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СВЕЖИЕ ВАКАНСИИ В САМАРЕ
- ⚠ Продавец-кассир ➡ Обязанности: ✔ консультирование покупателей в...
⚠ Продавец-кассир
➡ Обязанности:
✔ консультирование покупателей в торговом зале;
✔ работа с ККМ, работа с терминалом безналичной оплаты;
✔ выдача товара со склада;
✔ раскладка товара на витринах;
➡ Требования:
✔ знания начального уровня по товарам электротехнического назначения;
✔ знание кассовой дисциплины (работа ККМ нового образца, работа с терминалом безналичной оплаты и т.д.);
✔ знание 1С Торговля;
✔ уверенный пользователь ПК, знание офисных программ;
✔ желание работать и зарабатывать;
✔ доброжелательность к клиентам;
✔ готовность к обучению, способность к работе с большим объемом информации;
✔ активность, ответственность, коммуникабельность, стрессоустойчивость;
➡ Условия:
✔ официальное трудоустройство по ТК РФ;
✔ гибкий рабочий график;
✔ заработная плата: оклад + процент от продаж;
✔ обучение по товарам, услугам.
📞 (902)338-70-49
‼ Валерий
#вакансия #работа #самара
Подробнее о вакансии смотрите по ссылке - ⚠ Продавец-кассир ➡ Обязанности: ✔ консультирование покупателей в...
(2017-05-20 18:44) Работа в Самаре VK feed
- ⚠ Промоутер на разовую промо-акцию в ГМ Магнит Мы- лидеры на рынке услуг...
⚠ Промоутер на разовую промо-акцию в ГМ Магнит
Мы- лидеры на рынке услуг мерчандайзинга.
Мы ищем в нашу дружную команду промоутера на разовую промо-акцию!
➡ Вам предстоит:
✔ Провести промо-акцию (детский конструктор).
✔ Помочь детям в сборке конструктора.
✔ Проинформировать участников акции о возможности приобретения товара.
✔ Предоставить фотоотчет о проведении акции.
➡ Мы ждем от Вас:
✔ Опыт работы промоутером ( желательно).
✔ Наличие действующей санитарной книжки.
✔ Доступ к Интернет для отправки отчетов.
✔ Доброжелательность,позитивный настрой.
➡ Мы предлагаем:
✔ Самара г, Кирова пр-кт, дом № 308.
✔ График работы: 31 мая и 1 июня, строго с 12,00 до 16,00.
✔ Оплата за два дня: 1 360 рублей.
✔ Работа с непродовольственным товаром.
✔ Удобная система отчетности через корпоративный сайт.
✔ Наличие телефона бесплатной горячей линии для сотрудников.
📞 (988)9558023
📝 a.samus@khmarketing.ru
‼ Самусь Алина Станиславовна
#вакансия #работа #самара
Подробнее о вакансии смотрите по ссылке - ⚠ Промоутер на разовую промо-акцию в ГМ Магнит Мы- лидеры на рынке услуг...
(2017-05-20 15:22) Работа в Самаре VK feed
- ⚠ Водитель такси ➡ Условия: - Вы работаете в удобное для Вас время.- Вам не...
⚠ Водитель такси
➡ Условия:
- Вы работаете в удобное для Вас время.- Вам не нужно оформлять ИП или ООО.- Мы обеспечиваем стабильный поток заказов.- Повышенные тарифы в часы пик, праздничные и выходные дни.➡ - Самая низкая комиссия в городе- Ваша работа у вас в смартфоне на базе IOS или Android.➡ - Еженедельные бонусы за поездки.
➡ Подробнее о доходе:
➡ Средний заработок: 350 - 450 рублей в час
При 8 часовом рабочем дне 5/2, Ваш доход в месяц составит - ➡ 65 000 - 70 000 рублей
При 12 часовом рабочем днем 5 дней в неделю - ➡ 100 000 - 110 000 рублей
Бонус + 3000 за 60 поездок в месяц
Бонус +2000 для нового водителя (ранее не зарегистрированного в системе)
➡ Требования:- Водительские права категории «B».- Уверенная и аккуратная езда.- Вежливость.
➡ Также мы предлагаем вам:- Бесплатное и интересное обучение.- Быстрое подключение к системе.- Круглосуточную онлайн-поддержку.- Ответы на все возникшие у вас вопросы- И самое главное ➡ Ежедневные выплаты.
Для того чтобы начать работать, Вы:1) Звоните нам.2) Высылаете фото документов и автомобиля.3) Проходите бесплатное обучение в офисе Uber в г.Самара4) И выходите на линию.
📞 (902)2386134
📝 info@hr63.ru
‼ Никита Валерьевич
#вакансия #работа #самара
Подробнее о вакансии смотрите по ссылке - ⚠ Водитель такси ➡ Условия: - Вы работаете в удобное для Вас время.- Вам не...
(2017-05-20 13:44) Работа в Самаре VK feed
- Открыта вакансия:☎ Оператор в отдел заявок:- В обязанности входит...
Открыта вакансия:
☎ Оператор в отдел заявок:
- В обязанности входит консультирование клиентов, оформление заявок;
- График 5/2, 6/1, с 10:00 до 19:00;
- З/п 18-25т.р.;
- Оформление по трудовому договору;
- Офис расположен в районе парка Гагарина;
- Возраст от 17 лет.
Для записи на собеседование пишите в лс.
Катюха Ракитина
Подробнее о вакансии смотрите по ссылке - Открыта вакансия:☎ Оператор в отдел заявок:- В обязанности входит...
(2017-05-20 13:41) Работа в Самаре VK feed
- ⚠ Продавец-консультант в салоне обуви ALBA (ТЦ Парк Хаус)➡ Обязанности: ✔...
⚠ Продавец-консультант в салоне обуви ALBA (ТЦ Парк Хаус)
➡ Обязанности:
✔ Обслуживание покупателей в соответствии с технологией продаж.
✔ Консультация клиентов относительно свойств, характеристик, качества, правил использования и ухода за товаром.
✔ Поддержание стандартов выкладки товара в торговом зале. ➡ Требования:
✔ Клиентоориентированность и энергичность
✔ Аккуратность и ответственность
✔ Коммуникабельность и грамотная речь
✔ Ориентация на результат
✔ Опыт работы не обязателен, но приветствуется ➡ Условия:
✔ Работа в стабильной и успешной компании
✔ Сеть магазинов по всей России
✔ Возможность учиться и развиваться вместе с компанией
✔ Дружный коллектив
✔ Достойный уровень заработной платы
✔ Сменный график работы
📞 (927)6923650
📝 premiumshoes@mail.ru
‼ Михаил Березин
#вакансия #работа #самара
Подробнее о вакансии смотрите по ссылке - ⚠ Продавец-консультант в салоне обуви ALBA (ТЦ Парк Хаус)➡ Обязанности: ✔...
(2017-05-20 12:44) Работа в Самаре VK feed
- ⚠ Кондитер➡ Обязанности:✔ Приготовление несложных кондитерских изделий✔...
⚠ Кондитер
➡ Обязанности:
✔ Приготовление несложных кондитерских изделий
✔ Делать качественные фотографии продукта
➡ Требования:
✔ Только девушки
✔ Проживать в Самаре
✔ Иметь телефон с хорошей камерой или фотоаппарат
✔ Аккуратность и ответственность
✔ Всегда быть на связи, чтобы принять заказ
➡ Условия:
✔ Работа у себя дома
✔ График плавающий
✔ Перспектива выйти на высокий доход
✔ Оплата два раза в неделю
💚Если вас заинтересовала вакансия лайкните эту запись или звоните/пишите по номеру📱89379852078(WA/Viber)
Подробнее о вакансии смотрите по ссылке - ⚠ Кондитер➡ Обязанности:✔ Приготовление несложных кондитерских изделий✔...
(2017-05-20 11:11) Работа в Самаре VK feed
- Ребята ! В ресторан Васаби идет набор официантов!В замен мы одарим вас...
Ребята ! В ресторан Васаби идет набор официантов!
В замен мы одарим вас любовью дружеской атмосферой и конечно же своевременной зарплатой
Заработная плата – по результатам собеседования.
График работы 2/2,3/3,индивидуальный.
Опыт работы не обязателен, главное желание работать и обучаться.
При себе иметь:
- желание
- любовь к японской кухне
- трудолюбие
- смех
- радость
Звоните Тел. 89276582513, либо ждем вас на собеседование в ТЦ Парк Хаус!
Подробнее о вакансии смотрите по ссылке - Ребята ! В ресторан Васаби идет набор официантов!В замен мы одарим вас...
(2017-05-20 11:01) Работа в Самаре VK feed
- ✔Крупная сеть Спа-салонов производит набор массажисток без опыта работы с...
✔Крупная сеть Спа-салонов производит набор массажисток без опыта работы с полным БЕСПЛАТНЫМ обучением❕
Условия:
🔹Девушки в возрасте от 18 до 30 лет.
🔹График работы индивидуальный.
🔹Бесплатное проживание для иногородних.
🔹Ежедневное з/п от 2000 до 5000 руб в смену (выплата ежедневно)
🔹Оборудованое место отдыха персонала. Есть холодильник, микроволновка, душ, удобные спальные места.
🔹Полная безопасность
🔹Возможность оформления по трудовой книжке!
❗Мы хотели бы видеть, порядочного, ответственного, неконфликтного человека!
➕ Преимущества работы в массажном салоне ❌Мы не оказываем интим-услуг. Мы занимаемся исключительно тайским боди-массажем. Также, Вас ждет весьма интересная работа, Вы сможете обучиться экзотическим видам массажа, и эти навыки Вам смогут пригодиться в дальнейшем. ✅Работа в приятном коллективе. Коллектив - это довольно значимый фактор. Вас ждет приятная, позитивная атмосфера, дружественный и доброжелательный коллектив. ✅Ежедневная заработная плата. (От 2000 до 5000 руб в смену) ✅Отсутствие выезда к гостю. ✅Обучающий курс различных видов массажа перед началом работы. ✅Удобный Вам график работы. ✅Уважительное отношение к персоналу.
✅Гастроли по городам России(по вашему желанию)
Краткий рассказ о себе и контактные данные
☎+7 927 688 94 91
Овладение искусством тайского массажа занимает так мало времени, а приносит Вам много пользы❕Чтобы поменять работу вам не нужно заканчивать ВУЗ, тратить огромные суммы на обучение, писать курсовые и дипломные❕
Подробнее о вакансии смотрите по ссылке - ✔Крупная сеть Спа-салонов производит набор массажисток без опыта работы с...
(2017-05-20 10:51) Работа в Самаре VK feed
- Друзья, мы ищем нового сотрудника в секцию на фудкорте в Аврора...
Друзья, мы ищем нового сотрудника в секцию на фудкорте в Аврора Молл!
Требуются энергичный и общительный продавец вкусного мороженого! 💁🍦🍓🍍🍉
Работа по графику с 10:00 до 22:00 🕙
Обязанности: общение с клиентами и продажа мороженного.
Трудоустройство с 18 лет.
Наличие медицинской книжки.
Заработная плата 600 руб в день + 3% от выручки (приблизительно 1000 руб/день).
Звоните ☎ 8-92-77-11-00-88 Александр.
Подробнее о вакансии смотрите по ссылке - Друзья, мы ищем нового сотрудника в секцию на фудкорте в Аврора...
(2017-05-20 10:41) Работа в Самаре VK feed
- Сеть Mojo Grill&Lounge приглашает в свою команду новых сотрудников!...
Сеть Mojo Grill&Lounge приглашает в свою команду новых сотрудников! 👭👬
Требуются:
📌Энергичные и общительные АДМИНИСТРАТОРЫ смены!
Обязанности:
- Общение с гостями;
- Ведение кассы;
- Контроль работы всего заведения по установленным стандартам;
- обслуживание гостей;
- работа за баром.
Заработная плата от 1000 рублейсмена. График сменный 33: ПН-ПТ с 12:00-02:00; СБ-ВС с 16:00-02:00, дружная, молодая команда, питание, развоз, а так же скидки внутри всей сети.
📌Повара-универсалы
Обязанности:
-Знание японской кухни;
-Базовые знания европейской кухни;
-Приготовление блюд согласно ТТК;
-Соблюдение гигиены рабочего места.
Зарплата от 1300 рублейсмена. График сменный: ПН-ПТ с 12:00-02:00; СБ-ВС с 16:00-02:00. Униформа, питание, развоз за счет компании.
📌Официанты
Обязанности:
-Обслуживание гостей согласно стандартам компании;
Заработная плата от 500 рублейсмена. Гибкий график, чаевые, униформа, питание, развоз. (График официанта гибкий, сменный с 16:00-02:00.)
📌Энергичные курьеры с личным автомобилем!
Обязанности:
- Доставка заказов по выделенным районам города.
Оплата: 300 рублейсмена + доплата за каждый заказ от 100 рублей (в зависимости от зоны доставки). Ежедневные выплаты. График сменный: с 12:00 до 02:00.
Трудоустройство с 18 лет.
Наличие медицинской книжки.
☎ 8-987-163-55-04 Михаил.
Подробнее о вакансии смотрите по ссылке - Сеть Mojo Grill&Lounge приглашает в свою команду новых сотрудников!...
(2017-05-20 09:51) Работа в Самаре VK feed
- Требуется работник в мастерскую по тюнингу,работа по стеклопластику ,можно без опыта,оплата сдельная. Тел 89276974841...
Требуется работник в мастерскую по тюнингу,работа по стеклопластику ,можно без опыта,оплата сдельная. Тел 89276974841
Подробнее о вакансии смотрите по ссылке - Требуется работник в мастерскую по тюнингу,работа по стеклопластику ,можно без опыта,оплата сдельная. Тел 89276974841...
(2017-05-20 09:26) Работа в Самаре VK feed
- В компании Дом.ru открыта вакансия "Специалист по продажам и обслуживанию...
В компании Дом.ru открыта вакансия "Специалист по продажам и обслуживанию клиентов"
Задачи, которые предстоит решать:
-консультировать физических лиц по услугам, тарифам, акциям и дальнейшее оформление заявок на подключение услуг компании;
-выполнять производственные показатели;
-прием платежей;
-продажа дополнительных услуг;
-вести отчетность.
Мы предлагаем:
-работу в Торговом Центре : "Аврора", "Вива Ленд" ,"Самолет";
-белую заработную плату;
-график сменный;
-корпоративное обучение за счет Компании;
-возможность профессионального и карьерного роста.
Менеджер по найму: Жаркова Анна
Отдел управления персоналом: 202-97-47
anna.zharkova@domru.ru
Подробнее о вакансии смотрите по ссылке - В компании Дом.ru открыта вакансия "Специалист по продажам и обслуживанию...
(2017-05-20 09:21) Работа в Самаре VK feed
- Требуются продавцы-кассиры в магазин бижутерии расположенный в ТЦ...
Требуются продавцы-кассиры в магазин бижутерии расположенный в ТЦ Космопорт, Аврора, МегаСити.
ЗП от 17000, опыт работы не требуется, но приветствуется.
Должностные обязанности:
- Работа в торговом зале и на кассе, (готовы научить);
- Обслуживание покупателей по стандартам;
- Соблюдать правила расчета покупателей;
- Работа с товаром
- Поддержание чистоты и порядка в торговом зале и на кассе.
Требования:
Строго от 18 лет; Опрятный внешний вид; Гражданство РФ.
Студентов ОЧНОГО отделения НЕ рассматриваем!!!
Мы предлагаем:
Сменный график работы по 12 часов; официальное трудоустройство, оклад + премия + дополнительные выплаты по итогам месяца.
ТЦ Аврора, Мега, Московский - 8-927-721-6900
ТЦ Космопорт, Мега Сити - 8-937-647-14-26
Обращаться с понедельника по пятницу с 9-00 до 18-00!!! После 18-00 и выходные просьба не беспокоить!!!
Подробнее о вакансии смотрите по ссылке - Требуются продавцы-кассиры в магазин бижутерии расположенный в ТЦ...
(2017-05-20 09:01) Работа в Самаре VK feed
- ⚠ Мерчандайзер в Ашан на Дыбенко Мы лидеры на рынке услуг мерчандайзинга. ...
⚠ Мерчандайзер в Ашан на Дыбенко
Мы лидеры на рынке услуг мерчандайзинга.
Мы ищем в нашу дружную команду - МЕРЧАНДАЙЗЕРА.
➡ Вам предстоит:
✔ Выкладка продукции в соответствии со стандартами мерчандайзинга, размещение и обновление рекламных материалов, ценников и оборудования.
✔ Сбор, обработка и передача информации об остатках продукции менеджеру проекта.
✔ Своевременное предоставление отчетов о проделанной работе.
➡ Мы ждем от Вас:
✔ Опыт работы мерчандайзером или работником зала крупной торговой сети (от 2 мес.).
✔ Наличие действующей санитарной книжки.
✔ Доступ к Интернет для отправки отчетов.
➡ Мы предлагаем:
✔ ГМ "Ашан" (Самара г., Дыбенко ул., 30) 1 выход в 2 недели по 30 минут
✔ Удобный график: время работы устанавливает сотрудник.
✔ Стабильная заработная плата.
✔ Увеличение дохода: дополнительные проекты, программы, конкурсы, бонусы.
✔ Работа с непродовольственным товаром.
✔ Уникальная корпоративная культура поддержки.
✔ Удобная система отчетности через корпоративный сайт.
✔ Наличие телефона бесплатной горячей линии для сотрудников.
✔ Участие в других проектах компании (в удобном для Вас гипермаркете).
✔ Возможность ротации и перемены мест.
✔ Тип занятости частичная занятость, гибкий график
📞 (800)7004884
📝 e.didenko@khmarketing.ru
‼ Диденко Елизавета Александровна
#вакансия #работа #самара
Подробнее о вакансии смотрите по ссылке - ⚠ Мерчандайзер в Ашан на Дыбенко Мы лидеры на рынке услуг мерчандайзинга. ...
(2017-05-19 22:22) Работа в Самаре VK feed
- ⚠ Медицинская сестра/Медицинский брат в процедурный кабинет ➡...
⚠ Медицинская сестра/Медицинский брат в процедурный кабинет
➡ Функциональные обязанности:
✔ Работа в процедурном кабинете:
✔ забор анализов.
✔ постановка внутримышечных и внутривенных инъекций.
✔ постановка капельниц.
➡ Требования:
✔ Опыт работы: от 1 до 3 лет.
✔ Наличие действующего сестринского сертификата.
✔ Коммуникабельность, приветливость, инициативность, забота о пациенте.
✔ Личные качества: ответственность, дисциплинированность, бесконфликтность, вежливость и корректное общение с пациентами, склонность к самообразованию и профессиональному развитию.
➡ Условия:
✔ Сменный график работы.
✔ Заработная плата от 15 000 в зависимости от категории.
✔ Оформление по ТК РФ. Оплачиваемый больничный и отпуск.
✔ Комфортные условия работы.
📞 (846)9528857
📝 kadrys@samarskiy.ru
‼ Кураева Ольга Викторовна
#вакансия #работа #самара
Подробнее о вакансии смотрите по ссылке - ⚠ Медицинская сестра/Медицинский брат в процедурный кабинет ➡...
(2017-05-19 22:00) Работа в Самаре VK feed
Вакансии предоставлены группой vk.com/job63