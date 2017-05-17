РАБОТА В САМАРЕ
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2017-05-17 15:45 · В Самаре стартует ярмарка вакансий для молодежи

18 мая 2017 года с 14.00 до 16.00 в ДК «Победа» по адресу: пр. Кирова, 72 а будет организована специализированная ярмарка вакансий для молодежи, в том числе для подростков. На мероприятии будут присутствовать 15 работодателей, которые предложат свыше 300 вакансий с различным характером работы.

Кроме того, центром занятости населения г.о. Самара будет представлено более 12000 вакантных рабочих мест для различных категорий соискателей. На ярмарке особое внимание будет уделено выпускникам, желающим найти работу. Выпускники учебных заведений начального и среднего профессионального образования в возрасте 18-20 лет могут получить актуальную информацию о специальной программе занятости «Первое рабочее место».

Представители с МКУ г.о. Самара «Молодежный центр «Самарский» будут представлять школьникам в возрасте от 14 до 18 лет интересные варианты трудоустройства.

Все желающие смогут пройти собеседование сразу с несколькими работодателями и получить подробную информацию об открытых вакансиях крупнейших предприятий города. Специалисты центра занятости проведут для соискателей консультации по вопросам трудоустройства, временной занятости, открытию собственного дела, психологическим аспектам поиска работы, профориентации и т.д.

Для подростков и молодых людей будет проводиться профориентационное тестирование, на основе полученных результатов психологи-профконсультанты дадут рекомендации по выбору профессии и специальности.



СВЕЖИЕ ВАКАНСИИ В САМАРЕ

  • ⚠ Продавец-кассир ➡ Обязанности: ✔ консультирование покупателей в...

    ⚠ Продавец-кассир

    ➡ Обязанности:
    ✔ консультирование покупателей в торговом зале;
    ✔ работа с ККМ, работа с терминалом безналичной оплаты;
    ✔ выдача товара со склада;
    ✔ раскладка товара на витринах;
    ➡ Требования:
    ✔ знания начального уровня по товарам электротехнического назначения;
    ✔ знание кассовой дисциплины (работа ККМ нового образца, работа с терминалом безналичной оплаты и т.д.);
    ✔ знание 1С Торговля;
    ✔ уверенный пользователь ПК, знание офисных программ;
    ✔ желание работать и зарабатывать;
    ✔ доброжелательность к клиентам;
    ✔ готовность к обучению, способность к работе с большим объемом информации;
    ✔ активность, ответственность, коммуникабельность, стрессоустойчивость;
    ➡ Условия:
    ✔ официальное трудоустройство по ТК РФ;
    ✔ гибкий рабочий график;
    ✔ заработная плата: оклад + процент от продаж;
    ✔ обучение по товарам, услугам.
    📞 (902)338-70-49
    ‼ Валерий
    #вакансия #работа #самара
    Подробнее о вакансии смотрите по ссылке - ⚠ Продавец-кассир ➡ Обязанности: ✔ консультирование покупателей в...
    (2017-05-20 18:44) Работа в Самаре VK feed

  • ⚠ Промоутер на разовую промо-акцию в ГМ Магнит Мы- лидеры на рынке услуг...

    ⚠ Промоутер на разовую промо-акцию в ГМ Магнит

    Мы- лидеры на рынке услуг мерчандайзинга.
    Мы ищем в нашу дружную команду промоутера на разовую промо-акцию!
    ➡ Вам предстоит:
    ✔ Провести промо-акцию (детский конструктор).
    ✔ Помочь детям в сборке конструктора.
    ✔ Проинформировать участников акции о возможности приобретения товара.
    ✔ Предоставить фотоотчет о проведении акции.

    ➡ Мы ждем от Вас:
    ✔ Опыт работы промоутером ( желательно).
    ✔ Наличие действующей санитарной книжки.
    ✔ Доступ к Интернет для отправки отчетов.
    ✔ Доброжелательность,позитивный настрой.

    ➡ Мы предлагаем:
    ✔ Самара г, Кирова пр-кт, дом № 308.
    ✔ График работы: 31 мая и 1 июня, строго с 12,00 до 16,00.
    ✔ Оплата за два дня: 1 360 рублей.
    ✔ Работа с непродовольственным товаром.
    ✔ Удобная система отчетности через корпоративный сайт.
    ✔ Наличие телефона бесплатной горячей линии для сотрудников.
    📞 (988)9558023
    📝 a.samus@khmarketing.ru
    ‼ Самусь Алина Станиславовна
    #вакансия #работа #самара
    Подробнее о вакансии смотрите по ссылке - ⚠ Промоутер на разовую промо-акцию в ГМ Магнит Мы- лидеры на рынке услуг...
    (2017-05-20 15:22) Работа в Самаре VK feed

  • ⚠ Водитель такси ➡ Условия: - Вы работаете в удобное для Вас время.- Вам не...

    ⚠ Водитель такси

    ➡ Условия:
    - Вы работаете в удобное для Вас время.- Вам не нужно оформлять ИП или ООО.- Мы обеспечиваем стабильный поток заказов.- Повышенные тарифы в часы пик, праздничные и выходные дни.➡ - Самая низкая комиссия в городе- Ваша работа у вас в смартфоне на базе IOS или Android.➡ - Еженедельные бонусы за поездки.

    ➡ Подробнее о доходе:
    ➡ Средний заработок: 350 - 450 рублей в час
    При 8 часовом рабочем дне 5/2, Ваш доход в месяц составит - ➡ 65 000 - 70 000 рублей
    При 12 часовом рабочем днем 5 дней в неделю - ➡ 100 000 - 110 000 рублей

    Бонус + 3000 за 60 поездок в месяц
    Бонус +2000 для нового водителя (ранее не зарегистрированного в системе)

    ➡ Требования:- Водительские права категории «B».- Уверенная и аккуратная езда.- Вежливость.
    ➡ Также мы предлагаем вам:- Бесплатное и интересное обучение.- Быстрое подключение к системе.- Круглосуточную онлайн-поддержку.- Ответы на все возникшие у вас вопросы- И самое главное ➡ Ежедневные выплаты.

    Для того чтобы начать работать, Вы:1) Звоните нам.2) Высылаете фото документов и автомобиля.3) Проходите бесплатное обучение в офисе Uber в г.Самара4) И выходите на линию.

    📞 (902)2386134
    📝 info@hr63.ru
    ‼ Никита Валерьевич
    #вакансия #работа #самара
    Подробнее о вакансии смотрите по ссылке - ⚠ Водитель такси ➡ Условия: - Вы работаете в удобное для Вас время.- Вам не...
    (2017-05-20 13:44) Работа в Самаре VK feed

  • Открыта вакансия:☎ Оператор в отдел заявок:- В обязанности входит...


    Открыта вакансия:
    ☎ Оператор в отдел заявок:
    - В обязанности входит консультирование клиентов, оформление заявок;
    - График 5/2, 6/1, с 10:00 до 19:00;
    - З/п 18-25т.р.;
    - Оформление по трудовому договору;
    - Офис расположен в районе парка Гагарина;
    - Возраст от 17 лет.
    Для записи на собеседование пишите в лс.
    Катюха Ракитина
    Подробнее о вакансии смотрите по ссылке - Открыта вакансия:☎ Оператор в отдел заявок:- В обязанности входит...
    (2017-05-20 13:41) Работа в Самаре VK feed

  • ⚠ Продавец-консультант в салоне обуви ALBA (ТЦ Парк Хаус)➡ Обязанности: ✔...

    ⚠ Продавец-консультант в салоне обуви ALBA (ТЦ Парк Хаус)
    ➡ Обязанности:
    ✔ Обслуживание покупателей в соответствии с технологией продаж.
    ✔ Консультация клиентов относительно свойств, характеристик, качества, правил использования и ухода за товаром.
    ✔ Поддержание стандартов выкладки товара в торговом зале. ➡ Требования:
    ✔ Клиентоориентированность и энергичность
    ✔ Аккуратность и ответственность
    ✔ Коммуникабельность и грамотная речь
    ✔ Ориентация на результат
    ✔ Опыт работы не обязателен, но приветствуется ➡ Условия:
    ✔ Работа в стабильной и успешной компании
    ✔ Сеть магазинов по всей России
    ✔ Возможность учиться и развиваться вместе с компанией
    ✔ Дружный коллектив
    ✔ Достойный уровень заработной платы
    ✔ Сменный график работы
    📞 (927)6923650
    📝 premiumshoes@mail.ru
    ‼ Михаил Березин
    #вакансия #работа #самара
    Подробнее о вакансии смотрите по ссылке - ⚠ Продавец-консультант в салоне обуви ALBA (ТЦ Парк Хаус)➡ Обязанности: ✔...
    (2017-05-20 12:44) Работа в Самаре VK feed

  • ⚠ Кондитер➡ Обязанности:✔ Приготовление несложных кондитерских изделий✔...


    ⚠ Кондитер

    ➡ Обязанности:
    ✔ Приготовление несложных кондитерских изделий
    ✔ Делать качественные фотографии продукта
    ➡ Требования:
    ✔ Только девушки
    ✔ Проживать в Самаре
    ✔ Иметь телефон с хорошей камерой или фотоаппарат
    ✔ Аккуратность и ответственность
    ✔ Всегда быть на связи, чтобы принять заказ
    ➡ Условия:
    ✔ Работа у себя дома
    ✔ График плавающий
    ✔ Перспектива выйти на высокий доход
    ✔ Оплата два раза в неделю
    💚Если вас заинтересовала вакансия лайкните эту запись или звоните/пишите по номеру📱89379852078(WA/Viber)
    Подробнее о вакансии смотрите по ссылке - ⚠ Кондитер➡ Обязанности:✔ Приготовление несложных кондитерских изделий✔...
    (2017-05-20 11:11) Работа в Самаре VK feed

  • Ребята ! В ресторан Васаби идет набор официантов!В замен мы одарим вас...

    Ребята ! В ресторан Васаби идет набор официантов!
    В замен мы одарим вас любовью дружеской атмосферой и конечно же своевременной зарплатой
    Заработная плата – по результатам собеседования.
    График работы 2/2,3/3,индивидуальный.
    Опыт работы не обязателен, главное желание работать и обучаться.
    При себе иметь:
    - желание
    - любовь к японской кухне
    - трудолюбие
    - смех
    - радость
    Звоните Тел. 89276582513, либо ждем вас на собеседование в ТЦ Парк Хаус!
    Подробнее о вакансии смотрите по ссылке - Ребята ! В ресторан Васаби идет набор официантов!В замен мы одарим вас...
    (2017-05-20 11:01) Работа в Самаре VK feed

  • ✔Крупная сеть Спа-салонов производит набор массажисток без опыта работы с...


    ✔Крупная сеть Спа-салонов производит набор массажисток без опыта работы с полным БЕСПЛАТНЫМ обучением❕
    Условия:
    🔹Девушки в возрасте от 18 до 30 лет.
    🔹График работы индивидуальный.
    🔹Бесплатное проживание для иногородних.
    🔹Ежедневное з/п от 2000 до 5000 руб в смену (выплата ежедневно)
    🔹Оборудованое место отдыха персонала. Есть холодильник, микроволновка, душ, удобные спальные места.
    🔹Полная безопасность
    🔹Возможность оформления по трудовой книжке!

    ❗Мы хотели бы видеть, порядочного, ответственного, неконфликтного человека!

    ➕ Преимущества работы в массажном салоне ❌Мы не оказываем интим-услуг. Мы занимаемся исключительно тайским боди-массажем. Также, Вас ждет весьма интересная работа, Вы сможете обучиться экзотическим видам массажа, и эти навыки Вам смогут пригодиться в дальнейшем. ✅Работа в приятном коллективе. Коллектив - это довольно значимый фактор. Вас ждет приятная, позитивная атмосфера, дружественный и доброжелательный коллектив. ✅Ежедневная заработная плата. (От 2000 до 5000 руб в смену) ✅Отсутствие выезда к гостю. ✅Обучающий курс различных видов массажа перед началом работы. ✅Удобный Вам график работы. ✅Уважительное отношение к персоналу.
    ✅Гастроли по городам России(по вашему желанию)

    Краткий рассказ о себе и контактные данные

    ☎+7 927 688 94 91

    Овладение искусством тайского массажа занимает так мало времени, а приносит Вам много пользы❕Чтобы поменять работу вам не нужно заканчивать ВУЗ, тратить огромные суммы на обучение, писать курсовые и дипломные❕
    Подробнее о вакансии смотрите по ссылке - ✔Крупная сеть Спа-салонов производит набор массажисток без опыта работы с...
    (2017-05-20 10:51) Работа в Самаре VK feed

  • Друзья, мы ищем нового сотрудника в секцию на фудкорте в Аврора...


    Друзья, мы ищем нового сотрудника в секцию на фудкорте в Аврора Молл!
    Требуются энергичный и общительный продавец вкусного мороженого! 💁🍦🍓🍍🍉
    Работа по графику с 10:00 до 22:00 🕙
    Обязанности: общение с клиентами и продажа мороженного.
    Трудоустройство с 18 лет.
    Наличие медицинской книжки.
    Заработная плата 600 руб в день + 3% от выручки (приблизительно 1000 руб/день).

    Звоните ☎ 8-92-77-11-00-88 Александр.
    Подробнее о вакансии смотрите по ссылке - Друзья, мы ищем нового сотрудника в секцию на фудкорте в Аврора...
    (2017-05-20 10:41) Работа в Самаре VK feed

  • Сеть Mojo Grill&Lounge приглашает в свою команду новых сотрудников!...


    Сеть Mojo Grill&Lounge приглашает в свою команду новых сотрудников! 👭👬
    Требуются:
    📌Энергичные и общительные АДМИНИСТРАТОРЫ смены!
    Обязанности:
    - Общение с гостями;
    - Ведение кассы;
    - Контроль работы всего заведения по установленным стандартам;
    - обслуживание гостей;
    - работа за баром.
    Заработная плата от 1000 рублейсмена. График сменный 33: ПН-ПТ с 12:00-02:00; СБ-ВС с 16:00-02:00, дружная, молодая команда, питание, развоз, а так же скидки внутри всей сети.
    📌Повара-универсалы
    Обязанности:
    -Знание японской кухни;
    -Базовые знания европейской кухни;
    -Приготовление блюд согласно ТТК;
    -Соблюдение гигиены рабочего места.
    Зарплата от 1300 рублейсмена. График сменный: ПН-ПТ с 12:00-02:00; СБ-ВС с 16:00-02:00. Униформа, питание, развоз за счет компании.
    📌Официанты
    Обязанности:
    -Обслуживание гостей согласно стандартам компании;
    Заработная плата от 500 рублейсмена. Гибкий график, чаевые, униформа, питание, развоз. (График официанта гибкий, сменный с 16:00-02:00.)
    📌Энергичные курьеры с личным автомобилем!
    Обязанности:
    - Доставка заказов по выделенным районам города.
    Оплата: 300 рублейсмена + доплата за каждый заказ от 100 рублей (в зависимости от зоны доставки). Ежедневные выплаты. График сменный: с 12:00 до 02:00.

    Трудоустройство с 18 лет.
    Наличие медицинской книжки.
    ☎ 8-987-163-55-04 Михаил.
    Подробнее о вакансии смотрите по ссылке - Сеть Mojo Grill&Lounge приглашает в свою команду новых сотрудников!...
    (2017-05-20 09:51) Работа в Самаре VK feed

  • Требуется работник в мастерскую по тюнингу,работа по стеклопластику ,можно без опыта,оплата сдельная. Тел 89276974841...

    Требуется работник в мастерскую по тюнингу,работа по стеклопластику ,можно без опыта,оплата сдельная. Тел 89276974841
    Подробнее о вакансии смотрите по ссылке - Требуется работник в мастерскую по тюнингу,работа по стеклопластику ,можно без опыта,оплата сдельная. Тел 89276974841...
    (2017-05-20 09:26) Работа в Самаре VK feed

  • В компании Дом.ru открыта вакансия "Специалист по продажам и обслуживанию...


    В компании Дом.ru открыта вакансия "Специалист по продажам и обслуживанию клиентов"

    Задачи, которые предстоит решать:

    -консультировать физических лиц по услугам, тарифам, акциям и дальнейшее оформление заявок на подключение услуг компании;
    -выполнять производственные показатели;
    -прием платежей;
    -продажа дополнительных услуг;
    -вести отчетность.

    Мы предлагаем:

    -работу в Торговом Центре : "Аврора", "Вива Ленд" ,"Самолет";
    -белую заработную плату;
    -график сменный;
    -корпоративное обучение за счет Компании;
    -возможность профессионального и карьерного роста.

    Менеджер по найму: Жаркова Анна
    Отдел управления персоналом: 202-97-47
    anna.zharkova@domru.ru
    Подробнее о вакансии смотрите по ссылке - В компании Дом.ru открыта вакансия "Специалист по продажам и обслуживанию...
    (2017-05-20 09:21) Работа в Самаре VK feed

  • Требуются продавцы-кассиры в магазин бижутерии расположенный в ТЦ...


    Требуются продавцы-кассиры в магазин бижутерии расположенный в ТЦ Космопорт, Аврора, МегаСити.
    ЗП от 17000, опыт работы не требуется, но приветствуется.
    Должностные обязанности:
    - Работа в торговом зале и на кассе, (готовы научить);
    - Обслуживание покупателей по стандартам;
    - Соблюдать правила расчета покупателей;
    - Работа с товаром
    - Поддержание чистоты и порядка в торговом зале и на кассе.
    Требования:
    Строго от 18 лет; Опрятный внешний вид; Гражданство РФ.
    Студентов ОЧНОГО отделения НЕ рассматриваем!!!
    Мы предлагаем:
    Сменный график работы по 12 часов; официальное трудоустройство, оклад + премия + дополнительные выплаты по итогам месяца.

    ТЦ Аврора, Мега, Московский - 8-927-721-6900
    ТЦ Космопорт, Мега Сити - 8-937-647-14-26
    Обращаться с понедельника по пятницу с 9-00 до 18-00!!! После 18-00 и выходные просьба не беспокоить!!!
    Подробнее о вакансии смотрите по ссылке - Требуются продавцы-кассиры в магазин бижутерии расположенный в ТЦ...
    (2017-05-20 09:01) Работа в Самаре VK feed

  • ⚠ Мерчандайзер в Ашан на Дыбенко Мы лидеры на рынке услуг мерчандайзинга. ...

    ⚠ Мерчандайзер в Ашан на Дыбенко

    Мы лидеры на рынке услуг мерчандайзинга.
    Мы ищем в нашу дружную команду - МЕРЧАНДАЙЗЕРА.

    ➡ Вам предстоит:
    ✔ Выкладка продукции в соответствии со стандартами мерчандайзинга, размещение и обновление рекламных материалов, ценников и оборудования.
    ✔ Сбор, обработка и передача информации об остатках продукции менеджеру проекта.
    ✔ Своевременное предоставление отчетов о проделанной работе.

    ➡ Мы ждем от Вас:
    ✔ Опыт работы мерчандайзером или работником зала крупной торговой сети (от 2 мес.).
    ✔ Наличие действующей санитарной книжки.
    ✔ Доступ к Интернет для отправки отчетов.

    ➡ Мы предлагаем:
    ✔ ГМ &quot;Ашан&quot; (Самара г., Дыбенко ул., 30) 1 выход в 2 недели по 30 минут
    ✔ Удобный график: время работы устанавливает сотрудник.
    ✔ Стабильная заработная плата.
    ✔ Увеличение дохода: дополнительные проекты, программы, конкурсы, бонусы.
    ✔ Работа с непродовольственным товаром.
    ✔ Уникальная корпоративная культура поддержки.
    ✔ Удобная система отчетности через корпоративный сайт.
    ✔ Наличие телефона бесплатной горячей линии для сотрудников.
    ✔ Участие в других проектах компании (в удобном для Вас гипермаркете).
    ✔ Возможность ротации и перемены мест.
    ✔ Тип занятости частичная занятость, гибкий график
    📞 (800)7004884
    📝 e.didenko@khmarketing.ru
    ‼ Диденко Елизавета Александровна
    #вакансия #работа #самара
    Подробнее о вакансии смотрите по ссылке - ⚠ Мерчандайзер в Ашан на Дыбенко Мы лидеры на рынке услуг мерчандайзинга. ...
    (2017-05-19 22:22) Работа в Самаре VK feed

  • ⚠ Медицинская сестра/Медицинский брат в процедурный кабинет ➡...

    ⚠ Медицинская сестра/Медицинский брат в процедурный кабинет

    ➡ Функциональные обязанности:
    ✔ Работа в процедурном кабинете:
    ✔ забор анализов.
    ✔ постановка внутримышечных и внутривенных инъекций.
    ✔ постановка капельниц.
    ➡ Требования:
    ✔ Опыт работы: от 1 до 3 лет.
    ✔ Наличие действующего сестринского сертификата.
    ✔ Коммуникабельность, приветливость, инициативность, забота о пациенте.
    ✔ Личные качества: ответственность, дисциплинированность, бесконфликтность, вежливость и корректное общение с пациентами, склонность к самообразованию и профессиональному развитию.
    ➡ Условия:
    ✔ Сменный график работы.
    ✔ Заработная плата от 15 000 в зависимости от категории.
    ✔ Оформление по ТК РФ. Оплачиваемый больничный и отпуск.
    ✔ Комфортные условия работы.
    📞 (846)9528857
    📝 kadrys@samarskiy.ru
    ‼ Кураева Ольга Викторовна
    #вакансия #работа #самара
    Подробнее о вакансии смотрите по ссылке - ⚠ Медицинская сестра/Медицинский брат в процедурный кабинет ➡...
    (2017-05-19 22:00) Работа в Самаре VK feed


Вакансии предоставлены группой vk.com/job63