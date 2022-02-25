Медицинские учреждения Самарской области возвращаются к обычному режиму работы.

Об этом стало известно во время заседания регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. В губернии также возобновляется оказание первичной медико-санитарной помощи, в том числе проведение профосмотров и диспансеризаций.

Напомним, что ограничения в работе поликлиник действовали с 1 февраля 2022 года. Из-за роста случаев коронавирусной инфекции. На время пришлось остановить консультации у узких специалистов, диспансеризацию, плановые профилактические осмотры. Врачи оказывали только экстренную и неотложную помощь, а также выдавали лекарства. Исключением были онкобольные, пациенты с проблемами с сердцем и сосудами и беременные женщины.

Сейчас в регионе отмечается положительная динамика. По словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора Светланы Архиповой, за последнюю неделю число выявляемых случаев коронавируса сократилось на 53%. Улучшение эпидемиологической ситуации позволяет смягчить ограничительные меры.

Как заявил министр здравоохранения Армен Бенян, в инфекционных отделениях больниц сейчас 46, 6% коек свободны. И на этой неделе в штатный режим должны перевести еще 1000 коек. Самарская область сейчас обеспечена лекарственными препаратами.

В Самарской области с 15 марта прекратили и выдачу больничных листов онлайн. Теперь заболевшим, чтобы оформить лист нетрудоспособности, необходимо прийти на прием в поликлинику или вызвать врача на дом.