-987-940-78-67;
эл. адреса: mail@svsz.ru, sekretar@svsz.ru
Подробнее о вакансии смотрите по ссылке - Менеджер по продажамЗаработная плата: по договоренностиОбразование: не...
(2018-01-26 12:01) Работа в Самаре VK feed
- 💥 Срочно! 💥Набираем пополнение в свою дружную команду!Кроме опыта работы...
💥 Срочно! 💥
Набираем пополнение в свою дружную команду!
Кроме опыта работы нужен позитивный настрой, ответственность, ну и, конечно же, желание работать и зарабатывать! Ждём тебя😉
☎ тел. 995-96-69, 8 927 712 06 01
Подробнее о вакансии смотрите по ссылке - 💥 Срочно! 💥Набираем пополнение в свою дружную команду!Кроме опыта работы...
(2018-01-26 11:41) Работа в Самаре VK feed
- ⚠ВНИМАНИЕ!!!⚠ ШКОЛЬНИКИ - СТУДЕНТЫ !!! И просто люди, которые хотят...
⚠ВНИМАНИЕ!!!⚠ ШКОЛЬНИКИ - СТУДЕНТЫ !!! И просто люди, которые хотят заработать! 💵💶💰
🆘На постоянную и временную работу требуются
📎 📎📎ПРОМОУТЕРЫ !!! Работа в ТЦ,Гипермаркетах! Раздача пригласительных купонов!
📌ЗП сдельная, оплата раз в неделю !
📌Дружный коллектив и гибкий график ,который вы строите сами!!!
🔆Спешите! Колличество мест ограничено!!!
📝📝📝 Для записи на собеседование писать в лс https://vk.com/id300004786
Подробнее о вакансии смотрите по ссылке - ⚠ВНИМАНИЕ!!!⚠ ШКОЛЬНИКИ - СТУДЕНТЫ !!! И просто люди, которые хотят...
(2018-01-26 11:31) Работа в Самаре VK feed
- Компания «ТВОЙ ГОРОД» ищет в свою команду сотрудника на должность РИЕЛТОР...
Компания «ТВОЙ ГОРОД» ищет в свою команду сотрудника на должность РИЕЛТОР ПО АРЕНДЕ КВАРТИР.
Зарплата: 35000-80000 руб.
Место работы: Офисный цент Скала-Холл.
Просим не рассматривать вакансию в качестве подработки! Ищем человека для длительного сотрудничества!
Обязанности:
Обработка входящих звонков (НЕ ПОИСК КЛИЕНТОВ), работа с клиентами, приходящими в офис. Консультирование по объектам, сопровождение договора на всех его этапах. Работа с документацией.
Условия:
- График работы 5/2 плавающий (расписание составляется каждый месяц, с учётом пожеланий сотрудников, выходные не обязательно будут в выходные!)
- Оплачиваемая стажировка
- Молодой, дружный, сплоченный коллектив
- Испытательный срок - 1 месяц
- Зарплата – 35000-80000 руб.
- Возможность карьерного роста
- Продажа качественных товаров
- Комфортное рабочее место
- Удобная парковка
Требования:
- Девушки и молодые люди до 26 лет
- Опрятность, пунктуальность, аккуратность, коммуникабельность
- Грамотная устная и письменная речь
- Уверенный пользователь ПК
- Опыт в продажах желателен, но не обязателен
Звонки/WhatsApp/Viber
8 909 370 69 99 Данил
Подробнее о вакансии смотрите по ссылке - Компания «ТВОЙ ГОРОД» ищет в свою команду сотрудника на должность РИЕЛТОР...
(2018-01-26 11:21) Работа в Самаре VK feed
- В компанию Крафт Билдинг требуется Менеджер по продажам.Опыт работы:От 1...
В компанию Крафт Билдинг требуется Менеджер по продажам.Опыт работы:
От 1 года
Образование:
Высшее
Обязанности:
Холодные звонки
Работа с электронной почтой
Поиск новых клиентов
Требования:
Высшее образование, грамотная речь, навыки делового общения, активная жизненная позиция, целеустремленность. Опыт работы в данной сфере приветствуется.
Условия работы
Трудоустройство по ТК РФ, график работы: 5/2,с 9:00 до 17:00 (сб,вс - выходные), уютный офис, дружелюбный коллектив. заработная плата от 15 000 рублей на испытательный срок,после от 25 000 рублей 8-800-555-48-46 звонок по всей России бесплатный
Подробнее о вакансии смотрите по ссылке - В компанию Крафт Билдинг требуется Менеджер по продажам.Опыт работы:От 1...
(2018-01-26 11:16) Работа в Самаре VK feed
- ✳Ресторану Тухтинъ требуются:✅Менеджер зала.♻Требования:* Опыт работы в...
✳Ресторану Тухтинъ требуются:
✅Менеджер зала.
♻Требования:
* Опыт работы в ресторанной сфере;
* Наличие медицинской книжки;
* Умение работать в команде;
* Готовность к ночной работе;
* Ответственность, коммуникабельность, пунктуальность, честность;
♻Наше предложение:
* Стабильная заработная плата более 22000р+ банкетные+ премии;
* Официальное трудоустройство + соц.пакет;
* Удобный график работы;
* Бесплатное питание, развоз в ночное время.
т. 8 (937) 066-31-03 Сергей Владимирович.(11:00-18:00.). или 342-60-50.
Подробнее о вакансии смотрите по ссылке - ✳Ресторану Тухтинъ требуются:✅Менеджер зала.♻Требования:* Опыт работы в...
(2018-01-26 11:11) Работа в Самаре VK feed
- Всем Привет! Набираю себе в команду Менеджеров по продажам в компанию...
Всем Привет! Набираю себе в команду Менеджеров по продажам в компанию Ростелеком!
О компании:
1) Ростелеком - крупнейшая телекоммуникационная компания в РФ
2) Самарский филиал является лидером по продажам услуг компании Ростелеком в России
Должностные обязанности Менеджера по продажам:
- Привлечение новых клиентов и заключение с ними договоров на оказание услуг связи
- Участие в промо-акциях и презентация услуг
Условия:
- Гибкий график
- Возможность совмещать с учебой или основным местом работы
- "Белая" заработная плата и официальное оформление
Доход:
- Фиксированная оплата за каждый заключенный договор
- Дополнительное вознаграждение за перевыполнение личных показателей
- Премиальная часть за наставничество новых сотрудников
- Дополнительная оплата за каждого приведенного сотрудника
Почему именно ТЫ?
1) Если ты студент(ка) очного отделения (от 18 до 22 лет)
2) У тебя много амбиций
3) Ты акула продаж (идей, услуг...всего что можно продать...и даже того что нельзя)
4) У тебя приятная внешность и ты коммуникабелен(на)
Если это все про тебя, то звони
+7 (937) 649-93-22 или пиши прямо сейчас в лс (https://vk.com/id43258529)!
P.S.: Приведи друга и получи +1000 р.
Подробнее о вакансии смотрите по ссылке - Всем Привет! Набираю себе в команду Менеджеров по продажам в компанию...
(2018-01-26 11:01) Работа в Самаре VK feed
- Нужен офис-менеджер!!! в "Центр независимой оценки...
Нужен офис-менеджер!!! в "Центр независимой оценки "Эксперт"
expert-cno.ru
Требования: высокая самоорганизация, обучаемость, желание делать четко и без ошибок, приятная внешность, голос, любовь к людям и сладкому, чувство юмора приветствуется.
Обязанности: Прием звонков, печать документов, сшивка отчетов, организация работы офиса (заказ канцтоваров, воды, чая и т.д.)
Условия: 20 000 рублей . Оформление официальное по ТК РФ. График с 9-00 до 18-00 с пн-пт. Возможность работать в банковской, юридической сфере. Получение опыта работы с банками, адвокатами, судами и т.д.. Молодой коллектив, обучение, полноценное рабочее место. Адрес офиса: г.Самара, ул.Авроры, д.150/1, оф.310. тел. 8-905-300-18-99.
Подробнее о вакансии смотрите по ссылке - Нужен офис-менеджер!!! в "Центр независимой оценки...
(2018-01-26 10:55) Работа в Самаре VK feed
- Работа в Самаре
Подробнее о вакансии смотрите по ссылке - Работа в Самаре
(2018-01-26 10:51) Работа в Самаре VK feed
- Администратор в офисГрафик работы с 9.00 до 15.00, с 15.00 до 21.00 или полный рабочий...
Администратор в офис
График работы с 9.00 до 15.00, с 15.00 до 21.00 или полный рабочий день ( с 9.00 до 18.00). Обязанности: прием и распределение клиентов и гостей компании, решение организационных вопросов, работа с первичной документацией. Рассмотрим студентов старших курсов.
Оплата от 18 до 24 тыс. рублей (в зависимости от графика).
Телефон для справок: 89878152336
Подробнее о вакансии смотрите по ссылке - Администратор в офисГрафик работы с 9.00 до 15.00, с 15.00 до 21.00 или полный рабочий...
(2018-01-26 10:46) Работа в Самаре VK feed
- В мужской спа-салон срочно требуются администраторы (девушки от 18 до 30 лет,...
В мужской спа-салон срочно требуются администраторы (девушки от 18 до 30 лет, приятной внешности). График сутки через двое, выдача зп два раза в месяц. Зп от 30000.
Обязанности: встреча гостей, прием звонков, контроль персонала, контроль чистоты салона.
Обращаться в лс https://vk.com/id135292596 или по телефону 8927-786-65-14 Валерия
Подробнее о вакансии смотрите по ссылке - В мужской спа-салон срочно требуются администраторы (девушки от 18 до 30 лет,...
(2018-01-26 10:41) Работа в Самаре VK feed
- 📍📍Диспетчер на телефон📍📍(Рассматриваем по совместительству с другой...
📍📍Диспетчер на телефон📍📍
(Рассматриваем по совместительству с другой работой, студентов)
✅Требования:
📎Берем без опыта работы;
📎Без возрастных ограничений☝
📎Грамотная речь.
✅Условия: гибкий график работы на выбор:
📎1. с 10:30 до 15:00;
📎2. с 15:30 до 20:00;
📎3. С 11:00 до 19:00.
💥Заработная плата💥: Оклад+премия, от 17тр. до 30тр.
✅Обязанности:
📎Консультация клиентов по телефону;
📎Работа по готовой клиентской базе.
💡Дружный коллектив, отпуск во время сессии💡
ЗВОНИТЕ: 89198013383 📲
ПИШИТЕ: https://vk.com/etodeti_samara 📝
Подробнее о вакансии смотрите по ссылке - 📍📍Диспетчер на телефон📍📍(Рассматриваем по совместительству с другой...
(2018-01-26 10:36) Работа в Самаре VK feed
Вакансии предоставлены группой vk.com/job63