Покупка первой квартиры – всегда волнительный шаг. Расскажем, на что обратить внимание при выборе собственного жилья, чтобы жизнь в новом доме была комфортной и удобной. На примере ЖК «Город «В лесу» в подмосковном Красногорске рассмотрим главные условия, без которых эксперты не советуют покупать жильё.

Надёжный застройщик и комплексный проект

Застройщиком должна выступать надёжная компания с опытом строительства. Это значит, что у девелопера есть опыт и наработки в этой сфере. Также современное строительство уже ушло от точечной застройки. Новый курс – комплексное развитие территории, когда строится не только дом, но и вся нужная инфраструктура – дороги, парки, школы и магазины. При этом она сбалансирована так, чтобы в одном доме не открывались три кофейни, а транспортная развязка была в пешей доступности.

ЖК «Город «В лесу» – проект группы ВЭБ.РФ, который специализируется по проектам КРТ и реализует крупные кейсы по всей стране. Более того, жилой комплекс – не просто квартал, это уже небольшой город площадью 800 тыс. кв. метров. При этом до метро «Пятницкое шоссе» можно дойти за 25 минут, а в центр Москвы можно доехать всего за полчаса.

Продуманные до деталей проекты корпусов

При выборе квартиры стоит обратить внимание на сами помещения, а также на организацию парковки и благоустроенность дворов. Также важно решить, нужна ли отделка помещения. Если никакой отделки нет, то сразу стоит смириться с долгосрочным ремонтом соседей. Кроме того, стоит определиться, нужна ли маленькая квартира или лучше купить сразу помещение побольше. Хорошим бонусом будут кладовые, где можно хранить сезонные вещи.

В ЖК «Город «В лесу» есть разные планировки: от студий до семейных пятикомнатных квартир. Помещения сдаются с предчистовой отделкой. Поэтому на «грязные работы» тратить время не нужно, а можно сразу заняться косметическим ремонтом. Комнаты в квартирах эргономичны, поэтому здесь легко реализовать любой дизайн-проект. В каждом корпусе предусмотрена подземная парковка и кладовые помещения.

Удобство для жизни с детьми

Даже если у вас пока нет детей, то стоит сразу проверить ситуацию со школами и детскими садами, а также обратить внимание на то, как организовано детское времяпрепровождение.

В ЖК «Город «В лесу» есть собственная школа «Светлые горы» и детский сад. Дополнительно строится ещё одно дошкольное учреждение, которое будет сдано уже в текущем году. В то же время дворы корпусов закрыты от машин и благоустроены разными детскими площадками, поэтому прогулки здесь будут безопасными и интересными.

Экология и спорт

Для гармоничной жизни в современном темпе важно иметь рядом с домом парк, чтобы в любой момент можно было прокатиться на велосипеде, пробежаться или погулять с ребёнком. Также не стоит забывать, что зелёные насаждения – лёгкие города. Если вокруг одни дороги и здания, то качество жизни любого человека сильно падает. Лучше выбирать новую квартиру рядом с парком или лесной полосой.

В ЖК «Город «В лесу» на 8 гектарах благоустроен собственный лес. Здесь проведено вечернее освещение, организованы места для отдыха и занятий спортом. Жильцы могут выгуливать своих питомцев в специальной зоне. На территории леса имеется более 11 тыс. м² зелёных насаждений.