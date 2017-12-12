В Самарской области завершается работа по подготовке инфраструктуры к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018тм2018-01-04 00:00
В зону ответственности региона входит подготовка тренировочных баз и баз команд, инженерной, транспортной, гостиничной и медицинской инфраструктуры, благоустройство города.
На сегодняшний день введены в эксплуатацию все три тренировочные площадки – «Восход», «Энергия» и «Металлург», готовность баз команд оценивается в 99% (по базе «Крылья Советов») и 87% (по базе «Русская охота»).
Отремонтированы фасады зданий, парки, скверы, модернизируются городские больницы, в марте 2018 года в Самаре будет введена в строй первая пятизвездочная гостиница Lotte, строящаяся на средства инвестора.
Строится новое пожарное депо и здание МВД, их готовность составляет 75% и 85%.
Улучшена транспортная доступность территории Радиоцентра: завершено строительство ул. Арена-2018, Волжский – аэропорт «Курумоч», Московское шоссе. Ул. Дальняя готова на 91%, ул. Ташкентская – на 93%, новая трамвайная линия – на 89%.
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