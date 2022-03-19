Карина Купер — феномен в музыкальном мире. Американская певица, композитор с русскими корнями, которая активно развивается в США. Она является востребованным педагогом по вокалу у представителей российского и зарубежного шоу бизнеса: Tom Jones, Eric Benét, Dave Koz, Полина Гагарина, Назима, Зара давно и продуктивно сотрудничают с ней. В основе методики Купер лежат три техники, которые позволяют вокалистам приблизиться по звучанию к западным звездам. Недавно в беседе с cosmo.ru Карина рассказала, в чем секрет ее преподавания и можно ли обычным людям научиться петь, как знаменитые артисты.

Как звучит звезда: секреты уникальности Бейонсе

Бейонсе в музыкальной индустрии кумир для многим вокалистов. Она обладает уникальным сочетанием творческих качеств. В Америке о таких говорят triple threat или “тройная угроза”. Это когда исполнитель успешно совмещает несколько способностей: может петь и танцевать одновременно, писать музыку, либо обладать актерскими способностями. Это особенность американской школы, где делают большой акцент на работе с телесной и дыхательной координацией. Также Бейонсе является ярким представителем культуры западного звука, ведь поет она с большим количеством мелизмов.

Не удивительно, что для Карины Купер она стала своеобразным эталоном. Девушке нравится стиль музыки, в котором реализует себя певица, ее образ, способность одновременно владеть телом и голосом.

Основываясь на базе науки «Биофоника» Карина разработала свой собственный уникальный метод, познав который, любой вокалист сможет петь, как Бейонсе. Заключается он в идеальном балансе между правильным дыханием и направлением звука, которые позволяют двигаться и петь одновременно – одинаково мощно и драйвово.

3 техники, которые раскроют в вас вокалиста мирового масштаба

«BIOPHONICS» — онлайн школа трансформации голоса Карины Купер, где вы учитесь петь, как зарубежные исполнители. Сегодня на платформе уже более 1000 учеников, которым доступны 23 видеоурока – профессионально смонтированных и записанных в живописных локациях Лос Анджелеса. Только при их просмотре ученики уже вдохновляются на классные результаты, получают стимул к развитию и к достижению мечты.

“Я прошла обучение у десятка западных коучей и поняла, что секрет успешного артиста заключается в трех категориях”, – делится Карина. Именно эти техники заложены в основу онлайн школы.

Первое – это работа с телом. “Наше тело – источник звука, поэтому так важно, чтобы оно было свободно и расслаблено. Если мышцы спазмированы, это мгновенно отражается на качестве звучания”, – объясняет Купер. В школе “Биофоника” ученики освобождают тело и учатся прогревать его. Звук становится лучше и дыхательная координация тоже. Техники, которые использует Карина, связаны с остеопатическими и физиотерапевтическими методами. Это прогрев позвоночника, работа с симметрией, растяжки и расслабление мышц, которые и дают ту самую свободу и расслабление

Второе — это работа с дыханием. Западные исполнители на сцене практически не использует межреберный и ключичный тип дыхания. Они прибегают к абдоминальному дыханию. Эта практика позволяет совмещать пение и танцы. Хотите научиться также? Вам поможет фонационное дыхание и наука биофоника. “Мне было 17, я была хроническим астматиком на гормональной терапии. – делится Карина. – Что я только не перепробовала, но задыхаться продолжала. а когда пела, звук получался рваным, нестабильным. Именно в это время я и познакомилась с биофоникой. Это специальная практика, которая позволяет человеку совершенствовать свое звучание. Уже после нескольких занятий я полностью исцелилась от астмы и даже похудела на 20 кг, а мое пение стало невероятно стабильным, диапазон увеличился”.

Третье— это работа с вокальным прогревом. В советской школе есть такое понятие, как распевка. Обычно его исполняют громким, плотным звуком, и в этом заключена огромная ошибка. Прогрев, с которым работают все западные артисты, связан, наоборот, с облегченной вокальной нагрузкой: с минимальной дозировкой звука, большим количество воздуха, с использованием преимущественно тихих звучаний, которые постепенно увеличивают свою глубину и плотность. Очень важно освоить такую технику всем, кто хочет овладеть совершенным звуком. В своей школе Карина знакомит учеников с несколькими типами прогрева, которые подойдут разным вокалистам и помогут стабилизировать свободный, здоровый звук.

Здесь, же, в третьем модуле школы Купер ученики постигают искусство мелизматического пения: узнают о рифах и ранах, подъемах и спадах. “Мелизматика — это не уникальный дар, с которым нужно родиться. Это техника, которую можно развить на любом вокальном аппарате”, – уверена Карина. Для этого она дает своим ученикам огромное количество упражнений на фонетику, работу с произношением, освобождение челюстных зажимов, тренировку с позицией и многое другое.

Чтобы овладеть стилистикой, манерой пения западных звезд, важно пройти все 3 этапа становления звука: овладеть аутентичными нотами без копирования, освоить приемы западного звучания. Именно этому вы научитесь в школе Карины Купер. Приходите и пойте, как Бейонсе! А может быть и лучше нее.