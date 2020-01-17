Стали известны результаты Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтёрства «Регион добрых дел» в 2020 году. Он проходит в рамках федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Самарская область вошла в число победителей.

Всероссийский конкурс «Регион добрых дел» направлен на поддержку и развитие добровольчества. Регионы, представившие лучшие проекты по развитию добровольчества, получают поддержку и дополнительное финансирование из федерального бюджета. В 2020 году конкурс претерпел изменения: региональная заявка должна была состоять из инфраструктурной части, включающей в себя организационную, информационную, образовательную, ресурсную поддержку волонтерства. Эту часть готовил орган власти, занимающийся развитием волонтерства. Вторую часть заявки составляли социальные проекты некоммерческих организаций.

В этом году в конкурсе приняли участие 73 региона. Он проводился в два этапа: заочный и очный. На заочном этапе эксперты оценивали поданные заявки на соответствие техническим требованиям. По его итогам 68 регионов получили возможность защитить свои проекты на очном этапе, который прошёл в онлайн-формате. Оценивали регионы руководители ведущих всероссийских добровольческих организаций, профильных федеральных органов власти, образовательных организаций. Возглавил экспертную комиссию Сергей Новиков, начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам.

В нашем регионе поддержке добровольческой деятельности большое внимание уделяет Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров. Я очень рад, что наши идеи находят поддержку не только в родном регионе, но и на федеральном уровне. Благодаря этому мы открыли Ресурсный центр поддержки и развития добровольчества, в муниципальных образованиях появились штабы поддержки добровольчества, проводится широкомасштабная информационная кампания – все это выводит волонтёрство в регионе на качественно новый уровень.

В 2020 году на конкурс мы подавали проект «Территория развития 63». Он направлен на развитие социального корпоративного добровольчества, на организацию взаимодействия между некоммерческими волонтёрскими организациями, вузами, ссузами и бизнес-сообществом.

Огромную роль в этой победе сыграли организации, проекты которых вошли в региональную заявку. Федеральные эксперты поддержали 7 проектов наших НКО – и это лучший результат среди всех регионов», – отметил Сергей Бурцев, замминистра образования и науки Самарской области – руководитель департамента по делам молодежи.

По результатам конкурса федеральная экспертная комиссия поддержала региональную практику Самарской области «Территория развития 63», а также проекты некоммерческих организаций:

«Волонтеры культуры в центре событий» (МБУ «Ресурсный центр развития культуры, туризма и молодежной политики» г.о. Чапаевск);

«Марафон «СоздавайДариРадуйся» (Общественная организация «Федерация детских организаций Самарской области»);

«МЫ ВМЕСТЕ!» (Автономная некоммерческая организация «Самарский Центр развития добровольчества»);

«Ты не один» (Некоммерческая Организация «Благотворительный фонд «Личное участие»);

«Волонтеры инклюзивных балов» (Межрегиональная молодежная общественная организация «Инклюзивный ресурсный центр»);

«Дело не в возрасте» (Муниципальное учреждение городского округа Новокуйбышевск Самарской области «Дом молодежных организаций»);

«ВСодействии!» (Самарская региональная молодежная общественная организация

«Центр социальных проектов»).

Все проекты будут реализованы в 2021 году.