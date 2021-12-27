25 января 2022 года в Академии Святителя Алексия (Поволжском православном институте) состоялась пресс-конференция на тему: «Музыкальное образование: подготовка кадров». Спикерами выступили: Мрдуляш Татьяна Павловна, министр культуры Самарской области, Ренц Николай Альфредович, глава администрации городского округа Тольятти, протоиерей Димитрий Лескин, ректор Поволжской академии образования и искусств Святителя Алексия Московского, Прасолов Евгений Николаевич, ректор Тольяттинской консерватории, Наумова Ольга Сергеевна, ректор Самарского государственного института культуры, доктор культурологии, доцент.

Эта тема сейчас волнует не только студентов и преподавателей консерватории, но всё культурное сообщество Тольятти. Самарская область нуждается в высококвалифицированных кадрах. Молодых специалистов ждут в музыкальных школах, театрах, филармониях и других учреждениях профессионального искусства.

Несмотря на свое урбанистическое начало, культурная жизнь нашего города очень интересная и насыщенная. Академия Святителя Алексия стала одним из столпов развития духовности и культуры как в Тольятти, так и в Самарском регионе.

Тольяттинская консерватория была создана более 1992 году и выпустила не один десяток талантливых музыкантов и исполнителей. Но юридически город не имеет право финансировать объект высшего образования, так как это в полномочиях субъекта федерации. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поддержал идею о вливании консерватории в Академию Святителя Алексия (Поволжский православный институт).

Глава г.о. Тольятти Николай Ренц отметил: «Наша консерватория – уникальный проект, её нельзя потерять. И здесь мы совместно и Дмитрием Игоревичем Азаровым, Татьяной Павловной Мрдуляш, протоиереем Димитрием Лескиным и конечно с Евгением Николаевичем Прасоловым нашли хороший, взаимоприемлемый вариант, который позволит сохранить этот объект культуры как таковой. Теперь студенты консерватории будут получать высшее музыкальное образование в стенах Академии Святителя Алексия. Возможности Академии больше и значительней».

Итак, Тольяттинская консерватория вошла в состав Поволжской академии образования и искусств имени Святителя Алексия, митрополита Московского. В 2022 году планируется лицензирование программ специалитета классического музыкального образования: «Искусство концертного исполнительства и музыкально-театральное искусство».

Слияние позволит выстроить качественную классическую подготовку специалистов в области искусства. Это новый этап развития музыкального образования в Тольятти и в Самарской области. Преподаватели и студенты академии получат возможность пользоваться материально-технической базой консерватории, а студенты консерватории приобретут современные комфортабельные условия для концертной деятельности, являющейся неотъемлемой частью подготовки музыкантов.

Министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш отметила, что опасений у студентов и абитуриентов быть не должно. Весь процесс присоединения под контролем в областного правительства. И вот, что она сказала по этому поводу: «Я рада, что, не смотря на все обстоятельства, которые вынудили нас предпринимать какие либо действия в отношении консерватории, нам удалось найти решение, при котором тольяттинское высшее музыкальное образование не только сохраняется, но переходит на новую ступень развития. Переход в Академию образования и искусств даст новый толчок для развития всего высшего музыкального образования в области. Всех студентов призываю не бояться выбирать творческие профессии».

Ольга Наумова, ректор Самарского государственного института культуры: «Очень здорово, что такое укрупнение произошло. Нас связывают плодотворные творческие, научные многолетние отношения».

По словам ректора Тольяттинской консерватории Евгения Прасолова, инфраструктура и условия для студентов останутся прежними. В настоящий момент в здании, расположенном в Центральном районе города, занимается 25 человек. 14 из них проживают в Тольятти, еще 11 – это студенты из разных городов России: Мурманска, Симферополя, Нижнего Новгорода, Москвы, Самары и Жигулевска. «Это решение очень важное как для нашего города, так и всего Самарского региона. Как показывает время и практика, именно “консерваторское” образование является наиболее эффективным и высокопрофессиональным с целью подготовки кадров для филармоний, театров и других учреждений культуры. Сразу три профессиональных коллектива филармонии нашего города на две трети укомплектованы выпускниками Тольяттинской консерватории. Наше учреждение всегда выполняло очень важную функцию. Поэтому очень хорошо, что в условиях действующего законодательства мы нашли оптимальный вариант для сохранения в городе высшего музыкального образования», – отметил Евгений Николаевич.

Подводя итоги пресс-конференции, ректор Академии Святителя Алексия (Поволжского православного института) протоиерей Димитрий Лескин сказал: «Я очень надеюсь, что высшее музыкальное образование в Тольятти будет не просто продолжаться, а очень активно развиваться. Это жизненно необходимо. У нас прекрасные традиции среднего музыкального образования. Благодаря поддержке Дмитрия Игоревича Азарова процесс по слиянию уже пошёл. Наша цель – в следующем учебном году набрать студентов. Область приходит на помощь городу, и даёт возможность консерватории продолжать работать дальше. И это очень ценно».

Сегодня наш вуз реализует 15 программ бакалавриата и 3 программы магистратуры. Академия Святителя Алексия (Поволжский православный институт) имеет опыт подготовки специалистов в области музыкального искусства с 2017 года. В 2021 году состоялся первый выпуск музыкантов, все они трудоустроены по специальности. С 1 сентября 2022 года по программе высшего музыкального образования академия примет 20 студентов.