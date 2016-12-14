12 декабря, в понедельник, в 11.00 в Самарском Дворце детского и юношеского творчества (ул. Куйбышева, 151) состоится финал областного конкурса социальных проектов «Гражданин», этап «Моя малая родина».

В рамках этого этапа учащиеся образовательных учреждений Самарской области анализируют социальные проблемы, проводят социологические опросы населения, определяют конкретные программы действий, линии взаимодействия с различными уровнями власти и общественностью, а затем активно включаются в реализацию этих проектов.

В финале областного конкурса примут участие 16 школьных команд, которые представят результативные гражданские инициативы. Школьники затрагивают такие темы, как создание книги о тружениках тыла, создание внутришкольной социальной сети. Учащиеся региона посвятили свои проекты проблемам экологии родной местности и здоровье сбережения жителей нашей области.

В состав жюри вошли представители органов законодательной власти, общественных организаций региона, структур управления образованием, ученые самарских вузов, работники СМИ.

Гостями мероприятия станут педагоги, методисты, представители молодежных общественных объединений, заинтересованных в социализации учащихся Самарской области.

В этот день определят 6 лучших команд-призеров, а также победителей по отдельным номинациям.