В рамках сотрудничества с Целевым фондом будущих поколений Республики Саха (Якутия) Компания выделила более 3,5 млн рублей на постановку нового национального балета «Красный всадник». Зрители смогут увидеть спектакль на сцене Государственного театра оперы и балета имени Д.К. Сивцева-Суоруна Омоллоона уже весной 2027 года.

Балет «Красный всадник» в постановке главного балетмейстера театра, заслуженной артистки России и Республики Саха (Якутия) Екатерины Тайшиной будет посвящен образу красного всадника, изображенному на гербе республики. Этот образ восходит к петроглифам Шишкинских писаниц. Спектакль расскажет историю поиска первоисточников этого древнего символа.

В постановке будут использованы мотивы серии картин «Майтрейя (или Красный всадник)» Николая Рериха, созданной в 1920-х годах. Музыку к спектаклю написал композитор Руслан Мурсякаев, известный по проектам «Ньургун Боотур» и «Алиса в стране чудес». Либретто – литературный сценарий балета – создал директор театра Владислав Левочкин.

Премьера намечена на апрель 2027 года. Событие приурочено к трем важным датам в истории Якутии: 395-летию ее вхождения в состав России, 105-летию образования республики и 35-летию утверждения современного герба с изображением красного всадника.

АО «РНГ» регулярно поддерживает значимые культурные инициативы в регионе. Национальный балет «Красный всадник» станет заметным событием культурной жизни республики.