Сегодня в стенах Думы городского округа Самара состоялось информационно-профилактическое мероприятие под девизом «Здоровье женщины здоровье нации». Речь шла о профилактике и диагностике онкологических заболеваний. Инициатором мероприятия выступила член Общественного совета при Думе городского округа Самара, ответственный исполнительный директор самарской региональной общественной организации «Конфедерация деловых женщин» (СРОО КДЖ) Ирина Соколова.

Приветствуя участников встречи, председатель СРОО КДЖ Мария Воронина подчеркнула ее важность: «Мы уверены в актуальности обозначенной проблемы, потому что женщины не всегда и не в полном объеме владеют информацией о профилактике и роли ранней диагностики онкологических заболеваний. Со своей стороны, «Конфедерация деловых женщин» готова регулярно проводить подобные информационные мероприятия, подключаться к разработке обучающих семинаров и программ волонтерами и социальными некоммерческими организациями, чтобы оказать всю необходимую помощь и поддержку социально-уязвимым группам населения. Считаю, что наша инициатива укрепит правовую и социальную защищенность женщин и внесет весомый вклад в создание здоровой среды в Самаре и Самарской области».

Заведующая отделением медицинской профилактики Самарского онкодиспансера Ольга Козлова представила собравшимся информационную презентацию и ответила на возникшие вопросы, а врач-онколог Самарского онкодиспансера Ольга Марушева проконсультировала по индивидуальным вопросам.