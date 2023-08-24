При организационной поддержке Бурятского регионального отделения Союза машиностроителей России состоялась торжественная церемония закрытия 55-й Спартакиады АО «У-УАЗ».

На протяжении года 18 команд соревновались в девяти видах спорта: лыжные гонки, настольный теннис, плавание, спортивное ориентирование, волейбол, и самые массовые – мини-футбол, легкая атлетика, баскетбол, шахматы. Ежегодно в заводской Спартакиаде участвуют более 1500 работников.

По итогам общего зачета, показав лучшие результаты, первое место заняла команда службы главного технолога, второе место – у сборной команды отделов главного конструктора, и третье место – у спортсменов цеха по ремонту и обслуживанию оборудования. Спортсменов поздравил и вручил победителям медали Станислав Брыков, генеральный директор фонда «Мой бизнес» Министерства промышленности и торговли Республики Бурятия.

«Здорово, что у Улан-Удэнского авиационного завода есть традиции не только в плане отличной работы и замечательной продукции, которую вы производите, но и многолетние корпоративные спортивные традиции, – отметил Станислав Брыков. – Видно, что отношение руководства к спорту, поддержка спортсменов, как и отношение к работе, всегда на высоте».

«Бурятское региональное отделение Союза машиностроителей России на регулярной основе поддерживает проведение на предприятиях таких спортивных мероприятий, как сдача норм ГТО, «Гимнастика с чемпионом» с привлечением именитых спортсменов для проведения производственной зарядки, а также многочисленные соревнования, проходящие в рамках Спартакиады. Ежегодно в спортивных мероприятиях, мероприятиях, пропагандирующих здоровый образ жизни, принимают участие более 1000 человек», — отметила руководитель Аппарата Бурятского регионального отделения Союзмаш России Ирина Захарова.