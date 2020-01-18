20 января Инна Фридман назначена новым генеральным директором группы компаний «3Z».

Инна Фридман, один из основателей группы компаний «Три-З» (прим. с 2018 года компания переименована в «3Z»), врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук. Медицинская и управленческая карьера Инны неразрывно связана с семейным бизнесом, миссия и ценности которого сосредоточены вокруг центральной фигуры «Его Величества Пациента». До вступления в должность генерального директора Инна исполняла обязанности председателя совета директоров группы компаний «Три-З».

Новый генеральный директор в своем стратегическом управлении намерена укрепить фундамент бизнес-модели медицинского учреждения, выстроенный на честности, открытости, вовлеченности команды врачей, любви и эмпатии к пациенту.

Инна Фридман, генеральный директор ГК «3Z»:

«Мир человека, испытывающего проблемы со зрением, лишен яркости, контраста и цвета. Моя задача разрушить это состояние боли и беспомощности, окружить Его Величество Пациента заботой, предоставить самую лучшую команду врачей и медицинского персонала, помочь увидеть окружающее своими глазами, без линз, очков. Мы открываем мир заново, но уже без ретуши.

Российская сеть офтальмологических клиник «3Z» стоит у истоков зарождения частной офтальмологической эры в нашей стране. В 2003 году в составе 15 врачей, которые поверили в меня и мою идею «хирургии одного дня», мы начали свой путь.

За 17 лет существования компании командой высокопрофессиональных врачей было проведено около 240 тысяч операций. Нам удалось сделать настоящий технологический и биоинженерный прорыв, разделить офтальмологию и поликлинику, запустить детское отделение; внедрить формат «хирургии одного дня»; предложить пациентам прогрессивные лазерные методики коррекции зрения, микроинвазивную лентикулярную хирургию, мультифокальные ИОЛ, факичные пресбиопические ИОЛ; организовать сервис мирового уровня по принципу «всё включено».

Наша миссия «забота о пациентах» предусматривает организацию бесплатного трансфера из всех диагностических центров в сопровождении медицинского персонала в ближайшую клинику и обратно».

Бизнес-единица развивает сеть за счет открытия собственных филиалов диагностических центров и хирургических клиник с концепцией «шаговой доступности».

Сеть клиник «3Z» (прим. в регионах компания работает под брендом «Три – З») основана в 2003 году как частная узкоспециализированная офтальмологическая клиника в Краснодаре. В 2006 году региональная сеть выходит на федеральный уровень. Медицинский центр дифференцирует направления своей деятельности, разделяя клинику заботы о зрении «3Z» и клинику семейного здоровья «Сити-Клиник». С 2009 года медицинский бренд «3Z» начинает масштабирование по всей России. Сегодня сеть офтальмологических клиник «3Z» – федеральный холдинг, который включает 30 диагностических центра в семи регионах страны и четыре хирургических клиники в Краснодаре, Ессентуках, Перми, Москве.