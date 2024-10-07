На площадке регионального центра «Мой бизнес» состоялся XII открытый Чемпионат Самарской области по классической управленческой борьбе по авторской технологии В.К. Тарасова.

Участники Чемпионата состязались в умении вести переговоры, быстро реагировать на конфликтную ситуацию, «держать удар», находить нестандартные ответы. В соревнованиях приняли участие игроки из Самары, Саратова и Москвы.

Победителем состязания стала Ирина Орлова из Самары. Второе и третье место достались Василию Фадееву из Саратова и Юрию Казакевичу из Москвы.

«Когда мы смотрим игровые ситуации, часто кажется, что интересы оппонентов противоречат друг другу. Но если рассматривать их как партнеров, то ты понимаешь, что всегда можешь договориться, даже в, казалось бы, безвыходной ситуации. Это важно и в работе, и в жизни, когда ты ориентирован не на противостояние, а на партнёрство. Именно поэтому управленческие поединки набирают популярность», — поделилась участница из Самары, адвокат Ирина Горбачева.

В управленческой борьбе игроки по очереди выбирают роль себе и оппоненту, и за отведенное время обыгрывают различные конфликтные ситуации. В первую очередь они касаются различных бизнес-процессов, но задания могут включать и вполне бытовые ситуации. Задача игроков найти оптимальное, взаимовыгодное управленческое решение.

«Мы наблюдаем растущий интерес к подобным состязаниям. И даже обсуждаем создание совместных образовательных программ по обучению предпринимателей переговорным технологиям с центром «Мой бизнес», где мы в этом году проводим состязание», — пояснил Председатель президиума Самарского регионального отделения Федерации управленческой борьбы Дмитрий Оводенко.

Победитель Чемпионата Самарской области примет участие в Чемпионате России 2025 года.

Организаторами мероприятия выступили Самарское региональное отделение МОО «ФУБ» при поддержке Правительства Самарской области, АНО «Мой бизнес – мои возможности», центра «Мой бизнес» Самарской области и информационной поддержке портала мойбизнес.рф.