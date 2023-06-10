“Спартак” вновь не смог набрать очков в матче пятого тура Мир РПЛ, где москвичам противостоял питерский “Зенит”. Это уже второе поражение подряд для “красно-белых”, опять Абаскаля подвела неуверенная игра в обороне, да и его собственные действия. Многие эксперты и болельщики не поняли тренера, который не выпустил с самого начала игры Тео Бонгонду – лучшего на данный момент бомбардира команды, дав отыграть ему лишь второй тайм.

Следующим соперником столичного клуба будет “Ахмат”, который сменил главного тренера – вместо Ташуева грозненцев будет вести вперед Ромащенко. При нем, кстати, “Ахмат” одержал разгромную победу над “Оренбургом” – 4:0. Это совпадение или же “Спартаку” стоит опасаться? Давайте вместе проанализируем эту встречу и выберем оптимальный вариант для ставки .

Ну а чтобы выбрать лучшего букмекера для ставок на футбол , можно воспользоваться всегда актуальным рейтингом от СТАВКА TV. Здесь ты найдешь подробное описание каждой конторы, все ее преимущества, обзоры других пользователей и, конечно же, всевозможные приветственные бонусы.

Форма “Спартака”

Будем честны, “красно-белые” имеют определенные проблемы, особенно связанные с линией обороны. “Спартак” пропускает столько голов, сколько не должен себе позволять пропускать один из претендентов на чемпионский титул в этом сезоне. Тем не менее, эти недочеты пока успешно компенсируются игрой в атаке, с чем у “Спартака” проблем нет. На принципе “забить больше, чем пропустить” далеко не уедешь, но с такими клубами, как “Ахмат” это может сработать.

Форма “Ахмата”

Первый матч под руководством Мирослава Ромащенко для “Ахмата” был удачным – грозненцы одержали разгромную победу над “Оренбургом” со счетом 4:0. Конечно, это вряд ли заслуга нового тренера, ведь в одночасье все проблемы не улетучиваются, у Ромащенко будет еще много работы. Просто совпало так, что в его дебютный матч в соперниках была команда, показывающая в этом сезоне еще менее впечатляющие результаты. Если говорить о текущем состоянии “Ахмата”, то оно далеко от идеала, крепкий середняк прошлого сезона, показывающий уверенную игру, особенно дома, стал сбавлять обороты. Справиться со “Спартаком” на выезде в таких условиях будет практически невозможно.

Ориентировочные составы на матч “Спартак” – “Ахмат”:

“Спартак” (4-3-3): Максименко — Хлусевич, Джикия, Литвинов, Денисов — Зобнин, Мартинс, Мозес — Промес, Соболев, Бонгонда

Не сыграют: Тавареш (разрыв крестообразной связки)

“Ахмат” (4-2-3-1): Шелия — Челикович, Быстров, Семенов, Тодорович — Тимофеев, Камилов — Бериша, Ильин, Олейников — Конате

Не сыграют: Садулаев (травма крестообразных связок), Сатара (операция), Швец (перелом), Джуниор (травма колена)

Прогноз на матч Спартак Москва – Ахмат Грозный

Безусловно, “Спартак” является фаворитом в этом противостоянии. Играя дома “красно-белые” пока только уступили “Зениту” в этом сезоне. Однако в каждой встрече, сыгранной на своем поле, подопечные Абаскаля пропускали хотя бы один гол. А забивали столичному клубу и “Оренбург” (дважды), и “Балтика” – не самые успешные команды текущего розыгрыша Мир РПЛ. Как мы уже упоминали, оборона хозяев сейчас оставляет желать лучшего, а травма Тавареша только усугубляет положение “Спартака”.

“Ахмат” наверняка воодушевлен как приходом нового тренера, так и результатом первого матча под его руководством. Забить четыре гола, пусть и аутсайдеру турнирной таблицы – достаточно громкий камбэк, позволяющий поверить в себя. Итого грозненцы забили девять голов за пять прошедших туров, два из них – в двух выездных матчах. Мы думаем, что гости вполне способны отличиться хотя бы раз и в противостоянии со “Спартаком”, вновь вскрыв проблемную оборону “красно-белых”. Ну а ответ от команды Абаскаля, надеемся, не заставит долго себя ждать. Наш выбор: “обе забьют – да” за 1.66